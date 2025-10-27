Les ambitions climatiques de l'UE remises en question à cause d'un cadre réglementaire défectueux qui menace l'innovation dans le secteur du transport maritime

GÖTEBORG, Suède, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- I-Tech est une biotech suédoise qui développe un ingrédient antisalissure marin innovant, le Selektope®, dont la substance active est la médétomidine. I-Tech demande à la Commission européenne de revoir d'urgence les processus de renouvellement et d'évaluation des risques de la médétomidine, arguant que le processus est fondamentalement défectueux et basé sur des données scientifiques trompeuses.

Ces lacunes pourraient conduire à des résultats réglementaires qui étoufferont l'innovation dans l'UE, compromettront la compétitivité mondiale des chantiers navals et des fabricants de revêtements marins de l'UE et menaceront directement les objectifs européens en matière de climat et de développement durable. L'urgence de cette question a été récemment soulignée dans un exposé exclusif paru dans le Financial Times, soulignant la nécessité d'une correction réglementaire immédiate.

I-Tech demande instamment à la Commission européenne de procéder à une réévaluation rigoureuse, basée sur les performances et informée par les parties prenantes, qui tienne pleinement compte des avantages uniques et à faible impact de Selektope®. L'avenir d'un transport maritime européen durable et compétitif dépend de décisions réglementaires fondées sur des données scientifiques.

Science déficiente et classification erronée

Les failles dans les processus de renouvellement du règlement sur les produits biocides (RBP) et d'approbation des produits découlent d'une série d'erreurs réglementaires qui dénaturent le mode d'action unique et non létal du Selektope®, qui empêche les larves de balanes de s'installer sur les coques des navires en stimulant temporairement leur comportement de nageur.

Le défaut initial était l'identification de la médétomidine comme perturbateur endocrinien, une désignation basée sur le danger qui découle de données sur son utilisation dans les produits pharmaceutiques, un contexte totalement étranger à son utilisation dans les revêtements marins. Cette erreur initiale s'est aggravée lorsque la disponibilité d'autres solutions a été considérablement surestimée et que les avantages avérés du Selektope® en matière de développement durable pour la réduction de la consommation de carburant ont été négligés.

Markus Jönsson, CEO d'I-Tech, déclare : « Il est urgent de revoir et de réviser l'évaluation réglementaire de la médétomidine. Une évaluation scientifique solide des substances ou technologies alternatives et une meilleure prise en compte des facteurs socioéconomiques doivent être intégrées pour garantir l'alignement sur les objectifs et ambitions plus larges de l'UE. Si nous n'agissons pas maintenant, la compétitivité mondiale de l'UE sera encore plus compromise et ses objectifs en matière de c=limat et d'innovation seront encore plus difficiles à atteindre ».

Analyse des alternatives compromise

Une analyse des alternatives lourdement compromise est utilisée pour justifier le blocage de la réapprobation du Selektope.

Alternatives non équivalentes : l'analyse des alternatives a conclu que plusieurs substances biocides qui ne peuvent pas être utilisées pour lutter contre les salissures causées par les balanes, la fonction spécifique du Selektope, sont des alternatives appropriées. Il s'agit d'une erreur manifeste qui surestime la gamme très limitée de substances actives efficaces contre la salissure des balanes.

Alternatives irréalisables : l'analyse conclut en outre que les technologies antisalissure non biocides, qui ne sont pas commercialement viables ou largement adoptées, sont des alternatives appropriées. Les entretiens avec les parties prenantes, menés dans le cadre d'une analyse socioéconomique indépendante qui soutient le renouvellement de la médétomidine, confirment que le marché n'est pas prêt à s'appuyer sur des alternatives non biocides parce qu'elles nécessitent des aménagements importants, des coûts initiaux élevés ou qu'elles ne sont efficaces que dans des conditions opérationnelles spécifiques.

Un outil essentiel pour les objectifs climatiques

Selektope® est une substance active de nouvelle génération qui permet d'obtenir des charges biocides très faibles (de 2 à 4 grammes par litre de peinture antisalissure), soit une fraction de la concentration de biocides que l'on trouve dans les systèmes conventionnels à base de cuivre (jusqu'à 900 grammes par litre de peinture). Cette approche non létale de l'encrassement des balanes réduit la charge biocide et empêche le développement de la résistance.

Les revêtements compatibles avec Selektope® s'alignent directement sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne et de l'Organisation maritime internationale des Nations unies. On estime que des systèmes de revêtement antisalissure efficaces permettent au secteur du transport maritime d'économiser plus de 100 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an en réduisant de manière significative la traînée des navires et la consommation de carburant.

La compétitivité de l'UE menacée

Les défaillances réglementaires de la Commission européenne, ainsi que les goulets d'étranglement au niveau de l'approbation des produits par les États membres de l'UE, ont empêché les produits à base de Selektope® d'atteindre le marché de l'UE malgré son approbation complète au titre du RBP de l'UE depuis 2016. Parallèlement, les marchés asiatiques tels que la Corée du Sud, le Japon et la Chine ont saisi cette opportunité, donnant à leurs chantiers navals un avantage concurrentiel dans l'application de systèmes d'économie de carburant à la pointe de la technologie.

Un résultat réglementaire erroné aurait un impact disproportionné sur l'industrie maritime de l'UE et empêcherait finalement les chantiers navals de l'UE d'entretenir et de repeindre les navires qui utilisent les systèmes antisalissure Selektope. Au lieu d'une approche substance par substance pour l'évaluation du renouvellement des substances actives, certains États membres de l'UE ont proposé qu'une réévaluation scientifique globale de la boîte à outils biocides restante serait plus appropriée, tout en garantissant une participation beaucoup plus importante de toutes les parties prenantes.

À propos d'I-Tech AB

I-Tech est une société de biotechnologie qui a mis au point la technologie antisalissure Selektope®, une substance active qui empêche la fixation des balanes sur les surfaces immergées telles que les navires et les coques de bateaux. En augmentant les performances antibalane des systèmes de peinture marine (par exemple, les revêtements antisalissure), les coûts de carburant et d'entretien sont réduits et l'efficacité énergétique des navires est améliorée. I-Tech a obtenu les autorisations réglementaires nécessaires pour Selektope® et compte parmi ses clients plusieurs des plus grands fabricants mondiaux de revêtements antisalissure pour la marine.