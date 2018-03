Etherparty: Ya se acepta FUEL por medio de más de 760.000 comerciantes en todo el mundo

El token digital de Etherparty, FUEL, ya está integrado en el sistema de CoinPayments y su red mundial, según el responsable de operaciones de CoinPayments, Jason Butcher.

Esto significa que FUEL se aceptará para el pago de artículos y servicios en más de 760.000 comercios de todo el mundo, repartidos por 182 países. Los usuarios podrán utilizar más de 55 variedades de criptodivisas actualmente apoyadas por medio de CoinPayments para adquirir FUEL.

"Esta asociación es otro ejemplo del trabajo con un gran socio de tecnología dentro del espacio blockchain", explicó el consejero delegado de Etherparty, Kevin Hobbs. "Trabajar con CoinPayments nos ayudará a ampliar nuestras ofertas y a hacer que sea más sencillo utilizar la criptodivisa, FUEL y nuestra plataforma".

Los tokens FUEL son necesarios para comprar todos los servicios en Etherparty y sus productos asociados, como Rocket, que se lanzará en breve, una plataforma de consecución de fondos de criptodivisa diseñada para el usuario de Internet del día a día.

La aplicación de consecución de fondos de Etherparty es el primer producto dentro de una línea de soluciones de tipo blockchain que se van a desplegar por medio de la compañía de tecnología con sede en Vancouver.

The FUEL token is a transferable ERC-20 compliant digital token deployed on the Ethereum network and will serve as a method of validating a user's transactions on the Etherparty platform and its related products.

Si desea más información, visite la página web etherparty.com y suscríbase a la lista de correo de la compañía. Se puede unir también a la conversación de Etherparty a través de nuestro canal de la comunidad Telegram o en Facebook, Twitter y BitcoinTalk.

Acerca de Etherparty

Etherparty es una plataforma de tipo blockchain que funciona para permitir la existencia de un mundo conectado e inclusivo por medio de la construcción de soluciones de contrato inteligentes que son intuitivas y versátiles y sencillas de usar. Visite la página web sita en: etherparty.com.

Acerca de CoinPayments

Fundada en el año 2013, CoinPayments es un procesador de pagos de Canadá de más de 310 criptodivisas. Si desea más información visite la página web: coinpayments.net.

