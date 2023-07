Euroclear maintient une croissance rentable et investit dans sa stratégie à long terme

BRUXELLES, 23 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2023

Faits marquants

Cash balances related to Sanctions on Russia "Business as usual" Cash balances

La performance financière globale a fortement progressé au premier semestre 2023

Solide performance financière avec une activité sous-jacente performante et bénéficiant de son modèle économique diversifié et résilient.

Croissance substantielle du résultat d'exploitation pour atteindre 3 107 millions d'euros (contre 998 millions d'euros au premier semestre 2022), sous l'effet de la croissance continue des revenus des activités et de la hausse des revenus d'intérêts, y compris une hausse significative liée à l'application des sanctions internationales contre la Russie.

Euroclear fait plus que doubler son bénéfice net sous-jacent (hors impact des sanctions russes)

Le bénéfice net sous-jacent a plus que doublé pour atteindre 561 millions d'euros, reflétant une forte performance commerciale et une croissance continue de l'activité principale d'Euroclear.

Euroclear a réalisé une marge d'EBITDA sous-jacente de 58,3 %, soit une augmentation de 11,3 points de pourcentage par rapport aux 47,0 % enregistrés au premier semestre 2022. La marge d'exploitation sous-jacente était de 25,1 %, reflétant les investissements et les effets des pressions inflationnistes sur les dépenses.

Euroclear continue d'investir dans sa stratégie, ses collaborateurs et sa technologie, comme en témoigne l'ouverture d'un nouveau pôle technologique à Cracovie. Ce dernier créera 400 nouveaux emplois dans des domaines cruciaux tels que les données, la numérisation et la cybernétique, tout en renforçant d'autres fonctions clés.

Les investissements prévus, ainsi que l'impact de l'inflation, ont entraîné une augmentation de 19 % des charges d'exploitation sous-jacentes, qui s'élèvent à 628 millions d'euros au premier semestre 2023.

Sur une base sous-jacente, le bénéfice par action a augmenté de 102,6 % pour atteindre 178,3 euros par action, reflétant l'augmentation du bénéfice net.

Lieve Mostrey, directrice générale d'Euroclear Group, a commenté :

« La performance sous-jacente d'Euroclear au cours du premier semestre 2023 continue de démontrer la robustesse de son modèle économique solide et diversifié.

Nous sommes restés concentrés sur l'exécution de notre stratégie et sur le service à nos clients. Nous continuons à investir pour soutenir notre croissance à long terme et, malgré les pressions inflationnistes générales, nous avons une fois de plus généré une solide performance sous-jacente, qui s'appuie sur les progrès réalisés au cours des dernières années.

L'ouverture récente de notre nouveau pôle technologique à Cracovie et l'expansion de nos capacités de service et de nos équipes dans l'ensemble du groupe accélèrent encore la réalisation de notre objectif d'innover pour apporter sécurité, efficacité et connexions aux marchés financiers en vue d'une croissance économique durable. »

Un rendement financier record

Euroclear Holding





























































(millions d'euros)

S1 2022

Estimations de l'impact des sanctions russes

S1 2022 Sous-jacent

S1 2023

Estimations de l'impact des sanctions russes

S1 2023 Sous-jacent

Sous-jacent vs 2022































Résultat d'exploitation

998

107

891

3 107

1 731

1 376

484 54 % Revenu d'entreprise

807

-4

811

827

-11

838

27 3 % Intérêts, services bancaires et autres revenus

191

111

80

2 280

1 743

538

457 571 %































Frais d'exploitation

-534

-7

-527

-649

-21

-628

-101 -19 %































Bénéfice d'exploitation avant dépréciation

464

100

364

2 458

1 711

748

383 105 %































Dépréciation

-1

-1

0

0

0

0

0

Bénéfice avant impôt

463

99

365

2 458

1 711

748

383 105 % Impôts

-112

-25

-87

-614

-428

-187

-99 -114 % Bénéfice net

351

74

277

1 844

1 283

561

284 103 %































































Bénéfice par action

111,7





88,0

585,9





178,3





































Marge d'exploitation du revenu d'entreprise

33,8 %





35,0 %

21,5 %





25,1 %





































Marge EBITDA (EBITDA/oper.income)

52,0 %





47,0 %

80,9 %





58,3 %







Le revenu sous-jacent d'Euroclear s'est amélioré au premier semestre 2023 pour atteindre le niveau record de 838 millions d'euros, soit une augmentation de 3 % en glissement annuel.

Les principaux taux directeurs continuent d'augmenter, ce qui a entraîné une forte hausse des revenus d'intérêts. Sur une base sous-jacente, les intérêts, produits bancaires et autres revenus du premier semestre 2023 ont progressé de 571 % pour atteindre 538 millions d'euros.

Euroclear prévoit de maintenir ses charges d'exploitation au-dessus de son objectif de 4 à 6 % par an tout au long du cycle en 2023, en raison de l'accélération des investissements dans sa stratégie et dans la résilience de l'entreprise, associée à des investissements ponctuels et à l'impact continu d'une inflation élevée sur la base de coûts.

Une fois de plus, le modèle économique d'Euroclear a prouvé qu'il permettait de se prémunir contre la volatilité des marchés. Lorsque les marchés boursiers sont plus faibles, l'impact est atténué par le modèle d'entreprise diversifié et basé sur la souscription du groupe, et bénéficie de la même manière lorsque les marchés obligataires sont plus faibles, étant donné qu'environ trois quarts des revenus commerciaux du groupe sont découplés des évaluations des marchés financiers. Les entités opérationnelles qui ont un poids relatif plus important sur les marchés obligataires, et qui ont vu leurs revenus augmenter, contribuent à atténuer l'impact potentiel de la baisse des valorisations des actions et des volumes de transactions.

Le rendement de l'entreprise demeure solide

Les principaux indicateurs d'exploitation témoignent d'une solide performance commerciale au cours de la période. Après les niveaux records atteints l'année dernière en termes de volumes de transactions en raison de la forte volatilité des marchés, le nombre de transactions au premier semestre 2023 est en baisse de 2,2 %. Les valorisations des marchés boursiers n'ayant guère changé, les actifs en dépôt et les actifs des fonds en dépôt ont légèrement augmenté.



S1 2023 Évolution sur 12 mois TCAC sur 3 ans Actifs sous garde 36,8 milliards d'euros +3,8 % +5,8 % Nombre de transactions 152 millions -2,2 % +2,5 % Chiffre d'affaires 546 milliards d'euros +4,4 % +5,8 % Actifs des fonds sous garde 3 milliards d'euros +4,8 % +9,4 % Collateral highway 1,68 milliards d'euros -12,7 % +4,2 %

Afin d'aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et à gérer leurs portefeuilles, Euroclear a annoncé un partenariat avec BondCliQ Inc, une société de Data as a Service (DaaS) axée sur le marché du crédit. Grâce à ce partenariat, Euroclear lancera une nouvelle solution de données sur les règlements de titres à revenu fixe en Europe, permettant aux acteurs du marché d'obtenir des informations et des renseignements précieux, y compris des niveaux d'accès inégalés aux données affinées sur les règlements de titres à revenu fixe par le biais de tableaux de bord personnalisés.

Conformément à sa stratégie axée sur les personnes et la technologie, Euroclear continue de développer son site de Cracovie avec la création d'un nouveau pôle technologique et de 400 nouveaux emplois en Pologne. Au cours de ses dix années d'existence à Cracovie, Euroclear a vu son bureau s'agrandir pour atteindre environ 800 personnes qui travaillent principalement dans les opérations, le support et les fonctions de contrôle.

Alors que MFEXbyEuroclear entre dans la prochaine phase d'intégration, Euroclear continue d'améliorer son offre de services pour les fonds. Euroclear a par ailleurs récemment annoncé la finalisation de l'acquisition de Goji, une Fintech basée au Royaume-Uni qui fournit un accès numérique et des solutions technologiques aux marchés privés.

Euroclear a encore amélioré son offre de services de données sur les fonds avec la première version d'un nouveau produit de renseignements sur le marché des fonds. Cette plateforme d'analyse de données basée sur le cloud, conçue pour aider les sociétés de gestion de fonds à améliorer leur stratégie de distribution, a accueilli avec succès ses premiers utilisateurs pilotes.

Conformément à la stratégie du groupe qui consiste à mettre l'innovation au service des marchés de capitaux, Euroclear a récemment rejoint les investisseurs internationaux stratégiques existants dans le troisième fonds d'Illuminate Financial. Illuminate Financial, une société de capital-risque spécialisée dans les services financiers, a clôturé ce nouveau fonds de 235 millions de dollars pour investir dans des entreprises en phase de démarrage qui résolvent des problèmes pour les institutions financières.

Le 3 juillet 2023, LCH SA a fusionné son service principal de la dette RepoClear Euro avec €GCPlus pour fournir d'autres canaux d'accès à la liquidité des garanties générales (GG). GCPlus, un service général de compensation de pension livrée tripartite, a été lancé en 2014 par LCH SA en collaboration avec Euroclear et la Banque de France. Ce nouveau service combiné vise à permettre un point d'accès unique au plus grand pool de liquidités compensées en euros au monde, les membres compensateurs bénéficiant d'une adhésion unique, d'un fonds de défaut et d'un ensemble de marges, ainsi que d'autres possibilités de compensation.

Les facteurs ESG sont au cœur de la stratégie commerciale d'Euroclear. La mission ESG d'Euroclear est de soutenir et de favoriser un marché financier durable, tout en limitant son impact sur l'environnement, en fournissant un lieu de travail équitable et inclusif, et en menant ses activités de manière éthique et responsable.

Euroclear continue de faire mûrir son approche du développement durable, notamment avec la publication d'un rapport annuel de développement durable élargi en mai 2023 présentant, pour la première fois, les recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Le rapport annuel sur le développement durable est disponible à l'adresse suivante : https://www.euroclear.com/newsandinsights/en/Format/Whitepapers-Reports/sustainability-report.html

Euroclear a également publié une politique ESG transversale complète définissant les exigences minimales pour le groupe dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance. Cette politique est disponible à l'adresse suivante : https://www.euroclear.com/ourresponsibility/en/esg-policy.html

Implications des sanctions russes

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné l'application de sanctions internationales à l'ensemble du marché, ce qui a eu un impact important sur Euroclear. Étant donné que des incertitudes considérables persistent, le conseil d'administration considère qu'il est nécessaire de séparer les revenus estimés liés aux sanctions des résultats financiers sous-jacents lors de l'évaluation des performances et des ressources de la société.

Des processus bien établis sont en place et permettent au groupe de mettre en œuvre les sanctions tout en maintenant le cours normal de ses activités. Toutefois, l'une des conséquences des sanctions est que le blocage des paiements de coupons et des remboursements dus aux entités sanctionnées entraîne une accumulation de liquidités dans le bilan d'Euroclear Bank. À la fin du mois de juin 2023, le bilan d'Euroclear Bank avait augmenté de 47 milliards d'euros en glissement annuel pour atteindre un total de 150 milliards d'euros.

Conformément au processus standard d'Euroclear, qui est le même pour les soldes de trésorerie à long terme de tout client, les soldes de trésorerie résultant des sanctions sont investis afin de minimiser le risque de crédit. La gestion de ce risque de crédit est une exigence de la réglementation sur les fonds propres. Les intérêts payés sur le réinvestissement des soldes de trésorerie sont des revenus d'intérêts nets perçus par Euroclear. Au cours du premier semestre 2023, les intérêts générés par les soldes de trésorerie provenant d'actifs frappés par les sanctions contre la Russie se sont élevés à 1 743 millions d'euros.

Ces revenus d'intérêts dépendent de deux facteurs : (i) les taux d'intérêt en vigueur et (ii) le montant des soldes de trésorerie qu'Euroclear doit investir. Ainsi, les revenus futurs seront influencés par l'évolution de l'environnement des taux d'intérêt et par le montant des soldes de trésorerie au fur et à mesure de l'évolution des sanctions.

À l'heure actuelle, la Commission s'attend à ce que le taux de croissance des revenus d'intérêts ralentisse au cours du second semestre 2023, à mesure que les paiements bloqués et les remboursements s'accumulent moins rapidement et que les prévisions consensuelles des économistes anticipent un environnement de taux d'intérêt plus stable.

Parallèlement, la Commission européenne envisage différentes options pour utiliser les bénéfices générés par les montants détenus par les institutions financières, y compris Euroclear, pour le financement de la reconstruction de l'Ukraine.

Euroclear s'efforce de minimiser les risques juridiques, techniques et opérationnels qui pourraient découler, pour elle-même et ses clients, de la mise en œuvre de toute proposition de la Commission européenne. La société continue d'agir de manière transparente avec toutes les autorités concernées. Le conseil d'administration continuera à agir avec prudence, en conservant les bénéfices liés aux sanctions russes jusqu'à ce que la situation devienne plus claire.

Actuellement, Euroclear est confrontée à un niveau élevé de complexité dans la gestion à la fois du vaste ensemble de sanctions et d'un ensemble de contre-mesures économiques complexes, que la Russie a mis en œuvre depuis qu'elle ne reconnaît pas les sanctions internationales. Euroclear consacre beaucoup de temps et de ressources à la gestion des problématiques de marché et des implications de ces contre-mesures, tout en maintenant un dialogue régulier avec les clients et les autres parties prenantes.

Plusieurs parties contestent les conséquences de l'application des sanctions et des contre-mesures, des procédures judiciaires étant en cours dans l'Union européenne et en Russie. Tout en reconnaissant l'ampleur des sanctions et la rapidité de leur mise en œuvre, Euroclear estime que ces procédures judiciaires ne sont pas considérées comme un risque important à l'heure actuelle et que, jusqu'à présent, elles n'ont pas eu d'impact financier significatif.

Dans l'ensemble, Euroclear a supporté des coûts directs supplémentaires liés à la gestion des sanctions russes de 21 millions d'euros au cours du premier semestre 2023, avec une attention considérable de la part de la direction générale et du conseil d'administration sur ce sujet. Les sanctions internationales et les contre-mesures russes ont également entraîné une perte d'activités de la part des clients sanctionnés et des titres russes, ce qui a eu un impact négatif de 11 millions d'euros sur le revenu des entreprises.

Les agences de notation reconfirment la solidité du capital du groupe Euroclear

Euroclear maintient une position de capital solide et un profil de risque faible, ce qui permet au groupe de financer ses plans de croissance. S&P et Fitch Ratings ont reconfirmé la note AA d'Euroclear Bank en juin 2023. Fitch a également attribué à l'entité émettrice du groupe, Euroclear Investments SA (EINV), une note de viabilité de « AA- ».

Les ratios de capital du groupe restent solides, malgré l'augmentation considérable de son bilan due aux sanctions russes. Fitch note que « les directives d'investissement d'Euroclear pour le portefeuille de la banque sont particulièrement conservatrices, limitant les avoirs à des titres très liquides et bien notés. Euroclear Bank applique également une politique de faible risque lorsqu'elle réinvestit des liquidités provenant d'actifs russes gelés ».

Dividendes

Le 20 juillet 2023, Euroclear versera le dividende précédemment annoncé relatif aux résultats des activités sous-jacentes de 2022, soit 115,5 euros par action (pour un total de 363,5 millions d'euros), ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport au dividende sur les résultats de 2021.

Annexes

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157613/Euroclear1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157614/Euroclear2.jpg

Euroclear Bank et Euroclear Investments sont les deux entités émettrices du groupe. Le résumé du compte de résultat et de la situation financière des deux entités au deuxième trimestre 2023 est présenté ci-dessous.

Compte de résultat d'Euroclear Bank (BE GAAP)

































Chiffres en millions d'euros



T2 2023

T2 2022

Écart



















Revenus nets d'intérêts



2 261,5

203,8

2 057,6

Revenus nets de frais et de commissions



550,0

511,1

39,0

Autres revenus



17,0

-4,8

21,8



















Résultat d'exploitation total



2 828,5

710,1

2 118,3



















Dépenses administratives



-404,7

-314,3

-90,4



















Bénéfice d'exploitation avant dépréciation et imposition



2 423,8

395,8

2 028,0



















Résultat pour la période



1 814,1

301,8

1 512,3

















État de la situation financière d'Euroclear Bank

































Capitaux propres



4 416,2

2 306,6

2 109,6

Titres de créance émis et fonds empruntés (y compris dette subordonnée) 5 822,7

5 029,8

792,9

Total des actifs



150 376,0

103 634,3

46 741,7





















































Compte de résultat d'Euroclear Investments (BE GAAP)

































Dividende



395,5

0,0

395,5

Gains/(pertes) nets sur les actifs et passifs financiers



5,5

-4,8

10,3

Autres revenus



-0,2

-0,1

-0,2

Résultat d'exploitation total



400,7

-4,9

405,6



















Dépenses administratives



-0,5

-2,6

2,1



















Bénéfice d'exploitation avant dépréciation et imposition



400,2

-7,5

407,7



















Résultat pour la période



399,0

-7,4

406,4

















État de la situation financière d'Euroclear Investments

































Capitaux propres



693,4

636,3

57,1

Titres de créance émis et fonds empruntés



1 651,7

1 647,7

4,0

Total des actifs



2 345,7

2 284,4

61,3





































Euroclear Investments a été transféré du Luxembourg à la Belgique le 31 décembre 2022 à minuit. Les états financiers sont désormais préparés selon les principes comptables généralement acceptés en Belgique, et les chiffres de 2022 ont été retraités en conséquence.

Note aux rédacteurs

Euroclear Group est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services post-négociation. Guidé par son objectif, Euroclear innove pour apporter sécurité, efficacité et connexions aux marchés financiers pour une croissance économique durable. Euroclear assure le règlement et la conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions, les produits dérivés et les fonds d'investissement. En tant qu'infrastructure éprouvée et résiliente des marchés de capitaux, Euroclear s'engage à réduire les risques, à automatiser et à améliorer l'efficacité à grande échelle pour ses clients du monde entier. Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, CSD International, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, Euroclear UK & International et MFEXbyEuroclear.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpg

SOURCE Euroclear