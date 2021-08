Le jalonnement d'Ethereum 2.0 est plus facile et plus gratifiant avec le produit de premier plan « ETH 2.0 Staking Earn » de Matrixport

Le produit « ETH2.0 Staking Earn » de Matrixport prévoit des rendements compris entre 3 et 10 %. Les utilisateurs sont en mesure d'obtenir des rendements plus élevés grâce à une combinaison de la récompense moyenne de jalonnement ETH2.0 de 2,30 %*, des revenus de jetons DeFi Mining de 6,81 %* et des revenus de frais de transaction de 0,14 %.*

« ETH2.0 Staking Earn » génère un rendement supplémentaire grâce aux protocoles DeFi établis, Curve et Lido, une solution de jalonnement liquide ETH 2.0 soutenue par les principaux fournisseurs de staking du secteur. Lido est actuellement le plus important contrat décentralisé pour le jalonnement ETH 2.0, avec plus de 540 000 ETH jalonnés. En utilisant Curve, les utilisateurs bénéficient également de services de change stables avec un faible glissement et de faibles frais de transaction.

John Ge, cofondateur et directeur général de Matrixport, a déclaré : « La transition vers la preuve d'intérêt est une étape majeure pour l'écosystème mais il existe encore, pour un grand nombre d'utilisateurs, des obstacles trop importants empêchant leur participation significative aux bassins de jalonnement ETH 2.0. Le produit révolutionnaire « ETH2.0 Staking Earn' » de Matrixport propose de manière équilibrée des récompenses de jalonnement robustes ETH 2.0 et des avantages liés aux liquidités des protocoles DeFi. De plus, les seuils d'investissement nettement plus bas encouragent une plus grande participation de la collectivité. Notre produit de première classe reflète l'engagement inlassable de Matrixport à mettre sur le marché des offres innovantes qui profitent aux nombreux utilisateurs de crypto-monnaies. »

Du 25 au 31 août 2021, les utilisateurs de Matrixport pourront réserver leurs actions, qui seront ensuite confirmées le 1er septembre 2021. Pour faciliter l'accès à l'investissement ETH 2.0, un seuil d'investissement inférieur avec un minimum de 5 ETH a été fixé. Le rendement de l'investissement sera actualisé une fois par mois, dans les 3 jours ouvrables suivant la période ouverte à la fin de chaque mois. Contrairement à d'autres bassins de jalonnement, le produit « ETH2.0 Staking Earn » permet aux utilisateurs de se retirer tôt, sous réserve de frais de service supplémentaires.

Konstantin Lomashuk, cofondateur de Lido DAO, a déclaré : « Avec pour mission de rendre le jalonnement simple et sûr tout en maintenant la décentralisation et la résistance à la censure pour Ethereum, cette collaboration avec Matrixport est parfaitement alignée avec les valeurs de Lido en facilitant une participation plus large dans l'économie du jalonnement d'Ethereum. Lido est poussé à contribuer autant que possible à la maturation de l'économie de jalonnement de DeFi. Il s'agit d'une autre étape importante vers cet objectif. »

Matrixport continue de donner aux investisseurs les moyens de tirer le meilleur de leurs crypto-monnaies en traçant de nouvelles voies pour investir et obtenir des rendements de manière sûre et durable. Matrixport est la plateforme de crypto-monnaies qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Sa croissance exponentielle été stimulée par des capacités technologiques robustes et des offres de produits novateurs, comme le premier produit à double monnaie cryptographique au monde. Plus tôt ce mois, Matrixport a annoncé la clôture réussie de sa levée de fonds de série C et une valorisation à plus d'un milliard de dollars. Matrixport prévoit de poursuivre son expansion mondiale et d'obtenir des licences pour opérer dans d'autres juridictions.

*Données sur le rendement au 24 août 2021. Veuillez consulter l'application Matrixport pour connaître les derniers tarifs.

Vous pouvez également trouver plus d'informations sur le produit ETH2.0 Staking Earn dans cette fiche d'information : https://drive.google.com/drive/folders/1yr-Vuu73Yb0CNib2ZAP_E3RidDZ0po5s

