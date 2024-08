Eureka stellt E20 Plus Saugroboter mit verbesserter Reinigungsleistung und Hindernisvermeidungstechnologie vor

PARSIPPANY, N.J., 30. August 2024 /PRNewswire/ -- Nach dem überwältigenden Erfolg des Eureka E10s, der nach seinem Debüt auf der IFA 2023 den globalen Markt eroberte, freut sich Eureka, seine neueste Innovation, den Eureka E20 Plus, vorzustellen. Dieses neue Modell baut auf dem Design und den Stärken seines Vorgängers, des E10s, auf und verfügt über eine beeindruckende Saugleistung von 8.000 Pa, die neueste Anti-Tangle-Rollenbürste und eine verbesserte Hindernisvermeidung mit der DuoDetect AI™ 3D-Technologie.

Einfach wie immer: Transparente beutellose Basisstation

Eureka E20 Plus Robot Vacuum

Der Eureka E20 Plus setzt das innovative Design des E10s fort. Im Gegensatz zu herkömmlichen Saugrobotern mit Basisstation verfügt der Eureka E20 Plus über eine beutellose Basisstation. Nach der Reinigung sammelt die Basisstation den Schmutz in einem Staubbehälter, ähnlich wie die meisten kabellosen Staubsauger. Wenn der Staubbehälter voll ist, kann er per Knopfdruck entleert werden, und der Benutzer ist bereit für die nächste Reinigung. Das spart sowohl Geld als auch Zeit.

Verbesserte Reinigung und Hindernisvermeidung

Im Vergleich zum Eureka E10s verfügt der Eureka E20 Plus über mehrere wichtige Verbesserungen:

Starke Saugleistung mit 8.000 Pa: Der E20 Plus verfügt über eine beeindruckende Saugleistung von 8.000 Pa – doppelt so viel wie die 4.000 Pa des Eureka E10s. Dank dieser deutlichen Steigerung kann der E20 Plus auch schwerere Verschmutzungen problemlos aufnehmen und bietet eine überragende Leistung auf Teppichen, indem er tiefsitzenden Staub für eine gründliche Reinigung effektiv entfernt.

Bessere Leistung beim Ausweichen vor Hindernissen: Der E20 Plus ist mit der fortschrittlichen DuoDetect AI™ 3D-Hindernisvermeidungstechnologie ausgestattet, die Zweistrahllaser für präzise Navigation und Hinderniserkennung verwendet. Dies gewährleistet eine nahtlose und autonome Reinigung, selbst in komplexen Wohnumgebungen.

„Anti Hair Tangling"-Bürste: Die E20 Plus verfügt über eine neu entwickelte Gummiwalzenbürste, die das Verheddern von Haaren deutlich reduziert und die Wirksamkeit des Anti-Wrap-Systems um 14 %* verbessert. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Haustierbesitzer und Haushalte, in denen sich häufig Haare auf dem Boden ansammeln.

* Vergleichende Anti-Wrap-Leistung: Für 10 cm langes Haar hat der Eureka E10s eine Anti-Wrap-Rate von 80 %, während der Eureka E20 Plus eine Anti-Wrap-Rate von 94 % aufweist. Die angegebenen Daten beruhen auf Tests, die von Eureka Lab durchgeführt wurden, die tatsächliche Leistung kann abweichen.

Verfügbarkeit

Der Eureka E20 Plus Saugroboter wird ab dem 30. August 2024 in den USA, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zu einem Preis von 499,99 US-Dollar in den USA und 499,- Euro in Europa erhältlich sein.

Informationen zu Eureka

Eureka® wurde 1909 in Detroit, Michigan, USA, gegründet und bietet ein komplettes Sortiment an Staubsaugern an, darunter Bürstenstaubsauger, Bodenstaubsauger, Handstaubsauger, kabellose Staubsauger und Saugroboter. Seit über 100 Jahren bringt Eureka immer wieder innovative neue Produkte auf den Markt, für die das Unternehmen in Nordamerika und auf der ganzen Welt bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.eureka.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492480/Eureka_E20_Plus_Robot_Vacuum.jpg