Etherendy es la primera colección de artefactos tokenizados del mundo. La nueva era de NFT está aquí

NUEVA YORK, ÁMSTERDAM y HONG KONG, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Los medios hablan cada vez más de NFT y coleccionables digitales que combinarán obras de arte digitales y físicas en 2023. Una iniciativa pionera lanzará la primera colección en abril, donde la tecnología NFT se encuentra con el arte tradicional para crear un valor único.

El "Etherendy" es una especialidad que es una novedad tanto en apariencia como en valor, incluso para aquellos que han estado siguiendo el mercado de tokens no fungibles durante mucho tiempo. A diferencia de los NFT tradicionales, la colección que ahora se lanza consiste no solo en forma digital sino también en artefactos físicos. Esto significa que cada pieza de la colección "Etherendy" es una obra de arte valiosa y única por derecho propio. No solo arte europeo clásico, coleccionables respetados y conocidos, sino una especialidad simbólica, cuyo valor es que ahora solo existe la edición limitada que se está lanzando. Todos los artículos están pintados a mano, dorados a mano y numerados individualmente en serie por la colección y también por el fabricante clásico europeo de 197 años.

Los tokens "Etherendy" son dinámicos, lo que significa que tienen varias utilidades. La mayoría de las utilidades están funcionando como importantes descuentos para las próximas ventas de tokens de Etherendy. Su valor de colección será la base para algunas colaboraciones interactivas en el futuro, donde Etherendys se puede usar como refuerzo de elementos o fichas de tesoro en proyectos seleccionados.

Si bien la colección es una fusión de arte clásico y tecnología digital, los organizadores esperan que sus clientes esperen cosas más especiales del proyecto.

Al comprar tokens, el propietario tendrá las obras de arte físicas de forma gratuita como parte del token. Los coleccionistas también participarán en un metajuego coleccionable, con un gran premio y organizado en torno a la marca de color única de la colección en las fichas, que se encuentra en el centro del juego.

Los creadores de "Etherendy" esperan atraer a los coleccionistas de arte con otras colecciones de edición súper limitada en el futuro, por lo que esta, que se lanza ahora, puede verse como una especie de introducción. Creen que la combinación de arte clásico y tecnología de cadena de bloques de vanguardia creará valor y renovará el mercado de obras de arte clásicas y digitales coleccionables.

Los coleccionistas e inversores interesados en la colección pueden encontrar más información en el sitio web de Etherendy.

