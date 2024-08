Eureka dévoile le E20 Plus, qui offre une performance de nettoyage avancée et une technologie d'évitement des obstacles

PARSIPPANY, New Jersey, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- Après le succès retentissant de l'Eureka E10s, qui a captivé le marché mondial après ses débuts à l'IFA 2023, Eureka est ravi de présenter sa dernière innovation, l'Eureka E20 Plus. Ce nouveau modèle reprend le design et les atouts de son prédécesseur, le E10s, tout en passant à une puissance d'aspiration impressionnante de 8 000 Pa, intégrant la dernière brosse à rouleau anti-emmêlement et améliorant l'évitement des obstacles grâce à la technologie DuoDetect AI™ 3D.

Facile comme toujours : Station de base transparente sans sac

Eureka E20 Plus Robot Vacuum

L'Eureka E20 Plus reprend le design innovant du E10s. Contrairement aux aspirateurs robots traditionnels équipés d'une station de base, l'Eureka E20 Plus est doté d'une station de base sans sac. Après le nettoyage, la station de base recueille les débris dans un bac à poussière, à l'instar de la plupart des aspirateurs sans fil. Lorsque le bac à poussière est plein, il suffit d'appuyer sur un bouton pour le vider, et les utilisateurs sont prêts pour la prochaine séance de nettoyage, ce qui permet d'économiser de l'argent et du temps.

Un nettoyage amélioré et un évitement des obstacles

Par rapport à l'Eureka E10s, l'Eureka E20 Plus bénéficie de plusieurs améliorations essentielles :

Une aspiration puissante de 8 000 Pa: Le E20 Plus offre une puissance d'aspiration impressionnante de 8 000 Pa, soit le double de la puissance d'aspiration de 4 000 Pa de l'Eureka E10s. Cette amélioration significative permet au E20 Plus de ramasser facilement des débris plus lourds et d'offrir des performances supérieures sur les tapis, éliminant efficacement la poussière profondément incrustée pour un nettoyage en profondeur.

De meilleures performances en matière d'évitement des obstacles: Le E20 Plus est équipé de la technologie avancée DuoDetect AI™ 3D Obstacle Avoidance, qui utilise des lasers à double ligne pour une navigation précise et la détection des obstacles. Cela garantit un nettoyage impeccable et autonome, même dans les environnements domestiques complexes.

Un design de brosse anti-emmêlement des cheveux: Le E20 Plus est doté d'une nouvelle brosse à rouleau en caoutchouc qui réduit considérablement l'emmêlement des cheveux, améliorant l'efficacité anti-enroulement de 14 %*. Cette fonction est particulièrement utile pour les propriétaires d'animaux domestiques et les foyers où les cheveux s'accumulent fréquemment sur les sols.

*Performance anti-enroulement comparative : Pour des cheveux de 10 cm de long, l'Eureka E10s a un taux anti-enroulement de 80 %, tandis que l'Eureka E20 Plus affiche un taux de 94 %. Les données fournies sont basées sur des tests effectués par Eureka Lab, et les performances réelles peuvent varier.

Disponibilité

L'Eureka E20 Plus sera disponible à partir du 30 août 2024 aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, au prix de 499,99 $ aux États-Unis et de 499 € en Europe.

À propos d'Eureka

Fondée en 1909 à Detroit, dans l'État américain du Michigan, Eureka® propose une gamme complète d'aspirateurs, y compris des aspirateurs droits, des aspirateurs traîneaux, des aspirateurs balais, des aspirateurs portatifs, des aspirateurs sans fil et des aspirateurs robots. Depuis plus de 100 ans, Eureka continue d'innover et de mettre sur le marché des produits nouveaux et passionnants, ce qui lui vaut d'être connue en Amérique du Nord et dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.eureka.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2492480/Eureka_E20_Plus_Robot_Vacuum.jpg