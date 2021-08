Ethereum 2.0-staking is nu makkerlijker en winstgevender met Matrixport's First-Mover 'ETH 2.0 Staking Earn'-product

'ETH2.0 Staking Earn' genereert additioneel rendement door de gevestigde DeFi-protocollen Curve een Lido, een liquide staking-oplossing voor ETH 2.0 dat wordt ondersteund door toonaangevende staking-providers. Lido is momenteel het grootste gedecentraliseerde ETH 2.0-staking, met meer dan 540.000 ETH gestaked. Door Curve te gebruiken, kunnen gebruikers tevens profiteren van stabiele wisselkoersdiensten met weinig verlies en lage transactiekosten.

John Ge, medeoprichter en CEO, zei het volgende: "De transitie naar proof-of-stake is een belangrijke mijlpaal voor het ecosysteem, maar de drempel om op een zinvolle manier deel te nemen aan ETH 2.0-stakingspools is voor veel mensen nog steeds hoog. Het baanbrekende 'ETH2.0 Staking Earn' van Matrixport brengt robuuste ETH 2.0-stakingsbeloningen en de liquiditeitsvoordelen van DeFi-protocollen bij elkaar. Daarnaast zorgen de aanzienlijk lagere beleggingsdrempels voor een bredere deelname vanuit de gemeenschap. Ons eersteklas product weerspiegelt Matrixport's aanhoudende inzet om een innovatief aanbod in de markt te zetten waar de langetermijns-cryptogebruikers baat bij hebben."

Om te beginnen vanaf 25 tot 31 augustus 2021 kunnen Matrixport-gebruikers hun aandelen reserveren, die vervolgens op 1 september 2021 worden bevestigd. Om het makkelijker te maken om in ETH 2.0 te beleggen, is een lagere drempel bepaald met een minimum van 5 ETH. Het beleggingsrendement wordt eens per maand geactualiseerd, binnen 3 werkdagen na de open periode aan het einde van elke maand. In tegenstelling tot andere staking pools, stelt 'ETH2.0 Staking Earn' gebruikers in staat om eerder op te nemen, waar dan wel extra servicekosten voor gelden.

Konstantin Lomashuk, medeoprichter van Lido DAO, merkte op: "Met een missie om staking eenvoudig en veilig te maken, met behoud van de decentralisatie en censuurresistentie voor Ethereum, is deze samenwerking met Matrixport perfect afgestemd op de waarden van Lido door het mogelijk maken van een bredere deelname aan de Ethereum-stakingseconomie. Lido wil zoveel mogelijk waarde bijdragen om de DeFi staking-economie volwassen te maken, en dit is weer een goede stap in die richting."

Matrixport blijft beleggers in staat stellen om meer uit hun crypto te halen door nieuwe manieren in kaart te brengen om op een veilige en duurzame manier te beleggen en rendement te behalen. Als het snelst groeiende crypto-platform in Azië is de exponentiële groei van het bedrijf mogelijk gemaakt dankzij robuuste technologische capaciteiten en een innovatief productaanbod, waaronder het eerste valuta-product met twee crypto's. Na de succesvolle afsluiting van de Serie C financieringsronde en een waardering van meer dan $ 1 miljard eerder deze maand, wil Matrixport verder gaan met zijn mondiale uitbreiding en licenties verkrijgen om in meerdere rechtsgebieden actief te kunnen zijn.

*Rendementsgegevens op August 24, 2021. Kijk op de Matrixport-app voor de meest recente tarieven.

U kunt daarnaast meer informatie vinden over 'ETH2.0 Staking Earn' in dit factsheet: https://drive.google.com/drive/folders/1yr-Vuu73Yb0CNib2ZAP_E3RidDZ0po5s

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat $ 10 miljard aan activa beheert en in bewaring heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan $ 5 miljard. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore, is het Matrixport's missie om crypto gemakkelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal Meer Uit Je Crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 220 medewerkers die zowel instituten als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com.

Instagram: @matrixport_

Twitter: @realMatrixport

LinkedIn: @Matrixport

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601616/image_5017314_26966341.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

Related Links

http://www.matrixport.com



SOURCE Matrixport