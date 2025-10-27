EU-Klimaziele in Gefahr - Unzulänglicher Rechtsrahmen gefährdet Innovationen in der Schifffahrt

GÖTEBORG, Schweden, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- I-Tech ist ein schwedisches Biotechnologieunternehmen und Entwickler des innovativen Antifouling-Wirkstoffs Selektope®, dessen Wirkstoff Medetomidin ist. I-Tech fordert die Europäische Kommission auf, die Erneuerungs- und Risikobewertungsverfahren der EU für Medetomidin unverzüglich zu überprüfen, da das Verfahren ihrer Ansicht nach grundlegende Mängel aufweist und auf irreführenden wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.

Diese Mängel könnten zu regulatorischen Konsequenzen führen, die die Innovation in der EU behindern, die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU-Werften und Hersteller von Schiffsfarben beeinträchtigen und die Klima- und Nachhaltigkeitsziele der EU unmittelbar gefährden könnten. Die Dringlichkeit dieses Themas wurde kürzlich in einem exklusiven Bericht der Financial Times hervorgehoben, der die Notwendigkeit einer sofortigen regulatorischen Korrektur weiter unterstreicht.

I-Tech fordert die Europäische Kommission nachdrücklich auf, eine strenge, leistungsbasierte und von den Interessengruppen begleitete Neubewertung durchzuführen, die die einzigartigen, umweltschonenden Vorteile von Selektope® umfassend berücksichtigt. Die Zukunft einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Schifffahrt hängt von wissenschaftlich fundierten regulatorischen Entscheidungen ab.

Unzulängliche Wissenschaft und fehlerhafte Klassifizierung

Die Mängel bei der Erneuerung der Biozid-Verordnung (BPR) und den Produktzulassungsverfahren sind auf eine Reihe von regulatorischen Fehlern zurückzuführen, die die einzigartige, nicht tödliche Wirkungsweise von Selektope® falsch darstellen. Selektope® verhindert, dass sich Seepockenlarven auf Schiffsrümpfen ansiedeln, indem es vorübergehend ihr Schwimmverhalten stimuliert.

Der ursprüngliche Fehler bestand darin, Medetomidin als endokrinen Disruptor (ED) einzustufen, eine auf Gefahren basierende Einstufung, die sich aus Daten zu seiner Verwendung in Arzneimitteln ergibt, einem Kontext, der in keinem Zusammenhang mit seiner Verwendung in Schiffsfarben steht. Dieser anfängliche Fehler wurde noch schwerwiegender, als die Verfügbarkeit von Alternativen deutlich überbewertet und die nachgewiesenen Nachhaltigkeitsvorteile von Selektope® bei der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs übersehen wurden.

Markus Jönsson, CEO von I-Tech, äußerte sich heute wie folgt: „Es besteht die dringende Notwendigkeit, die regulatorische Bewertung von Medetomidin zu überprüfen und zu überarbeiten." Eine fundierte wissenschaftliche Bewertung alternativer Stoffe oder Technologien und eine stärkere Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren müssen einbezogen werden, um die Übereinstimmung mit den übergeordneten Zielen und Ambitionen der EU sicherzustellen. Wenn jetzt keine Maßnahmen ergriffen werden, wird dies die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU weiter beeinträchtigen und die Erreichung ihrer Klima- und Innovationsziele noch schwieriger machen."

Kompromisslose Analyse der Alternativen (AoA)

Eine stark beeinträchtigte Alternativenanalyse (AoA) wird verwendet, um die Blockierung der erneuten Zulassung von Selektope zu rechtfertigen.

Nicht-äquivalente Alternativen : Die AoA kam zu dem Schluss, dass mehrere biozide Substanzen, die nicht zur Bekämpfung von Seepockenbewuchs, der spezifischen Funktion von Selektope, eingesetzt werden können, geeignete Alternativen darstellen. Dies ist ein offensichtlicher Fehler, der die sehr begrenzte Bandbreite an Wirkstoffen, die gegen Seepockenbewuchs wirksam sind, überbewertet.

Unpraktische Alternativen : Die Analyse kommt ferner zu dem Schluss, dass nicht-biozide Antifouling-Technologien, die weder kommerziell rentabel sind noch weit verbreitet sind, geeignete Alternativen darstellen. Befragungen von Interessengruppen, die im Rahmen einer unabhängigen sozioökonomischen Analyse zur Unterstützung der Erneuerung von Medetomidin durchgeführt wurden, bestätigen, dass der Markt noch nicht bereit ist, auf nicht-biozide Alternativen zurückzugreifen, da diese erhebliche Nachrüstungen und hohe Vorlaufkosten erfordern oder nur unter bestimmten Betriebsbedingungen wirksam sind.

Ein unverzichtbares Instrument für Klimaziele

Selektope® ist ein Wirkstoff der nächsten Generation, der eine äußerst geringe Biozidkonzentration (2 bis 4 Gramm pro Liter Antifouling-Farbe) ermöglicht, was nur einem Bruchteil der Biozidkonzentration in herkömmlichen kupferbasierten Systemen (bis zu 900 Gramm pro Liter Farbe) entspricht. Dieser nicht-tödliche Ansatz zur Bekämpfung von Seepockenbewuchs reduziert den Einsatz von Bioziden und verhindert die Entwicklung von Resistenzen.

Selektope®-beschichtete Oberflächen stehen in direktem Einklang mit den Zielen der EU und der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Es wird geschätzt, dass wirksame Antifouling-Beschichtungssysteme der Schifffahrtsindustrie jährlich über 100 Millionen Tonnen Kohlendioxidemissionen einsparen, indem sie den Widerstand der Schiffe und den Kraftstoffverbrauch erheblich reduzieren.

Untergrabung der Wettbewerbsfähigkeit der EU

Die regulatorischen Versäumnisse der Europäischen Kommission sowie Engpässe bei der Produktzulassung in den EU-Mitgliedstaaten haben dazu geführt, dass Produkte auf Selektope®-Basis trotz ihrer vollständigen Zulassung gemäß der EU-BPR seit 2016 nicht auf den EU-Markt gelangt sind. Unterdessen haben asiatische Märkte wie Südkorea, Japan und China diese Gelegenheit genutzt und ihren Werften einen Wettbewerbsvorteil durch den Einsatz modernster Kraftstoffsparsysteme verschafft.

Ein unzulängliches Regulierungsergebnis würde sich unverhältnismäßig stark auf die EU-Schifffahrtsindustrie auswirken und letztendlich dazu führen, dass EU-Werften keine Schiffe mehr warten und neu beschichten könnten, die mit Selektope-Antifouling-Systemen ausgestattet sind. Anstelle einer substanzbezogenen Vorgehensweise bei der Bewertung der Erneuerung von Wirkstoffen haben einige EU-Mitgliedstaaten vorgeschlagen, dass eine wissenschaftliche Neubewertung der verbleibenden Biozid-Werkzeuge „in einem Schritt" angemessener wäre und eine wesentlich stärkere Einbeziehung aller Interessengruppen gewährleisten würde.

Informationen zu I-Tech AB

I-Tech ist ein Biotechnologieunternehmen, das die Antifouling-Technologie Selektope® entwickelt hat, einen Wirkstoff, der das Anheften von Seepocken an unter Wasser liegenden Oberflächen wie Schiffs- und Bootsrümpfen verhindert. Durch die Verbesserung der Anti-Fouling-Eigenschaften von Schiffsfarben (z. B. Antifouling-Beschichtungen) werden Kraftstoff- und Wartungskosten gesenkt und die Energieeffizienz von Schiffen erhöht. I-Tech hat die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Selektope® erhalten und zählt mehrere der weltweit größten Hersteller von Antifouling-Beschichtungen für Schiffe zu seinen Kunden.