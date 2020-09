ETS gründet ETS Strategic Capital zur Erschließung neuer Wachstumschancen im Bildungssektor

Der neue ETS-Bereich wird strategische Kapitalanlagen, Partnerschaften zur Wachstumsförderung, Fusionen und Übernahmen verwirklichen

PRINCETON, New Jersey, 17. Sept. 2020 /PRNewswire/ -- Die größte gemeinnützige Organisation für Bildungsbewertung ETS hat heute die Gründung von ETS Strategic Capital bekannt gegeben. Der neue Bereich wird sich auf das Wachstum des Unternehmens und auf das Vorantreiben seiner Ziele konzentrieren mithilfe von strategischen Kapitalanlagen, Partnerschaften zur Wachstumsförderung, Fusionen und Übernahmen.

ETS Strategic Capital wird das ETS-Angebot in den Bereichen Bewertung, Lernen und Entwicklung für den primären und sekundären Bildungsbereich (K–12), Hochschulen und Körperschaften verbreiten, erweitern und diversifizieren. Mit diesem Auftrag strebt ETS Strategic Capital aktiv nach Transaktionen zum Aufbau eines globalen Portfolios innovativer Bildungsunternehmen, die sowohl eine positive Auswirkung auf die Finanzen als auch auf die Strategie haben werden.

„Wir haben den Kern der laufenden Entwicklung im Bildungswesens erreicht: Es gibt eine wesentliche Veränderung in der Art und Weise, in der Bildungsdienste geleistet werden, wie Mittel und Bewertungen strukturiert sind und wie Lernende, Schulen und Firmen beteiligt und vernetzt werden", sagte Ralph Taylor-Smith, der leitende Geschäftsführer Director von ETS Strategic Capital. „Mit unserer Finanzierung, unserem Know-How und unserer Erfahrung im Bildungsbereich ist ETS Strategic Capital gut positioniert, um aufstrebende und lückenschließende Bildungsunternehmen beim Wachstum und bei der Entfaltung ihrer Wirkungskraft zu unterstützen und dabei neue Möglichkeiten zu erschließen. ETS bietet unserem Portfolio und unseren Partnerunternehmen Kompetenzen zur Wertschöpfung in den Bereichen Bewertung, Forschung und Entwicklung, globale Distribution und innovative Technologien."

ETS Strategic Capital verfügt gegenwärtig über ein Portfolio von fünf Unternehmen, die Technologie, neue Geschäftsmodelle und eine geografische Abdeckung einbringen und die aktuellen Geschäftsfelder von ETS ergänzen und ausbauen:

ApplyBoard : Unter Leitung von ETS Strategic Capital beteiligte sich ETS an der kanadischen Firma ApplyBoard Inc., der weltweit größten Plattform für die internationale Anwerbung von Studenten. Als Teil dieser Kapitalanlage entwickeln ApplyBoard und der TOEFL ® -Geschäftsbereich von ETS, der den weltweit führenden Englisch-Sprachtest für Studium, Arbeit und Einwanderung anbietet, auch eine strategische Wachstumspartnerschaft. https://www.applyboard.com/

: Unter Leitung von ETS Strategic Capital beteiligte sich ETS an der kanadischen Firma ApplyBoard Inc., der weltweit größten Plattform für die internationale Anwerbung von Studenten. Als Teil dieser Kapitalanlage entwickeln ApplyBoard und der -Geschäftsbereich von ETS, der den weltweit führenden Englisch-Sprachtest für Studium, Arbeit und Einwanderung anbietet, auch eine strategische Wachstumspartnerschaft. https://www.applyboard.com/ Pipplet: Das in Paris ansässige Start-up-Unternehmen Pipplet hat sich auf die Bewertung von Sprachkenntnissen für Unternehmen spezialisiert und unterstützt Unternehmen bei der Beurteilung der Sprachkompetenzen von Bewerbern anhand ihrer praktischen, realitätsnahen Fähigkeit zur Interaktion in einem beruflichen Umfeld. Die ETS-Tochterfirma ETS Global B.V. übernahm Pipplet S.A.S. unter der Leitung von ETS Strategic Capital. https://www.pipplet.com/en-gb/home

Das in ansässige Start-up-Unternehmen Pipplet hat sich auf die Bewertung von Sprachkenntnissen für Unternehmen spezialisiert und unterstützt Unternehmen bei der Beurteilung der Sprachkompetenzen von Bewerbern anhand ihrer praktischen, realitätsnahen Fähigkeit zur Interaktion in einem beruflichen Umfeld. Die ETS-Tochterfirma ETS Global B.V. übernahm Pipplet S.A.S. unter der Leitung von ETS Strategic Capital. https://www.pipplet.com/en-gb/home Capti (von Charmtech Labs LLC): Dank der Anwendung von maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz und natürlicher Sprachverarbeitung bietet das in Buffalo, New York , ansässige und von Charmtech Labs LLC gegründete Unternehmen Capti individuelle Lese-, Schreib- und Lernunterstützung für Schüler des primären und sekundären Bildungsbereichs (K–12). Capti – unter Lehrern auch als „AAA" bekannt – hilft Lehrern bei der Anpassung, Bewertung und Beschleunigung des Lesens bei all ihren Schülern. ETS Strategic Capital veranlasste eine Startkapital-Investition in Capti durch ETS und baute eine strategische Geschäftspartnerschaft mit ETS Research & Development (R&D) und New Product Development (NPD) auf. Capti erteilt die Lizenz für das geistige Eigentum von der internetgestützten Lesediagnostik ReadReady™ von ETS und wird eng mit den ETS-Abteilungen R&D und NPD zusammenarbeiten, um die Möglichkeiten zur positiven Beeinflussung des Leseerfolgs von Schülern des primären und sekundären Bildungsbereichs (K–12) in den Vereinigten Staaten zu erhöhen. https://www.captivoice.com/capti-site//

Dank der Anwendung von maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz und natürlicher Sprachverarbeitung bietet das in , ansässige und von Charmtech Labs LLC gegründete Unternehmen Capti individuelle Lese-, Schreib- und Lernunterstützung für Schüler des primären und sekundären Bildungsbereichs (K–12). Capti – unter Lehrern auch als „AAA" bekannt – hilft Lehrern bei der Anpassung, Bewertung und Beschleunigung des Lesens bei all ihren Schülern. ETS Strategic Capital veranlasste eine Startkapital-Investition in Capti durch ETS und baute eine strategische Geschäftspartnerschaft mit ETS Research & Development (R&D) und New Product Development (NPD) auf. Capti erteilt die Lizenz für das geistige Eigentum von der internetgestützten Lesediagnostik ReadReady™ von ETS und wird eng mit den ETS-Abteilungen R&D und NPD zusammenarbeiten, um die Möglichkeiten zur positiven Beeinflussung des Leseerfolgs von Schülern des primären und sekundären Bildungsbereichs (K–12) in den Vereinigten Staaten zu erhöhen. https://www.captivoice.com/capti-site// EdAgree: EdAgree, Inc., ein neu gegründetes Spin-Out-Unternehmen von ETS, das sich auf die internationale Erfahrung von Studenten spezialisiert hat, wird internationale Studenten an Universitäten vermitteln und sie während der gesamten Ausbildungsreise unterstützen. EdAgree beabsichtigt, die Informationen zum Studentenprofil zu überprüfen, sie für eine vereinfachte Verarbeitung durch die Zulassungsabteilungen zu komprimieren und mit den Universitäten zusammenzuarbeiten, um Unterstützung zur Optimierung der Lernergebnisse zu identifizieren und bereitzustellen. Darüber hinaus wird EdAgree mit Partneruniversitäten an Forschungsarbeiten teilnehmen, um den Erfolg der Studenten zu optimieren. ETS Strategic Capital organisierte eine Startkapitalfinanzierung durch ETS in Höhe von einer Million Dollar für die Etablierung des neuen Start-up-Unternehmens und förderte die Ausgliederung von ETS. https://edagree.com/

EdAgree, Inc., ein neu gegründetes Spin-Out-Unternehmen von ETS, das sich auf die internationale Erfahrung von Studenten spezialisiert hat, wird internationale Studenten an Universitäten vermitteln und sie während der gesamten Ausbildungsreise unterstützen. EdAgree beabsichtigt, die Informationen zum Studentenprofil zu überprüfen, sie für eine vereinfachte Verarbeitung durch die Zulassungsabteilungen zu komprimieren und mit den Universitäten zusammenzuarbeiten, um Unterstützung zur Optimierung der Lernergebnisse zu identifizieren und bereitzustellen. Darüber hinaus wird EdAgree mit Partneruniversitäten an Forschungsarbeiten teilnehmen, um den Erfolg der Studenten zu optimieren. ETS Strategic Capital organisierte eine Startkapitalfinanzierung durch ETS in Höhe von einer Million Dollar für die Etablierung des neuen Start-up-Unternehmens und förderte die Ausgliederung von ETS. https://edagree.com/ Gradschoolmatch: Gradschoolmatch.com ist eine interaktive, internetgestützte Software-Plattform, die künftigen Hochschulabsolventen dabei hilft, sich mit möglichen akademischen Absolventenprogrammen zusammenzuschließen. Der Treffer-Algorithmus, die Suchmaschine und der Geschäftsansatz sind internetgestützten erfolgreichen „Personal-Dating"-Unternehmen nachempfunden. Studenten können Biographien, Forschungsinteressen, Berufswünsche und akademische Profile angeben. Sie können auch Profile von Absolventenprogrammen mit einem „Lesezeichen" versehen, um „ihr Interesse zu signalisieren", mehr zu lernen, oder "private Nachrichten" an die Rekrutierer von Hochschulabsolventen senden. Sowohl künftigen Hochschulabsolventen als auch Abvolventeninstitutionen können ein Abonnement abschließen, wodurch sie nach Standort oder akademischen Interessen suchen, die Perspektiven verfolgen und über eine vereinfachte Interkonnektivität mit nur einem Klick Kontakt aufnehmen können. ETS Strategic Capital hat den Kauf der Plattform Gradschoolmatch.com abgewickelt. Sie wird in das ETS-Angebot für den Markt der Absolventenschulen aufgenommen werden. https://www.gradschoolmatch.com/

ETS Strategic Capital wird als Zweig für private Kapitalanlagen und Fusionen und Übernahmen für ETS, seine Tochterfirmen und seine Partner fungieren. Das Unternehmen wird Transaktionen in den USA und auch international tätigen. Es wird mit dem größeren EdTech-Ökosystem zusammenarbeiten, um Abkommen zu ermitteln und umzusetzen, sich mit anderen ETS-Geschäftsbereichen zu koordinieren, um Möglichkeiten und Bedürfnisse festzustellen, sich mit professionellen Dienstleistungsunternehmen mit Fachwissen im Bildungsbereich zu vernetzen und um direkte Beziehungen zu Unternehmen auf internationaler Ebene aufzubauen, insbesondere in den Regionen Asien-Pazifik, Südostasien, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika (MENA).

Konkret wird ETS Strategic Capital auf private Kapitalanlagen abzielen, die normalerweise in den Serien B, C oder später erfolgen, wenn Unternehmen bereits über ein bewährtes Produkt und/oder eine Markttauglichkeit, erste Kunden und ein entwickeltes Geschäftsmodell verfügen und auf der Suche nach zusätzlichem neuen Wachstumskapital sind, um das Unternehmen zu stärken. In bestimmten Situationen können Investitionen auch in einem früheren Entwicklungsstadium möglich sein. Übernahmen werden sich hauptsächlich auf Geschäftsabschlüsse im mittleren Marktsegment konzentrieren, auch wenn kleinere oder größere Unternehmenskäufe in gewissen Situationen ebenfalls möglich sind. ETS Strategic Capital legt Wachstumspartnerschaften im weiten Sinne aus. Diese können auch Joint Ventures (JVs), Kanalpartner- oder Vertriebsabkommen, Lizenzen für geistiges Eigentum und Technologietransferbeziehungen neben ähnlichen strategischen Geschäftspartnerschaften mit Wertschöpfung beinhalten.

Ralph Taylor-Smith, aktueller ETS-Vizepräsident für Unternehmensentwicklung, wird Geschäftsführer des neuen Geschäftsbereichs. Er verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Private Kapitalanlagen, Fusionen und Übernahmen sowie Wachstumspartnerschaften und Joint Ventures. ETS Strategic Capital verfügt über ein wachsendes Team an zwei Küsten mit Büros in Princeton (New Jersey), Washington D.C. und Silicon Valley (Kalifornien). https://www.ets.capital/team/

Über ETS

Bei ETS setzen wir uns für Qualität und Chancengleichheit im Bildungswesen für Menschen auf der ganzen Welt ein, indem wir Beurteilungen auf der Grundlage sorgfältiger Forschung erstellen. ETS bedient Privatpersonen, Bildungsinstitutionen und Regierungsbehörden durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Lehrer-Zertifizierung, das Erlernen der englischen Sprache und die Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung sowie durch die Realisierung von Bildungsforschung, Analysen und Grundsatzstudien. Im Jahr 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet, entwickelt, betreut und beurteilt ETS jährlich mehr als 50 Millionen Tests, einschließlich der TOEFL®-, TOEIC®- und GRE®-Tests und der The Praxis Series®-Bewertungen in mehr als 180 Ländern an über 9.000 Standorten weltweit. www.ets.org.

