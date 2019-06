Ethfinex Trustless lanza servicio extrabursátil descentralizado

ROAD TOWN, Islas Vírgenes Británicas, 3 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Ethfinex Trustless , la mayor bolsa de criptomoneda descentralizada híbrida, tiene el placer de lanzar un servicio extrabursátil (OTC por sus siglas en inglés) reforzado por cadena de bloques por primera vez en la industria.

Las mesas de negociación extrabursátiles (OTC) están extendidas en los mercados de criptomoneda, facilitando grandes intercambios entre entidades para evitar que la fluctuación de precios afecte al mercado más amplio. Tradicionalmente esto conlleva altos costos para los participantes y depósito en garantía.

Ethfinex Trustless OTC revoluciona este modelo usando la cadena de bloques para reforzar el negocio en una transacción atómica. Este mercado elimina primeramente la necesidad de un depósito en garantía, y abre la OTC a cualquiera mediante cargos considerablemente más bajos al 0,02% (vs 2-5% en carteras OTC más tradicionales). Además, como no hay cartera de pedidos o motor de concordancia centralizados, no hay restricciones sobre lo que se negocia en Ethfinex Trustless OTC (siempre que los productos no sean instrumentos financieros). Los clientes pueden negociar cualquier token ERC20, y hasta especificar direcciones de Ethereum individualizadas para tokens que actualmente no se cotizan en ninguna bolsa.

Will Harborne, fundador de Ethfinex Trustless, expresa:

"Extender las capacidades de Ethfinex Trustless para incluir un servicio OTC es un paso importante en la realización del potencial de descentralización en el mercado de la criptomoneda. Abre las puertas a los que estaban prohibidos anteriormente por carteras OTC costosas, y proporciona seguridad en negocios atómicos reforzados por cadena de bloques. Los clientes ya no tienen que colocar depósitos en terceros, ni correr el riesgo de negociar directamente con la contraparte".

Sin proceso de inscripción o proceso de Conozca a su Cliente (KYC), los clientes pueden comenzar conectando su billetera en trustless.ethfinex.com/otc hoy. No se permite a las personas de los Estados Unidos y las personas de otras jurisdicciones restringidas participar en Ethfinex Trustless OTC.

Acerca de Ethfinex Trustless: Ethfinex Trustless, lanzado en septiembre de 2018, es el primer interfaz de bolsa sin depósito de garantía del mundo que usa la cadena de bloques Ethereum que puede conectarse directamente a una bolsa centralizada. Con un control total de los activos, sin depósitos ni extracciones, y una conexión directa a las carteras de pedidos Bitfinex, se ha convertido en una de las mayores bolsas que hace liquidaciones en la cadena de bloques Ethereum.

FUENTE Ethfinex Trustless

