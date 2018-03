Etherparty : le jeton FUEL désormais accepté par plus de 760 000 commerçants à l'échelle mondiale

FUEL, le jeton numérique d'Etherparty, est désormais intégré dans le système de CoinPayments et au sein de son réseau mondial, d'après Jason Butcher, directeur des opérations de CoinPayments.

Cela signifie que les jetons FUEL seront acceptés pour effectuer des paiements de bien et services par plus de 760 000 commerçants à travers le monde, s'étendant à travers 182 pays. Les utilisateurs seront en mesure d'utiliser plus de 55 variétés de crypto-monnaies actuellement prises en charge par CoinPayments pour acheter des jetons FUEL.

« Ce partenariat montre à nouveau à quel point il est avantageux de travailler avec un partenaire technologique de qualité dans l'espace de la blockchain », a déclaré Kevin Hobbs, PDG d'Etherparty. « Collaborer avec CoinPayments nous aidera à étendre nos offres et facilitera l'utilisation des crypto-monnaies, des jetons FUEL et de notre plateforme. »

Des jetons FUEL sont requis pour acheter tous les services sur Etherparty et ses produits associés, comme Rocket, une plateforme de financement participatif par crypto-monnaies qui va bientôt être lancée et a été conçue pour l'Internaute lambda.

L'application de financement participatif d'Etherparty est le premier produit d'une gamme de solutions basées sur la blockchain qui vont être déployées par la société technologique sise à Vancouver.

Le jeton FUEL est un jeton numérique transférable conforme à la norme ERC-20 et servira de méthode de validation des transactions d'un utilisateur sur la plateforme Etherparty et ses produits connexes.

À propos d'Etherparty

Etherparty est une plateforme blockchain qui vise à établir un monde connecté et inclusif en produisant des solutions de contrats intelligents faciles d'utilisation, polyvalentes et intuitives. Renseignements complémentaires : etherparty.com.

À propos de CoinPayments

Fondée en 2013, CoinPayments est une société canadienne de traitement des paiements qui englobe plus de 310 crypto-monnaies. Renseignements complémentaires : coinpayments.net.

SOURCE Etherparty