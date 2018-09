Eucatex celebra contrato de troca de ativos com Duratex

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Eucatex (B3: EUCA3 e EUCA4), uma das maiores produtoras de painéis de madeira do Brasil, que atua também nos segmentos de tintas e vernizes, pisos laminados, divisórias e portas, informa seus investidores e o mercado em geral, que após aprovação do CADE (Conselho de Administrativo de Defesa Econômica), celebrou hoje um contrato definitivo de troca com a Duratex.

Através deste negócio, a empresa adquiriu instalações e equipamentos destinados à produção de chapas finas de fibra de madeira da Duratex em troca de uma fazenda e respectiva floresta da Eucatex.

Com essa aquisição, a Companhia participará no Brasil e no exterior em clientes onde, atualmente, não atua com seus produtos, solidificando, assim, sua posição em um mercado cada vez mais globalizado.

Para mais informações, contate nossa equipe de Relações com Investidores:

E-mail: ri@eucatex.com.br



Telefone: (11) 3049-2473

Sobre a Eucatex

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio completa 67 anos em 2018 e está entre as maiores produtoras brasileiras de pisos, divisórias, portas, painéis MDP/MDF/T-HDF, chapas de fibras de madeira e tintas e vernizes. Opera cinco modernas fábricas em Botucatu/SP, Salto/SP e Cabo de Santo Agostinho/PE, e emprega 2.466 funcionários. Seus produtos são exportados para mais de 37 países. Para mais informações, acesse o site www.eucatex.com.br/ri.

FONTE Eucatex

