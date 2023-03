Etihad Airways Engineering faz parceria com a Ramco Systems

Aprimora sua jornada Digital de MRO com o Ramco Aviation Suite

DUBAI, EAU e CHENNAI, Índia, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Etihad Airways Engineering, uma das principais fornecedoras de soluções de engenharia e manutenção de aeronaves do mundo, fez parceria com a fornecedora global de software de aviação empresarial Ramco Systems para implementar seu Aviation Suite V5.9. O projeto foi oficialmente anunciado na edição 2023 da MRO Middle East, realizada no Dubai World Trade Centre, Dubai.

(L-R) P.R. Venketrama Raja, Chairman, Ramco Systems with Abdul Khaliq Saeed, CEO, Etihad Airways Engineering, during the signing ceremony at the 2023 MRO Middle East, Dubai

Com módulos que abrangem gerenciamento de contratos e cotações, planejamento de manutenção, manutenção de hangar, manutenção de componentes, gerenciamento da cadeia de suprimentos, engenharia, qualidade, cartões de tarefas digitais, ePublications e cobrança de clientes, o Aviation Suite integrado da Ramco otimizará várias operações na Etihad Airways Engineering, oferecendo a organização uma única fonte de informação com visibilidade em tempo real. Além disso, as ferramentas digitais da Ramco, como os aplicativos móveis Ramco Anywhere, painéis e portais integrados de clientes, digitalizarão perfeitamente as operações da Etihad Airways Engineering, melhorarão as eficiências do processo e os ajudarão a evitar papeis.

Abdul Khaliq Saeed, CEO da Etihad Airways Engineering, disse: "Na Etihad Airways Engineering, somos apaixonados pela integração de tecnologias de última geração nas tendências aeroespaciais emergentes atuais em prontidão para o futuro. Ao implementar o Aviation Suite de última geração da Ramco, a Etihad Airways Engineering será capaz de oferecer soluções e serviços inovadores que não só proporcionarão uma experiência excepcional ao cliente, mas também otimizarão nosso custo e tempo de resposta por meio da utilização eficiente de recursos. Estamos todos preparados para alavancar o poder da automação com a Ramco".

A Etihad Airways Engineering faz parte da ADQ, oferecendo soluções de manutenção e engenharia de aeronaves líderes do setor, incluindo manutenção da estrutura de aeronaves, reparo de componentes, serviços de revisão e treinamento técnico, com uma equipe de cerca de 2.000 profissionais de todo o mundo. A organização orgulha-se da confiabilidade e entrega dentro do prazo de seus serviços e é impulsionada por uma cultura dinâmica de excelência em tudo o que faz. A empresa tem vasta experiência no fornecimento de soluções completas de manutenção para aeronaves Airbus e Boeing, incluindo reparo composto avançado, reforma de cabine e serviços de componentes 24 horas por dia a partir de sua instalação adjacente ao aeroporto internacional de Abu Dhabi. Processos e soluções de ponta são usados na instalação, desde uma instalação dedicada de planejamento e controle centralizado (CPAC) para manutenção pesada até gerenciamento automatizado de ferramentas e painéis ao vivo em toda a empresa para monitorar o progresso de todos os projetos em tempo real.

A Etihad Airways Engineering é a primeira organização no Oriente Médio a receber a Aprovação de uma Parte estendida da Organização de Design 21J pela European Aviation Safety Agency (EASA) para realizar grandes projetos e modificações de cabine.

P.R. Venketrama Raja, Presidente da Ramco Systems, disse: "É notável testemunhar a confiança de que a Ramco Aviation vem vencendo de renomados provedores de serviços de aeronaves, como a Etihad Airways Engineering. Situada no centro de um dos mercados em crescimento da aviação mais prolíficos do mundo, a associação da Ramco com a Etihad Airways Engineering desempenhará um papel fundamental na condução da digitalização e no aumento da eficiência operacional geral na Etihad Airways Engineering. Com o Aviation Suite de última geração da Ramco, infundido com inteligência artificial e aprendizado de máquina, esperamos construir uma jornada de MRO digital na Etihad Airways Engineering."

Ramco Aviation Suite tem a confiança de mais de 24.000 usuários para gerenciar mais de 4.000 aeronaves em todo o mundo. Com mais de 90 organizações de aviação a bordo, a Ramco é a solução de escolha para as principais companhias aéreas, MROs de 3º, grandes Operadores de Helicópteros, organizações líderes de Defesa e grandes empresas de Mobilidade Aérea Urbana em todo o mundo. Disponível na nuvem, o Ramco Aviation Suite oferece acessibilidade com "Anywhere Apps", acelerando significativamente a eficiência e a agilidade organizacionais. A Ramco está mudando o paradigma do software empresarial com soluções baseadas em Inteligência Artificial, experiência de usuário habilitada por comando de voz e recursos avançados, como cartões de tarefas digitais, capacidade de manutenção offline, chatbots de conversação, HUBs e soluções cognitivas.

Sobre a Etihad Airways Engineering

A Etihad Airways Engineering é a maior provedora comercial de serviços de manutenção, reparo e revisão de aeronaves (MRO) do Oriente Médio e parte da ADQ. A empresa oferece serviços de manutenção 24 horas por dia, incluindo design, reparo composto avançado, reforma da cabine e serviços em componentes, em sua instalação de 500.000 metros quadrados de última geração localizada em Abu Dhabi, adjacente ao aeroporto internacional de Abu Dhabi, com 140.000 metros quadrados de área de estacionamento de aeronaves, hangares de aeronaves de 66.000 metros quadrados e um hangar projetado sob medida que pode acomodar até três aeronaves Airbus A380 simultaneamente. A empresa concluiu com sucesso projetos de manutenção para companhias aéreas de todo o mundo ao longo dos anos.

Para mais informações, acesse: www.etihadengineering.com e siga as atualizações mais recentes da empresa no LinkedIn em http://bit.ly/EYEngLinkedIn

Sobre a Ramco Systems:

A Ramco é uma reprodutora de software empresarial de última geração que está revolucionando o mercado com sua nuvem multilocatária e software empresarial baseado em dispositivos móveis em RH e Folha de Pagamento Global, ERP e M&E MRO para Aviação.

Para mais informações, acesse https://www.ramco.com/products/aviation-software/

Siga a Ramco no Twitter @RamcoSystems / @RamcoAviation e fique ligado em https://www.ramco.com/blog

FONTE Ramco Systems

