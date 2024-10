Etude Geotab : 1 gestionnaire de flottes sur 2 plébiscite l'IA pour une meilleure analyse des données

D'après une récente étude Geotab, 81 % des gestionnaires de flotte européens font confiance aux données pour prendre des décisions stratégiques et 40% soulignent le besoin d'outils basés sur l'IA et d'un accès plus rapide aux données pour améliorer leur efficacité.

81 % des répondants s'appuient sur les données émanant des flottes pour prendre des décisions stratégiques, mais seulement 26 % estiment disposer de l'ensemble des data nécessaires pour en tirer parti . 37 % auraient besoin d'une palette plus large de données tandis que 18 % considèrent que les données exploitées ne sont pas suffisamment fiables.

. 37 % auraient besoin d'une palette plus large de données tandis que 18 % considèrent que les données exploitées ne sont pas suffisamment fiables. Les données sont principalement utilisées pour : améliorer l'efficacité (64 %), planifier les opérations de maintenance à l'avance (43 %), évaluer la sécurité des flottes (42 %) et identifier les itinéraires les plus pertinents (42 %).

et Les priorités des entreprises divergent selon les pays : le Royaume-Uni (57 %) et la France (48 %) se concentrent sur la maintenance, tandis que l'Italie (51 %) et les Pays-Bas (47 %) mettent l'accent sur la sécurité des flottes.

: le Royaume-Uni (57 %) et la (48 %) se concentrent sur la maintenance, tandis que l'Italie (51 %) et les Pays-Bas (47 %) mettent l'accent sur la sécurité des flottes. Les gestionnaires de grands parcs utilisent davantage des solutions de gestion de flotte : les flottes de 50 à 499 véhicules (91,5 %) et 5 à 49 véhicules (78 % ) se distinguent.

: les flottes de 50 à 499 véhicules (91,5 %) et 5 à 49 véhicules (78 % ) se distinguent. Les bénéfices tirées des données sont amoindries par le manque d'interopérabilité et de compatibilité entre les différents systèmes d'entreprise, ce qui affecte particulièrement les grandes entreprises (50 % des flottes de 50 à 999 véhicules contre 34 % du total).

entre les différents systèmes d'entreprise, ce qui affecte particulièrement les grandes entreprises (50 % des flottes de 50 à 999 véhicules contre 34 % du total). Côté développement durable, seuls 34 % des gestionnaires de flotte exploitent les données pour atteindre leurs objectifs de durabilité, mais cette utilisation est plus élevée chez les grandes flottes (53 % des flottes de 500 à 4 999 véhicules utilisent les données relatives aux émissions de CO2 contre 29 % du total).

seuls 34 % des gestionnaires de flotte exploitent les données pour atteindre leurs objectifs de durabilité, mais cette utilisation est plus élevée chez les grandes flottes (53 % des flottes de 500 à 4 999 véhicules utilisent les données relatives aux émissions de CO2 contre 29 % du total). Une prudente appréhension de l'IA : 40 % de l'échantillon estiment que l'IA simplifiera l'analyse des données, mais qu'elle ajoutera également une couche de complexité.

MILAN, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Les données jouent un rôle clé dans l'optimisation des coûts, de la performance et de la sécurité, mais ne sont pas pleinement exploitées par les entreprises pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est la conclusion principale qui ressort de l'enquête européenne « Données fiables : que disent vos véhicules ? » menée par Geotab, leader mondial des solutions de transport connecté. Dévoilée en amont de Mobility Connect 2024, l'événement européen majeur de Geotab qui se tiendra le 22 octobre à Milan, l'étude a interrogé des gestionnaires de flotte en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. L'objectif était d'évaluer le niveau de maturité des entreprises quant à leur utilisation des données, tout en soulignant leurs enjeux et leurs marges d'amélioration.

Geotab Logo

« Dans un monde où la quantité de données collectées augmente chaque jour, il est essentiel que la majorité des entreprises fasse confiance aux informations basées sur les données pour générer de la valeur ajoutée. Le potentiel des données peut être encore renforcé grâce à des outils avancés tels que l'IA et les technologies d'analyses. Alors que le marché de la mobilité continue de relever les défis liés à la sécurité, au développement durable et à la performance opérationnelle, l'exploitation des données reste cruciale » déclare Edward Kulperger, Senior Vice President, Geotab EMEA.

Focus sur l'efficacité

L'enquête révèle qu'en France, la quête de la performance est la principale raison pour laquelle les gestionnaires de flotte utilisent les données : que ce soit pour optimiser les coûts (64 %), améliorer la sécurité (54%) ou pour mieux gérer les opérations (41 %), les données servent avant tout à booster la performance. Les données sur la consommation de carburant sont particulièrement scrutées avec 72 % des gestionnaires de flottes français qui suivent cet indicateur très fréquemment.

L'adoption croissante des solutions de gestion de flotte basées sur les données est donc étroitement liée à la réduction des coûts et à l'augmentation des performances, reflétant les priorités actuelles du secteur.

Lors de la mise en place d'un outil de collecte de données, les gestionnaires de flotte français restent vigilants à certaines fonctionnalités comme la gestion en temps réel (62 %), la conformité réglementaire (48 %), la cohérence entre les différents ensembles de données (56 %) et la transparence de fonctionnement (41 %).

Minimisation des enjeux de durabilité

D'après cette étude, la performance reste la priorité des entreprises et le développement durable ne semble pas être perçu comme un enjeu primordial. Les données sur les émissions de CO2, récoltées par les solutions télématiques sont parmi les indicateurs les moins utilisés, et les bénéfices liés à la durabilité sont globalement les moins observés dans l'utilisation des données. Les enjeux d'éco-responsabilité ne semblent pas être une préoccupation majeure pour les gestionnaires de flottes en France, qui estiment pour la plupart que leurs objectifs de réduction d'émissions seront atteints dans les délais prévus (41 %) ou même en avance (36 %).

Mais ces derniers souhaitent néanmoins intégrer le développement durable dans leurs priorités et ressentent ainsi le besoin de pouvoir suivre les émissions de CO2 au sein de leurs systèmes de gestion de flotte.

« Avec le durcissement des réglementations, notamment en Europe, les entreprises devront s'appuyer sur les données pour générer des rapports et démontrer leur conformité. Les sociétés de télématique doivent non seulement fournir des solutions avancées pour collecter et analyser ces données, mais aussi accompagner les gestionnaires de flotte dans leur transition vers des opérations à faibles émissions en les sensibilisant aux défis à venir », explique Edward Kulperger, SVP Geotab EMEA.

Les gestionnaires de flottes français, plus confiants envers l'IA

L'étude montre que des outils plus performants (53 %), un accès plus rapide aux données (61 %), une meilleure capacité à les analyser (51 %) et un système unifié pour les gérer (46 %) permettraient aux gestionnaires de flotte français d'exploiter au mieux les informations disponibles.

L'intelligence artificielle (IA) est perçue positivement, mais reste encore incomprise. 64 % des répondants en France pensent que l'IA facilitera l'accès aux données pour en tirer des informations exploitables, mais 25 % estiment qu'elle ajoutera aussi de la complexité. Mais les petites entreprises françaises semblent néanmoins plus optimistes vis-à-vis de l'IA : 73 % des gestionnaires de flottes de 5 à 49 véhicules estiment que l'IA rendra l'accès aux données plus facile et leur permettra de générer des informations exploitables.

Comparativement à la France, les gestionnaires de flottes des autres pays européens accordent une plus faible confiance à l'IA : 60 % en Italie, 59 % aux Pays-Bas, 32 % au Royaume-Uni, 43 % en Irlande, 52 % en Espagne et 51 % pour l'Allemagne.

L'IA présente un potentiel significatif pour fournir des informations précieuses, car elle facilitera l'utilisation, optimisera les résultats et permettra une meilleure prise de décision.

La sécurité comme priorité

Parmi les objectifs relatifs à l'utilisation des données, 54 % des répondants français affirment utiliser les données de flotte dans un souci de sécurité. Cela varie toutefois selon la taille des flottes : les petites flottes (5 à 49 véhicules) et les flottes moyennes (50 à 499 véhicules) ont plus tendance à se concentrer sur cet aspect, avec respectivement 58 % et 59 %.

Ainsi, 36 % des gestionnaires de flotte français utilisent les données télématiques pour observer le comportement de conduite des chauffeurs.

Même si les données permettent de répondre aux enjeux de sécurité, les questions de confidentialité et de protection doivent être considérées : 30 % des gestionnaires de flotte français estiment que le secteur doit encore progresser sur ce point.

Conclusion

L'étude montre globalement que les données aident à optimiser les coûts, la performance et la sécurité. Cependant, il reste des défis à relever en matière de rapidité d'accès aux informations, d'utilisation de l'IA et d'intégration des données pour atteindre les objectifs de durabilité.

Méthodologie

Les données présentées dans le communiqué de presse résultent d'une enquête menée par Dynata pour le compte de Geotab sur la période juillet-septembre 2024, auprès d'un échantillon de plus de 400 gestionnaires de flotte en France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni.

A propos de Geotab

Geotab, leader mondial des solutions pour véhicules et actifs connectés, s'appuie sur des analyses avancées des données et sur l'IA pour stimuler les performances, renforcer la sécurité et améliorer la durabilité des flottes tout en optimisant les coûts. Grâce à notre équipe de scientifiques des données, d'ingénieurs et d'experts en IA, nous servons plus de 50 000 clients dans 160 pays et nous traitons des milliards de points de données toutes les heures à partir de plus de 4 millions de véhicules. La sécurité et la confidentialité des données sont au premier plan de toutes nos activités. Nous avons gagné la confiance d'entreprises de la liste Fortune 500 et de certaines des plus grandes flottes du secteur public au monde. Nous répondons également aux normes les plus élevées en matière de cybersécurité. La plateforme ouverte de Geotab et sa Marketplace offrent des centaines de solutions tierces. Pour en savoir plus, rendez-vous www.geotab.com/fr, suivez-nous sur LinkedIn ou consultez notre blog

Contacts Presse

[email protected]

Albane Pottier : +33 6 89 11 54 45

Stanislas Grafiada : +33 6 69 12 89 70

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2533573/Geotab_Inc__UK_fleet_managers_taking_more_cautious_approach_to_A.jpg