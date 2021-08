Eureka liderem transformacji podejścia do utrzymania porządku w domu

Eureka skoncentrowała swoje działania na umocnieniu możliwości w obszarze prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów przy równoczesnym poszerzaniu kanałów sprzedaży obejmujących cały rynek. Jako marka profesjonalnych urządzeń sprzątających, Eureka nieustanie udoskonala swoje produkty, budując kompleksową ofertę w pięciu głównych kategoriach: odkurzacze pionowe, urządzenia do czyszczenia podłóg, odkurzacze pionowe z dużym pojemnikiem, odkurzacze klasyczne i roboty sprzątające.

Kluczowym czynnikiem sukcesu marki Eureka jest dążenie firmy do wsłuchiwania się w opinie klientów, które następnie służą do wyznaczania kierunku prac badawczo-rozwojowych, co przyczynia się do poprawy wrażeń płynących z prac porządkowych w domu poprzez ciągły rozwój nowych i innowacyjnych produktów, które są odpowiednie dla klientów z różnych krajów i rynków oraz sprawdzają się w wielu sytuacjach.

Firma Eureka otworzyła ponad osiem ośrodków BiR i projektowych na całym świecie i uzyskała na swoje produkty ponad 400 patentów o zasięgu globalnym. Zespół odpowiedzialny za wzory przemysłowe uzyskał szereg międzynarodowych patentów i renomowanych nagród tylko w minionym roku, w tym nagrody IF, Red Dot i IDEA. Na szczególną uwagę zasługuje odkurzacz pionowy Eureka Stylus, który został uznany przez amerykańskie czasopismo „Good Housekeeper" za „Najbardziej wartościowy odkurzacz pionowy 2020 roku".

Eureka zawdzięcza swój duży potencjał badawczo-rozwojowy silnemu zapleczu sprzętowemu. W oparciu o inteligentny zakład charakteryzujący się oszczędną organizacją produkcji i ośrodek kontroli jakości, marka zbudowała znaczny potencjał badawczo-rozwojowy w zakresie technologii dogłębnego sprzątania i inteligentnej, oszczędnej produkcji, pozwalając firmie na utrzymanie czołowej pozycji w obszarze opracowywania nowoczesnych technologii i zachowanie wysokiego poziomu jakości przez cały okres minionych stu lat.

Z determinacją dążąc do wprowadzania innowacyjnych technologii i zajęcia pozycji pioniera w dziedzinie tworzenia nowych produktów, w połączeniu z postępami na polu globalnej ekspansji, Eureka wyznaczyła sobie cel zapewnienia doskonałego i bardziej komfortowego sprzątania klientom na całym świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1585055/20210412163229.jpg

