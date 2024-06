Eurelectric publie un guide pour la protection de la biodiversité dans les projets d'énergies renouvelables et de réseaux

BRUXELLES, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Eurelectric présente un guide unique en son genre pour le déploiement durable des projets de réseaux et d'énergies renouvelables. Le guide, développé avec WSP, identifie 12 principes clés à suivre par tous les développeurs pour assurer la protection de la biodiversité lors de la localisation, la planification, la construction, l'exploitation et le démantèlement des projets d'énergies renouvelables et de réseaux électriques. Il présente par ailleurs 15 études de cas réels.

La biodiversité décline à un rythme alarmant, avec 1 million d'espèces en danger d'extinction dans le monde. En Europe, 80 % des habitats naturels sont dégradés, tandis que le changement climatique devient rapidement le principal moteur de la perte de biodiversité. Ces deux défis doivent être abordés de manière intégrée, en particulier lors du déploiement de projets d'énergies renouvelables, de réseaux et de stockage. Le WWF confirme que la décarbonisation axée sur les énergies renouvelables peut réduire les risques pour la biodiversité de 75 % et inverser 50 % de la perte de terres induite par le changement climatique.

L'industrie de l'électricité s'engage à faire encore plus en faisant un recours plus large au design inclusif de la nature et aux bonnes pratiques opérationnelles dans les projets d'énergies renouvelables et de réseaux. La première étape pour ce faire est d'adopter le principe de hiérarchie de l'atténuation comme principe fondamental pour l'intégration de la biodiversité.

« Adopter des mesures écologiques qui peuvent accélérer le déploiement des infrastructures énergétiques pour atteindre nos objectifs climatiques est une situation gagnant-gagnant pour la planète », déclare Kristian Ruby, secrétaire général d'Eurelectric.

Les avantages dépassent la protection de la nature. Les développeurs peuvent améliorer leur réputation et obtenir l'acceptation sociale de leurs installations, évitant ainsi les retards dûs aux préoccupations du public. Ces projets apportent également des avantages environnementaux plus larges aux communautés locales et renforcent la résilience climatique.

« Nous avons besoin de tous, y compris les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs corporatifs, pour augmenter les projets d'énergies renouvelables intégrés à la biodiversité », ajoute Noor Yafai, directeur Europe de la politique mondiale et des partenariats institutionnels de TNC.

Cependant, plusieurs défis persistent. 84 % des développeurs interrogés dans l'étude ont signalé que l'intégration de la biodiversité est coûteuse, variant de 25 000 € à 280 millions € par projet. Les données scientifiques sont également limitées et il n'existe aucune orientation commune ni métrique convenue pour mesurer la protection de la nature. Cela peut décourager les mesures inclusives de la nature.

Eurelectric appelle les décideurs politiques à mettre en œuvre rapidement le paquet climat 2030 et à adopter la loi sur la restauration de la nature. Parallèlement, l'UE devrait récompenser les projets respectueux de la biodiversité en augmentant les fonds dans le cadre du cadre financier pluriannuel, en facilitant l'utilisation de critères écologiques non tarifaires dans les enchères d'énergies renouvelables et en fournissant des incitations fiscales aux acheteurs de PPAs ayant une stratégie de biodiversité. Un cadre de biodiversité pour l'UE devrait également harmoniser les nombreuses métriques disponibles aujourd'hui et fournir des orientations pour l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs économiques.