Etihad Airways Engineering s'associe à Ramco Systems

Améliore son parcours de MRO numérique avec Ramco Aviation Suite

DUBAÏ, Émirats arabes unis et CHENNAI, Inde, 3 mars 2023 /PRNewswire/ Etihad Airways Engineering , l'un des principaux fournisseurs de solutions de maintenance et d'ingénierie d'aéronefs au monde, s'est associé au fournisseur mondial de logiciels d'aviation d'entreprise Ramco Systems pour mettre en œuvre son logiciel Aviation Suite V5.9 . Le projet a été officiellement annoncé lors de l'édition 2023 de MRO Middle East, qui s'est tenue au Dubai World Trade Centre, à Dubaï.

(L-R) P.R. Venketrama Raja, Chairman, Ramco Systems with Abdul Khaliq Saeed, CEO, Etihad Airways Engineering, during the signing ceremony at the 2023 MRO Middle East, Dubai

Grâce à des modules couvrant la gestion des contrats et des devis, la planification de la maintenance, la maintenance des hangars, la maintenance des composants, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'ingénierie, la qualité, les cartes de tâches numériques, les publications électroniques et la facturation client, la solution Aviation Suite intégrée de Ramco rationalisera plusieurs opérations au sein d'Etihad Airways Engineering, offrant à l'organisation une source unique d'informations avec une visibilité en temps réel. En outre, les outils numériques de Ramco, tels que les applications mobiles Ramco Anywhere, les tableaux de bord et les portails clients intégrés, numériseront de manière transparente les opérations d'Etihad Airways Engineering, amélioreront l'efficacité des processus et aideront à se passer du papier.

Abdul Khaliq Saeed, PDG d'Etihad Airways Engineering, a déclaré : « Chez Etihad Airways Engineering, nous sommes passionnés par l'intégration des technologies de la prochaine génération dans les nouvelles tendances aérospatiales d'aujourd'hui pour préparer l'avenir. En déployant la solution à la pointe Aviation Suite de Ramco, Etihad Airways Engineering sera en mesure de fournir des solutions et des services innovants qui non seulement offriront une expérience client exceptionnelle, mais optimiseront également nos coûts et nos délais d'exécution grâce à une utilisation efficace des ressources. Nous sommes tous prêts à tirer parti de la puissance de l'automatisation grâce à Ramco. »

Etihad Airways Engineering fait partie d'ADQ et offre des solutions de maintenance et d'ingénierie d'aéronefs à la pointe de l'industrie, notamment la maintenance des cellules, la réparation de composants, les services de révision et la formation technique, avec une équipe d'environ 2 000 professionnels du monde entier. L'organisation est fière de la fiabilité et de la livraison dans les délais de ses services et est animée par une culture dynamique d'excellence dans tout ce qu'elle fait. La société possède une vaste expérience dans la prestation de solutions de maintenance complètes pour les avions Airbus et Boeing, y compris la réparation avancée de composites, la remise à neuf des cabines et les services de composants, 24/24, à partir de ses installations voisines de l'aéroport international d'Abu Dhabi. Les processus et solutions de pointe sont utilisés sur le site, depuis une installation de planification et de contrôle centralisés (CPAC) dédiée pour la maintenance lourde jusqu'à la gestion automatisée des outils et des tableaux de bord en temps réel dans l'ensemble de l'entreprise pour surveiller l'avancement de chaque projet en direct.

Etihad Airways Engineering est la première organisation au Moyen-Orient à avoir obtenu un agrément d'organisme de conception conforme à la partie 21J par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) permettant d'entreprendre la conception et la modification majeures de cabines.

P.R. Venketrama Raja, président de Ramco Systems, a déclaré : « Il est remarquable de constater que Ramco Aviation a gagné la confiance de fournisseurs de services aériens de renom tels que Etihad Airways Engineering. Située au cœur de l'un des marchés de croissance de l'aviation les plus prolifiques au monde, l'association de Ramco avec Etihad Airways Engineering jouera un rôle clé dans la numérisation et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle globale chez Etihad Airways Engineering. Avec la prochaine génération de Ramco Aviation Suite, alimentée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, nous sommes impatients de tracer la voie de la MRO numérique chez Etihad Airways Engineering. »

Ramco Aviation Suite a la confiance de plus de 24 000 utilisateurs pour gérer plus de 4 000 aéronefs à l'échelle mondiale. Avec plus de 90 organisations aéronautiques qui l'utilisent, Ramco est la solution de choix pour les principales compagnies aériennes, les MRO tierces, les grands opérateurs d'hélicoptères, les principales organisations de défense et les grandes entreprises de mobilité aérienne urbaine dans le monde. Disponible sur le cloud, Ramco Aviation Suite offre l'accessibilité grâce à des « applications partout », ce qui accélère considérablement l'efficacité et l'agilité organisationnelles. Ramco change le paradigme des logiciels d'entreprise avec des solutions basées sur l'intelligence artificielle, une expérience utilisateur intelligente et vocale, ainsi que des fonctionnalités avancées comme les cartes de tâches numériques, la capacité de maintenance hors ligne, les chatbots conversationnels, les HUB et les solutions cognitives.

À propos d'Etihad Airways Engineering

Etihad Airways Engineering est le plus important fournisseur de services de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs commerciaux au Moyen-Orient et fait partie d'ADQ. La société offre des services de maintenance 24 heures sur 24, y compris des services de conception, de réparation avancée de composites, de remise à neuf des cabines et des composants. Ses installations ultramodernes de 500 000 m² sont situées à Abu Dhabi, à côté de l'aéroport international d'Abu Dhabi et disposent de 140 000 m² de parking pour avions, de hangars pour avions d'une surface de 66 000 m² et d'un hangar sur mesure pouvant accueillir jusqu'à trois Airbus A380 simultanément. Au fil des ans, la compagnie a réalisé avec succès des projets de maintenance pour des compagnies aériennes du monde entier.

À propos de Ramco Systems

Ramco est un acteur des logiciels d'entreprise de nouvelle génération qui perturbe le marché avec son cloud multi-locataires et ses logiciels d'entreprise basés sur les mobiles pour les RH et les états de paie, l'ERP et la MRO des M&E pour l'aviation.

