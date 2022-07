Euroclear réalise une solide performance au premier semestre 2022

BRUXELLES, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Euroclear fournit aujourd'hui une mise à jour de sa performance au premier semestre 2022.

Résumé financier

Euroclear a réalisé une solide performance financière au premier semestre 2022, l'activité sous-jacente continuant d'enregistrer de solides résultats. Euroclear a également fait état d'une augmentation des revenus d'intérêts en raison de la hausse des taux d'intérêt sur les soldes de trésorerie ainsi que de l'augmentation des soldes de trésorerie provenant des actifs gelés en raison des sanctions russes.

Le bénéfice net a augmenté de 42 % à 351 millions d'euros, dont 277 millions d'euros résultent de la solide performance commerciale sous-jacente.



Euroclear Holding



























S1 2021

S1 2022

S1 2022

Sous-jacente

Sous-jacente vs

(millions d'euros)









2021

























Résultat d'exploitation



806

998

892

86 11 %

Bénéfice commercial



753

807

811

58 8 %

Intérêts, services bancaires et autres revenus



53

191

81

28 53 %

























Frais d'exploitation



-476

-534

-529

-53 -11 %

























Bénéfice d'exploitation avant dépréciation



330

464

363

33 10 %

Dépréciation



-2

-1

0

2



Bénéfice avant impôt



328

463

363

35 11 %

Impôts



-81

-112

-87

-6 -8 %

Bénéfice net



247

351

277

29 12 %

























BPA déclaré



79,8

111,7

87,9

8 10 %

























Marge d'exploitation du revenu d'entreprise



36,8 %

33,8 %

34,8 %































Marge du BAIIA (BAIIA/résultat d'exploitation)



47,3 %

52,0 %

46,8 %































Remarque : Les chiffres du S1 2021 (à l'exception du BPA) ont été retraités pour inclure MFEX pro forma, afin de permettre une comparaison à périmètre constant.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 998 millions d'euros. Le bénéfice commercial a augmenté de 7 % pour atteindre 807 millions d'euros, reflétant la forte croissance continue des principaux secteurs d'activité d'Euroclear dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie.

Les intérêts, produits bancaires et autres revenus ont augmenté de 262% à 191 millions d'euros en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'augmentation des soldes de trésorerie provenant des actifs gelés en raison des sanctions russes.

Les charges d'exploitation ont augmenté à 534 millions d'euros, soit une hausse de 12 % par rapport au S1 2021, Euroclear ayant continué à investir dans sa technologie et son offre de services, tout en subissant l'impact de l'inflation et des coûts liés à la gestion des sanctions russes.

Une augmentation de 40 % du bénéfice par action à 111,7 euros par action, reflète l'augmentation du bénéfice net.

Implications des actifs gelés en raison des sanctions russes

En raison des sanctions imposées par les États-Unis, l'UE et d'autres juridictions, ainsi que des contre-mesures prises par la Russie, les liquidités au bilan ont augmenté avec l'accumulation des paiements et des rachats de coupons bloqués. Au cours du premier semestre 2022, le bilan d'Euroclear Bank a augmenté de 72 milliards d'euros en glissement annuel.

À la fin du mois de juin 2022, les soldes de trésorerie d'Euroclear Bank avaient augmenté de 72 milliards d'euros en glissement annuel. Conformément au processus standard d'Euroclear, les liquidités sont placées, ce qui entraîne des revenus d'intérêts. Au cours du premier semestre, les revenus d'intérêts générés par les actifs gelés détenus à la suite des sanctions russes se sont élevés à 110 millions d'euros.

Le Conseil d'administration s'attend à ce que ces revenus d'intérêts augmentent de manière significative, car les paiements et les rachats bloqués continuent de s'accumuler dans un environnement de hausse des taux d'intérêt.

Bien que l'on s'attende à ce que cela ait un impact sur le bilan, cela ne devrait pas entraîner de changement important dans le profil de risque de crédit et n'aura donc pas d'impact significatif sur les ratios de capital du groupe.

Performance commerciale et faits saillants du premier semestre

L'activité sous-jacente d'Euroclear continue d'enregistrer d'excellents résultats. En excluant l'impact des actifs gelés en raison des sanctions russes, le bénéfice net ajusté a augmenté de 12 % à 277 millions d'euros.

Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 11 % pour atteindre 892 millions d'euros. Cette progression est due à la croissance du bénéfice commercial ajusté, en hausse de 8 %. Les intérêts, produits bancaires et autres revenus ajustés ont augmenté de 53 % pour atteindre 81 millions d'euros.

Les principaux paramètres d'exploitation, présentés ci-dessous, ont contribué à la forte performance commerciale enregistrée au cours de la période. La volatilité des marchés reste élevée, ce qui a porté les volumes de transactions à des niveaux record. Les valorisations du marché des actions ont chuté de manière significative au cours de la période, ce qui a limité la croissance des actifs sous garde et des actifs des fonds sous garde au cours de la période.



Total du premier semestre Variation en % par rapport au premier semestre de 2021





Actifs sous garde 35 500 milliards d'euros +1 % Nombre de transactions 155,5 millions +4 % Chiffre d'affaires 523 000 milliards d'euros +9 % Actifs des fonds sous garde 2 800 milliards d'euros +1 % Autoroute collatérale 1 900 milliards d'euros +13 %

Euroclear continue de constater une très forte demande de services de gestion des garanties et de prêts de la part d'un large éventail d'acteurs du marché. Depuis 2016, la demande structurelle a été stimulée par l'introduction des Règles de marge non compensée (UMR) dans le cadre de Bâle III, car un plus grand nombre d'acteurs ont dû adopter des services de gestion des garanties pour réduire le risque lié aux expositions aux produits dérivés. La cinquième vague des UMR est entrée en vigueur l'année dernière.

Au deuxième trimestre, Euroclear a lancé une nouvelle solution de reporting ESG pour les gestionnaires d'actifs, grâce à la combinaison de MFEX by Euroclear et de Greenomy, deux investissements récents. En plus d'illustrer les avantages de l'offre élargie de produits, le nouveau service témoigne de l'accent stratégique accru mis par Euroclear sur la finance durable.

L'intégration de MFEX progresse comme prévu alors que les plates-formes de distribution de fonds établies de MFEX sont combinées avec l'expertise post-négociation d'Euroclear pour créer une nouvelle offre de fonds de bout en bout.

Le groupe continue également à moderniser son infrastructure technologique existante, y compris les CSD nationaux. Ces investissements renforceront encore la résilience et l'efficacité des plateformes du groupe, ce qui permettra de poursuivre la numérisation et l'amélioration des services.

Dividende sur les résultats de 2021

Le Conseil d'administration confirme son intention de verser le dividende de 88,5 euros par action annoncé précédemment (soit un total de 279 millions d'euros) au quatrième trimestre 2022. Le dividende, qui a été retardé en attendant que les implications potentielles des sanctions sur le capital soient évaluées et atténuées, porte sur les résultats de l'exercice 2021.

Commentaires sur les résultats

Lieve Mostrey, PDG d'Euroclear, a déclaré :

« Nous avons enregistré de solides résultats dans l'ensemble de l'entreprise et avons connu une augmentation des revenus d'intérêts en raison de la hausse des taux d'intérêt et des soldes de trésorerie accumulés à la suite du gel des actifs causé par les sanctions russes.

Dans un contexte marqué par le dynamisme des marchés financiers, nous avons continué à exploiter une infrastructure sûre et efficace pour soutenir nos clients.

Pour l'avenir, nous entrevoyons des possibilités d'améliorer encore les services que nous offrons à nos clients, par exemple en proposant des services innovants basés sur les données et en nous connectant aux marchés mondiaux, tout en assumant nos responsabilités en tant qu'infrastructure des marchés financiers afin de soutenir une croissance économique durable. »

Note aux rédacteurs

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services post-négociation. Guidé par son objectif, Euroclear innove pour apporter sécurité, efficacité et connexions aux marchés financiers pour une croissance économique durable.

Euroclear assure le règlement et la garde de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés, ainsi que pour les fonds d'investissement. En tant qu'infrastructure de marché des capitaux éprouvée et résiliente, Euroclear s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, le CSD international, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, Euroclear UK & International et MFEX by Euroclear.

Annexe :









S1 2022

S1 2021

Écart

















État des résultats d'Euroclear Bank















Revenu net d'intérêts



203,8

48,6

155,2

Revenus nets de frais et de commissions



511,1

455,4

55,7

Autres revenus



-4,8

6,6

-11,4



















Résultat d'exploitation total



710,1

510,6

199,5



















Dépenses administratives



-314,3

-287,1

-27,1



















Bénéfice d'exploitation avant dépréciation et imposition



395,8

223,5

172,4



















Résultat pour la période



301,8

171,0

130,7

















État de la situation financière d'Euroclear Bank

































Capitaux propres



2 306,6

1 976,6

330,0

Titres de créance émis et fonds empruntés (y compris la dette

subordonnée) 5 029,8

6 004,5

-974,8

Total des actifs



103 634,3

31 160,3

72 473,9



































État des résultats d'Euroclear Investments

































Dividende



0,0

270,0

-270,0

Gains/(pertes) nets sur actifs financiers non négociables évalués à leur

juste valeur par le biais du résultat net



-418,3

-26,4

-391,9

Autres revenus



1,9

1,5

0,3

Résultat d'exploitation total



-416,4

245,1

-661,6



















Dépenses administratives



-2,6

-0,5

-2,1



















Bénéfice d'exploitation avant dépréciation et imposition



-419,1

244,6

-663,7



















Résultat pour la période



-314,5

250,7

-565,1

















État de la situation financière d'Euroclear Investments

































Capitaux propres



474,2

770,3

-296,1

Titres de créance émis et fonds empruntés



1 647,7

1 646,2

1,5

Total des actifs dont



2 122,4

2 460,7

-338,4

Prêts et avances (hors interentreprises)



54,1

416,5

-362,4

Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (FVOCI) Actifs financiers



301,2

311,2

-10,0

Prêts interentreprises



902,8

1 151,6

-248,7

















Remarque : La volatilité des résultats financiers d'Euroclear Investments au premier semestre 2022, par rapport au premier semestre 2021, s'explique principalement par l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'évaluation de la juste valeur des actifs selon la norme IFRS 9 et par le produit généré par l'obligation émise par Euroclear Investments en juin 2021.

Contact :

Martin Gregson

[email protected]

+32 486 084 085

Thomas Churchill

[email protected]

+32 471 636 535

