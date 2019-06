Ethfinex Trustless lança serviço de mercado de balcão descentralizado

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 3 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Ethfinex Trustless, maior bolsa híbrida e descentralizada de criptomoedas, lança, com orgulho, um serviço de mercado de balcão (OTC – Over-the-Counter) executado em blockchain, uma novidade no setor.

Mesas de negociação em mercado de balcão (OTC) são predominantes nos mercados de criptomoedas, porque facilitam grandes negociações entre partes, de forma a impedir que todo o mercado seja afetado por flutuações de preços. Tradicionalmente, isso implica altos custos para os participantes e truste em caução (escrow).

O OTC da Ethfinex Trustless revoluciona esse modelo ao usar a blockchain para executar uma negociação em uma transação atômica. Essa novidade no mercado remove a necessidade de caução e abre o OTC para todas as pessoas, por taxas significativamente menores de 0,02% (versus de 2% a 5% em mesas de negociação de OTC mais tradicionais). Além disso, como não há livro de pedidos centralizado ou mecanismo correspondente, não há restrições sobre o que é negociado no OTC da Ethfinex Trustless (desde que os instrumentos não sejam instrumentos financeiros). Os clientes podem negociar qualquer token ERC20 e até mesmo especificar endereços personalizados do Ethereum para tokens que não estejam atualmente registrados em quaisquer bolsas.

O fundador da Ethfinex Trustless, Will Harborne, declara:

"Estender os recursos da Ethfinex Trustless para incluir um serviço de OTC é um passo importante para realizar o potencial de descentralização no mercado de criptomoedas. Ela abre as portas para aqueles que, antes, não tinham acesso às caras mesas de OTC e fornece segurança para negociações atômicas executadas em blockchain. Os clientes não têm mais de ter um lugar para colocar trustes sob cuidados de terceiros ou assumir o risco de negociações diretamente com as próprias contrapartes".

Com um processo que dispensa conectar-se (sign-up) ou KYC, os clientes podem iniciar suas atividades ao conectar sua carteira (wallet) ao trustless.ethfinex.com/otc hoje. Cidadãos dos EUA e de outras jurisdições com restrição são proibidos de participar do OTC da Ethfinex Trustless.

Sobre a Ethfinex Trustless: Lançada em setembro de 2018, a Ethfinex Trustless é a primeira interface de bolsa trustless (independente de confiança) do mundo, que usa a blockchain do Ethereum para se conectar diretamente a uma bolsa centralizada. Com controle total de ativos, sem depósitos ou retiradas, e uma conexão direta com o livro de pedidos da Bitfinex, ela se tornou uma das maiores bolsas para fechar liquidações na blockchain do Ethereum.

