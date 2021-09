Eureka, la marque centenaire de produits de nettoyage professionnels, nomme Jackson Yee, célèbre idole asiatique, au titre d'Ambassadeur Mondial

Jackson est l'une des plus grandes stars chinoises avec plus de 80 millions de followers sur Weibo. Au cours de sa carrière, il a soutenu plusieurs grandes marques. À l'âge de 13 ans, Jackson était déjà célèbre en Chine et au-delà et a depuis lors obtenu de nombreuses récompenses dans le secteur. Pourtant, il ne s'est jamais reposé sur ses lauriers, mais a plutôt cherché constamment à améliorer ses compétences professionnelles tout en restant fidèle à ses convictions. Il a notamment reçu les prix du meilleur nouvel interprète, du meilleur nouvel artiste et du meilleur acteur pour sa première prestation dans un film. En outre, il est largement respecté dans son pays d'origine pour ses compétences professionnelles et son apparition dans la liste des célébrités de Forbes China 2021, qu'il a gagnée principalement pour son impact positif sur les communautés et pour sa valeur commerciale.

Qu'il s'agisse d'un individu ou d'une marque, il reste primordial de viser la perfection en améliorant constamment les compétences professionnelles associées dans le domaine choisi. Jackson continue de s'appuyer sur son expérience et son expertise et Eureka fait de même. En tant que marque de produits d'entretien ménager créée il y a 112 ans, Eureka s'engage à innover et à faire de la recherche et du développement, en s'appuyant sur un concept de marque de premier plan et sur les progrès technologiques réalisés depuis un siècle. Conformément à son engagement et à son professionnalisme, la marque s'attache à offrir aux consommateurs du monde entier une excellente expérience utilisateur tout en contribuant à créer un environnement de vie propre et confortable grâce à des solutions de nettoyage de haute qualité.

Le partenariat entre la marque d'équipement de nettoyage professionnel, vieille de 112 ans et une artiste montante et de premier plan aux compétences avérées fera des kilomètres pour faire connaître la marque Eureka et la vision d'Eureka qui consiste à créer un environnement de vie propre et sain tout en fournissant des produits de nettoyage domestique faciles à utiliser et efficaces.

