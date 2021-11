ETS umacnia swoją obecność w Indiach, stymulując wzrost kluczowych marek TOEFL® i GRE®

Lejo Sam Oommen obejmuje stanowisko dyrektora zarządzającego ETS Indie.

PRINCETON, Nowy Jork, 17 listopada 2021 /PRNewswire/ -- Podmiot non-profit - ETS, poinformował dziś o utworzeniu ETS India, oficjalnie ustanawiając biuro w tym kraju, dzięki czemu zwiększy się globalny zasięg działania organizacji, która stara się nieustannie służyć uczącym się w ramach ich podróży edukacyjnych przez całe życie. Lejo Sam Oommen, wcześniej związany z Pearson™, będzie kierował ETS India, jako dyrektor zarządzający. W tej roli Oommen będzie opracowywał i wdrażał strategię rozwoju produktów i usług ETS w Indiach.

ETS od dawna angażuje się w działalność indyjskiej społeczności edukacyjnej, toteż utworzenie biura ETS w Indiach jest naturalnym kolejnym krokiem we wspieraniu osób kształcących się - zarówno w kraju, jak i na świecie - oraz instytucji szkolnictwa wyższego, które starają się przyciągnąć zróżnicowanych absolwentów. Utworzenie ETS India spowoduje dalsze wzmocnienie relacji organizacji z najważniejszymi partnerami w kraju, zapewniając zarówno ETS, jak i indyjskim przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości współpracy i inwestycji, w tym ze szkołami, instytucjami, korporacjami, agentami edukacyjnymi, trenerami językowymi i doradcami ds. studiów za granicą.

„ETS popiera odważne i wizjonerskie podejście Indii do reformowania, udoskonalania i poszerzania dostępu do najwyższej jakości edukacji dla wszystkich Hindusów w ramach Nowej Polityki Edukacyjnej (NEP), a także zwiększone możliwości, jakie zapewni ona indyjskim studentom - powiedział Mohammad Kousha, wiceprezes ds. międzynarodowego rozwoju w ETS. - Zorientowane na misję podejście ETS, zakładające promowanie jakości i równości w edukacji dla wszystkich, jest zgodne z tą przyszłościową wizją. Z przyjemnością poszerzymy możliwości uczenia się w kraju dla mieszkańców Indii, a zaangażowanie Lejo pozwoli nam to osiągnąć".

„Z przyjemnością dołączę do ETS i będę kierował biurem i zespołem w Indiach w czasie, gdy organizacja przechodzi znaczącą transformację, koncentrując się w przyszłości na obsłudze osób uczących się na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Indii - powiedział Oommen. - Moim zamiarem jest wykorzystanie już silnych fundamentów, które istnieją tutaj w Indiach, wzmacniając wartość istniejących produktów ETS, w tym rodziny ocen TOEFL®, testu GRE® i egzaminu TOEIC®, a także nowych narzędzi edukacyjnych i możliwości biznesowych".

W Pearson Oommen pełnił funkcję dyrektora generalnego nadzorującego testy PTE® Academic i został doceniony za swój wkład w osiągnięcie znakomitych wyników biznesowych organizacji, zapewniając znaczące wyniki w zakresie wzrostu, przychodów, wyników operacyjnych i rentowności. Przed podjęciem pracy w Pearson zajmował stanowiska w takich organizacjach jak Reliance Money, ICICI Bank i Axis Bank. Jest absolwentem Uniwersytetu w Bangalore.

Pomimo wpływu COVID-19 ETS nieustannie koncentruje się na zapewnianiu rozwiązań w zakresie badań i oceny, które służą potrzebom i interesom indyjskich studentów i instytucji, tak aby ich dążenia i wymagania edukacyjne pozostały niezagrożone. Świadczą o tym zapowiedzi uruchomienia testów przeprowadzanych w domu, w tym TOEFL iBT® Home Edition oraz test domowy GRE® General Test, a także demokratyzacja dostępu do testów poprzez wprowadzenie przepisów umożliwiających korzystanie z karty Aadhaar jako alternatywnego dowodu tożsamości w Indiach oraz uruchomienie testu TOEFL® Essentials™.

ETS India, z siedzibą w Delhi w Indiach jest spółką zależną ETS z siedzibą w Princeton, N.J., USA. ETS India udostępnia wszechstronne kompetencje organizacji w zakresie edukacji i uczenia się osobom zdającym egzaminy i uczącym się w całym regionie. Pracownicy ETS India oferują specjalistyczną wiedzę i wgląd w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w zakresie edukacji i oceniania, a także nowe możliwości biznesowe dla organizacji, instytucji i osób prywatnych w tym kraju.

Celem ETS jest poprawa jakości i równości w edukacji dla ludzi na całym świecie poprzez tworzenie ocen opartych na rygorystycznych badaniach. ETS służy osobom indywidualnym, instytucjom edukacyjnym i agencjom rządowym, dostarczając rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie certyfikacji nauczycieli, nauki języka angielskiego, edukacji elementarnej, średniej i policealnej, a także prowadząc badania, analizy i studia nad polityką edukacyjną. ETS, założona jako organizacja non-profit w 1947 roku, opracowuje, zarządza i ocenia ponad 50 milionów testów rocznie - w tym testy TOEFL® i TOEIC®, GRE® i The Praxis Series®, w ponad 180 krajach i przeszło 9000 ośrodkach na całym świecie. www.ets.org

