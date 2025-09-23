Stimuler demande et flexibilité électriques pour débloquer la transition énergétique

BRUXELLES, 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- En 2024, la part croissante des sources propres et renouvelables dans le mix électrique, combinées à une demande stagnante, ont réduit les prix moyens à 82 €/MWh contre 227 €/MWh en 2022 (source: Power Barometer 2025, Eurelectric). Malgré cette baisse générale des prix, il persiste des pics régionaux et une certaine volatilité du marché. Pour construire un système énergétique fiable qui fournisse une électricité abordable à tous les consommateurs, l'Europe doit accélérer l'électrification et investir dans les réseaux, le stockage et la flexibilité.

En 2024, le secteur électrique de l'UE a poursuivi sa trajectoire de décarbonisation. Les énergies renouvelables couplées au nucléaire représentent d'ores et déjà 72 % de la production d'électricité. Des parts plus élevées de sources propres et renouvelables ont fait baisser les prix de gros moyens à 82 €/MWh en 2024, loin du pic à 227 €/MWh en 2022. Cependant, des disparités subsistent sur le marché intérieur et les régions encore dépendantes des combustibles fossiles enregistrent des prix plus élevés.

Certaines régions – notamment l'Europe du Sud-Est – ont connu des pics de prix persistants mais les prix n'ont dépassé 150 €/MWh que 6,9 % du temps en 2024, contre 69 % en 2022. Par ailleurs, les prix sont devenus négatifs en moyenne 3,6 % du temps, ce qui souligne un véritable défi pour notre secteur lors des périodes de surproduction d'électricité.

« Pour répondre à la volatilité du marché, nous devons investir dans les réseaux, le stockage et la flexibilité. Dans le même temps, la faible demande reste un frein sérieux aux investissements », a déclaré Kristian Ruby, Secrétaire général d'Eurelectric.

La demande d'électricité n'a en fait augmenté que de 1 % en 2024 – toujours 7 % inférieure aux niveaux de 2021, montrant que l'UE se remet encore de la crise énergétique. Encourager l'électrification sera essentiel pour atteindre l'objectif de 32 % d'électrification fixé pour 2030 dans le cadre du Clean Industrial Deal.

À cette fin, Eurelectric appelle les décideurs politiques à accélérer l'électrification dans tous les secteurs – transport, chauffage et industrie – tout en mettant en place des signaux d'investissement efficaces pour développer les réseaux et la flexibilité.

Note aux rédacteurs :

Eurelectric représente les intérêts de l'industrie électrique européenne. Nous cherchons à contribuer à la compétitivité de notre secteur, à assurer une représentation efficace dans les affaires publiques et à promouvoir le rôle de l'électricité dans le progrès de la société.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2778763/5522954/Eurelectric_Logo.jpg