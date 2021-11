ETS renforce sa présence en Inde et stimule la croissance de ses marques principales TOEFL® et GRE®

Lejo Sam Oommen, nouveau directeur général d'ETS India

PRINCETON, New Jersey, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- L'organisation à but non lucratif ETS a annoncé aujourd'hui la création d'ETS India, établissant ainsi officiellement un bureau dans le pays afin de développer l'empreinte mondiale de l'organisation, qui cherche à continuer à aider les apprenants dans le cadre de leur parcours éducatif tout au long de leur vie. Lejo Sam Oommen, anciennement chez Pearson™, dirigera ETS India en tant que directeur général. À ce titre, Oommen développera et mettra en œuvre la stratégie de croissance globale d'ETS pour ses produits et services en Inde.

ETS est depuis longtemps engagé auprès de la communauté éducative indienne et la création du bureau d'ETS India était la prochaine étape naturelle pour soutenir les apprenants, tant dans le pays que dans le monde, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur qui continuent d'attirer des étudiants diplômés divers. La création d'ETS India continuera à renforcer les relations de l'organisation avec ses partenaires clés dans le pays, offrant à ETS et aux entreprises indiennes de meilleures possibilités de collaboration et d'investissement, notamment dans et avec les écoles, les institutions, les entreprises, les agents d'éducation, les formateurs en langues et les conseillers en études à l'étranger.

« ETS s'aligne fortement sur l'approche audacieuse et visionnaire de l'Inde pour réformer, améliorer et élargir l'accès à une éducation de qualité pour tous les Indiens dans le cadre de la nouvelle politique d'éducation (New Education Policy), et sur les opportunités accrues qu'elle offrira aux étudiants indiens », a déclaré Mohammad Kousha, vice-président associé de la croissance mondiale chez ETS. « L'approche orientée vers la mission d'ETS, qui consiste à faire progresser la qualité et l'équité dans l'éducation pour tous, est conforme à cette vision avant-gardiste. Nous sommes impatients d'étendre les possibilités d'apprentissage dans le pays à la population indienne et l'arrivée de Lejo à bord nous aidera à y parvenir. »

« Je suis heureux de rejoindre ETS et de diriger son bureau et son équipe en Inde, au moment où l'organisation subit une transformation importante alors que nous nous tournons vers l'avenir pour servir les apprenants du monde entier, avec un accent particulier sur ceux de l'Inde », a déclaré Oommen. « J'ai l'intention de m'appuyer sur les bases déjà solides qui existent ici en Inde, en renforçant la valeur des produits existants d'ETS, notamment la famille d'évaluations TOEFL®, le test GRE® et l'examen TOEIC®, ainsi que les nouveaux outils d'apprentissage et les opportunités commerciales. »

Chez Pearson, M. Oommen a occupé le poste de directeur général et était chargé de superviser le test PTE® Academic. Il a été reconnu pour sa contribution à la solide performance commerciale de l'organisation, en obtenant des résultats significatifs en termes de croissance, de revenus, de performance opérationnelle et de rentabilité. Avant de rejoindre Pearson, il a occupé des postes dans des organisations telles que Reliance Money, ICICI Bank et Axis Bank. Il est un ancien élève de l'université de Bangalore.

Malgré les répercussions de la COVID-19, ETS a continué à se concentrer sur la fourniture de solutions de recherche et d'évaluation qui répondent aux besoins et aux intérêts des étudiants et des institutions indiennes, de sorte que leurs besoins et exigences en matière d'éducation sont restés ininterrompus. En témoignent les annonces du lancement des tests à domicile, notamment le TOEFL iBT® Home Edition et le GRE® General Test à domicile, ainsi que la démocratisation de l'accès à nos tests en prenant des dispositions pour l'utilisation de la carte Aadhaar comme pièce d'identité alternative en Inde, et le lancement du test TOEFL® Essentials™.

ETS India, dont le siège est à Delhi, en Inde, est une filiale d'ETS dont le siège est à Princeton, New Jersey, aux États-Unis. ETS India met la vaste expertise de l'organisation en matière d'éducation et d'apprentissage à la disposition des candidats aux tests et des apprenants de toute la région. Le personnel d'ETS India offre une expertise et une vision approfondies pour fournir des solutions d'apprentissage et d'évaluation de haute qualité ainsi que de nouvelles opportunités commerciales aux organisations, institutions et particuliers du pays.

Chez ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité dans l'éducation pour les personnes du monde entier en créant des évaluations basées sur des recherches rigoureuses. ETS est au service des particuliers, des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux en fournissant des solutions personnalisées pour la certification des enseignants, l'apprentissage de l'anglais et l'enseignement primaire, secondaire et post-secondaire, et en menant des recherches, des analyses et des études de politiques en matière d'éducation. Fondée en 1947 en tant qu'organisation à but non lucratif, ETS développe, administre et évalue plus de 50 millions de tests par an, dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series® - dans plus de 180 pays, sur plus de 9 000 sites dans le monde. www.ets.org

