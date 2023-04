Etherendy ist die weltweit erste tokenisierte Artefakte-Kollektion. Die neue Ära der NFTs ist da

„Etherendy" ist die erste Marke, die eine Verbindung zwischen traditionellen Kunstsammlungen und modernster Blockchain-Technologie herstellt. Ein einzigartiges 500-teiliges handgefertigtes klassisches Fliesenset soll als weltweit erste ,,phygitale" Token-Kunstsammlung verkauft werden.

NEW YORK, AMSTERDAM und HONGKONG, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Medien sprechen zunehmend über NFTs und digitale Sammlerstücke, die im Jahr 2023 digitale und physische Kunstwerke kombinieren werden. Eine wegweisende Initiative wird im April die erste Sammlung auf den Markt bringen, bei der NFT-Technologie auf traditionelle Kunst trifft, um einen einzigartigen Wert zu schaffen.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:

https://www.multivu.com/players/uk/9160951-etherendy-first-tokenized-artefact-collection/

Physical artefacts of the Etherendy premier collection.

Die „Etherendy" ist eine Spezialität, die sowohl optisch als auch wertmäßig ein Novum darstellt, selbst für diejenigen, die den nicht fungiblen Token-Markt schon lange verfolgen. Im Gegensatz zu herkömmlichen NFTs besteht die jetzt veröffentlichte Sammlung nicht nur in digitaler Form, sondern auch aus physischen Artefakten. Somit ist jedes Stück der Sammlung „Etherendy" ein wertvolles und einzigartiges Kunstwerk für sich. Es handelt sich nicht nur um klassische europäische Kunst, um angesehene und bekannte Sammlerstücke, sondern um eine besondere Wertmarke, deren Wert darin besteht, dass es nur die limitierte Auflage gibt, die jetzt herausgegeben wird. Alle Stücke sind handbemalt, handvergoldet und einzeln nummeriert, sowohl im Rahmen der Sammlung als auch von dem 197 Jahre alten Hersteller der europäischen Klassiker.

„Etherendy"-Token sind dynamisch, was bedeutet, dass sie mehrere Utilities beinhalten. Die meisten Utilities stellen ernsthafte Rabatte für die nächsten Etherendy Token-Verkäufe dar. Ihr Sammlerwert wird in Zukunft die Grundlage für einige interaktive Kooperationen sein, bei denen Etherendys als Item-Booster oder Treasure-Tokens in ausgewählten Projekten verwendet werden können.

Die Sammlung ist eine Verschmelzung von klassischer Kunst und digitaler Technologie, aber die Organisatoren erwarten, dass ihre Kunden noch mehr Besonderes von dem Projekt erwarten.

Durch den Kauf von Token erhält der Besitzer die physischen Kunstwerke kostenlos als Teil des Tokens. Sammler werden auch an einem Sammlung-Metaspiel mit einem Hauptpreis teilnehmen, das sich um die einzigartige Farbmarkierung auf den Token dreht, die im Mittelpunkt des Spiels stehen.

Die Macher von „Etherendy" hoffen, in Zukunft Kunstsammler mit anderen Sammlungen in limitierter Auflage anzulocken, daher kann diese, die jetzt veröffentlicht wird, als eine Art Einführung angesehen werden. Sie glauben, dass die Kombination aus klassischer Kunst und modernster Blockchain-Technologie Werte schaffen und den Markt für sammelbare klassische und digitale Kunstwerke erneuern wird.

Sammler und Investoren, die sich für die Sammlung interessieren, finden weitere Informationen auf der Etherendy Webseite.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054532/Etherendy.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2054533/Etherendy_Logo.jpg

SOURCE Etherendy