Étude DeepL I 69 % des dirigeants anticipent une transformation de leur activité par les agents IA en 2026

Les agents IA transformeront le monde de l'entreprise en 2026

L'adoption de l'IA révèle de forte disparités régionales

Les IA vocales et linguistiques deviennent indispensables au fonctionnement des entreprises à l'échelle mondiale

NEW YORK, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Nous entrons dans l'ère des agents IA. Selon une nouvelle étude DeepL, une société internationale spécialisée dans les produits et la recherche liés à l'intelligence artificielle, 2026 marquera un tournant décisif avec le passage de l'expérimentation à l'automatisation intelligente des agents IA. La plupart (69 %) des dirigeants d'entreprises internationales s'attendent à ce que l'IA agentique transforme leurs activités dans l'année à venir.

Dans le cadre de cette étude, 5 000 dirigeants en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Japon ont été interrogés. Les résultats montrent que les entreprises s'apprêtent à déployer à grande échelle des agents IA autonomes pour traiter les tâches analytiques, stimuler la productivité et repenser l'organisation des effectifs. Il pourrait bien s'agir du plus important changement dans le fonctionnement des entreprises depuis l'avènement du cloud.

« Les agents IA ne sont plus de simples terrains expérimentaux, ils deviennent inévitables » affirme Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL. « La prochaine étape consiste à les intégrer au cœur des processus métiers. En 2026, les agents IA libéreront les employés des tâches répétitives et chronophages, pour leur permettre de se concentrer sur ce qui fait réellement avancer l'entreprise. »

Les agents IA transforment à leur tour les entreprises

Après une phase pilote marquée par des cas d'utilisation ciblés, les agents IA s'implantent au cœur des activités.

Si près de la moitié (44 %) des dirigeants d'entreprises internationales prévoient que l'IA agentique entraînera des changements majeurs en 2026, un quart (25 %) observe déjà ces transformations. Seuls 7 % estiment que les agents IA n'auront pas d'effet sur leurs activités, ce qui témoigne d'une adoption rapide.

d'effet sur leurs activités, ce qui témoigne d'une adoption rapide. Les personnes interrogées rapportent trois principaux facteurs qui influencent leur confiance dans les agents IA : l'efficacité et un ROI démontrés (22 %), leur capacité à s'adapter au processus métier des équipes (18 %) et le degré croissant de préparation de l'entreprise (18 %).

Quant aux obstacles au déploiement d'un agent IA, il s'agit principalement des coûts (16 %), du degré de préparation du personnel (13 %) et des capacités technologiques (12 %).

L'IA comme moteur principal de croissance des entreprises internationales

Au-delà des agents, on estime que l'IA dans son ensemble sera le principal facteur de croissance des entreprises en 2026.

Plus des deux tiers des personnes interrogées (67 %) déclarent que leurs projets en IA se sont traduits par un ROI croissant, et plus de la moitié (52 %) s'attendent à ce que l'IA contribue plus que toute autre technologie à la croissance de leur entreprise au cours de l'année prochaine.

La France est l'un des marchés où un grand nombre d'entreprises constatent une amélioration mesurable de leurs performances grâce à l'IA (70 %), aux côtés du Royaume-Uni (80 %), de l'Allemagne (78 %) et des États-Unis (71 %). Le Japon est en retrait (35 %), ce qui suggère une préparation et une adoption plus lentes.

Il est intéressant de noter que plus de la moitié (51 %) des dirigeants d'entreprises internationales estiment que l'IA créera plus d'emplois qu'elle n'en remplacera, l'année prochaine, et 52 % affirment que des compétences en IA seront exigées de la plupart des nouvelles recrues.

Les IA vocales et linguistiques passent du statut d'outil à celui d'infrastructure

L'étude de DeepL souligne également la façon dont les IA vocales et linguistiques deviennent des composantes essentielles de l'infrastructure d'entreprise.

Près des deux tiers (64 %) des entreprises internationales prévoient d'augmenter leurs investissements en IA linguistique en 2026 – le Royaume-Uni en tête (76 %), suivi par l'Allemagne (74 %), les États-Unis (67 %) et la France (65 %) – dans un contexte où la capacité à communiquer et à générer du contenu dans plusieurs langues est essentielle pour se développer à l'étranger. Le Japon reste assez conservateur (38 %), ce qui suggère un essor mesuré, avec toutefois un intérêt croissant de plus d'un tiers des dirigeants d'entreprise.

L'IA vocale, pour sa part, n'est plus accessoire, elle est devenue indispensable.

Plus de la moitié (54 %) des dirigeants d'entreprises internationales affirment que la traduction vocale en direct deviendra indispensable en 2026, contre 32 % qui la jugent essentielle aujourd'hui.

Les entreprises britanniques (48 %) et françaises (33 %) sont les premières à avoir adopté les outils de traduction vocale en direct, tandis que leurs homologues japonaises restent hésitantes (11 %).

La demande est portée par les progrès de la technologie vocale en direct (46 %), les attentes des clients (40 %) et l'expansion internationale (38 %).

« La traduction vocale en direct est la prochaine avancée en communication multilingue,Lorsque les gens peuvent s'exprimer naturellement et se faire comprendre parfaitement, la collaboration y gagne. » affirme Jarek Kutylowski.

Ces conclusions, qui montrent l'influence que ces changements auront sur leur secteur, sur les attentes des clients et sur la concurrence, permettent aux dirigeants d'entreprises internationales de mieux préparer l'évolution de l'IA. Pour voir les prévisions de la direction de DeepL sur l'IA, que ce soit en technologie, marketing, droit ou d'autres domaines, consultez cet article de blog.

Méthodologie

Cette étude a été menée par Censuswide pour le compte de DeepL auprès de dirigeants d'entreprise aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Japon. Elle a été réalisée en septembre 2025. Censuswide se conforme aux règles de la Market Research Society et emploie des membres de cette organisation, qui repose sur les principes de l'ESOMAR.

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA. Elle développe des solutions sécurisées intelligentes pour répondre aux défis des entreprises. Plus de 200 000 entreprises clientes et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance à la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour obtenir des traductions naturelles, peaufiner leurs textes et recourir à la traduction vocale en direct. Réputée pour son approche innovante, ainsi que la qualité et la sécurité de ses outils, DeepL continue d'élargir son offre au-delà du domaine linguistique. Son agent IA autonome DeepL Agent devrait révolutionner les processus des entreprises et des travailleurs spécialisés. Fondée en 2017 par Jarek Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures. Visitez www.deepl.com/fr pour en savoir plus sur DeepL.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg