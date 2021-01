Eucatex ganha processo contra jornalista por danos morais

SÃO PAULO, 15 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Eucatex S/A Indústria e Comércio (B3: EUCA3 e EUCA4) ganhou o processo movido contra o jornalista Mario Cesar Carvalho, do portal Poder360, por danos morais em decorrência da reportagem "Banco dos EUA levanta suspeita sobre lavagem de R$ 1,4 bi na Eucatex de Maluf".

O juiz da 4ª Vara Cível de São Paulo, Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, condenou o repórter ao pagamento de indenização no valor de R$ 15 mil e determinou a retirada do texto do ar.