Eurofins Discovery lance des modèles immunitaires humains pour la découverte ou le repositionnement de nouvelles thérapies pour la COVID-19

ST. CHARLES, Missouri, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Eurofins Discovery, le leader du marché des services de pharmacologie et des produits destinés à la découverte de médicaments, qui fournit depuis plus de quarante ans des solutions pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, annonce le lancement de nouveaux services pour aider ses clients à faire face aux conséquences immunitaires du SRAS-CoV-2 et d'autres maladies infectieuses. Mis au point par le Centre d'excellence phénotypique d'Eurofins Discovery, ces systèmes de cellules primaires humaines donnent un aperçu du passage du concept à la clinique grâce à l'évaluation de biomarqueurs protéiques spécifiquement choisis pour leur pertinence pour la COVID-19.

Ces modèles uniques de co-culture reflètent la biologie de l'activation immunitaire des cellules T stimulées qui se produit dans trois compartiments tissulaires distincts : les ganglions lymphatiques secondaires (AdapT-B), la vascularisation systémique (AdapT-E) et les tissus stromaux périphériques (AdapT-F). Grâce à ces modèles, les clients bénéficieront d'une évaluation quantitative de l'influence des petites molécules ou des produits biologiques sur plus de 35 biomarqueurs protéiques cliniquement pertinents, notamment les récepteurs membranaires de la surface cellulaire, les chimiokines, les cytokines et les mesures de la santé cellulaire. Les modèles servent une variété de stratégies de programme, de la découverte au repositionnement et des thérapies individuelles aux thérapies combinées.

La réponse immunitaire joue un rôle central dans la guérison et l'aggravation des maladies infectieuses. Les essais in vitro centrés sur l'homme et les modèles physiologiques qui reproduisent les réponses immunitaires pertinentes sont essentiels pour faire progresser les traitements des séquelles de l'infection virale. Eurofins Discovery apprécie les efforts constants déployés par ses clients dans ce domaine.

Les nouveaux modèles seront présentés sous forme de poster lors de la conférence virtuelle Drug Discovery Chemistry 2021. Un modèle de rapport client peut être téléchargé à l'adresse suivante adaptive-immune-response-models.

Pour en savoir plus sur Eurofins Discovery, consultez le site eurofinsdiscoveryservices.com.

Pour plus d'informations

www.eurofinsdiscoveryservices.com

www.eurofins.com

Eurofins – un leader mondial de la bio-analyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Eurofins est le leader mondial de l'analyse de produits alimentaires, environnementaux et pharmaceutiques. Le groupe est aussi l'une des figures de proue internationales sur le marché pour certains services d'essais et de laboratoire en génomique, pharmacologie (découverte de médicaments), police scientifique, science des matériaux avancés. Il monte également rapidement en puissance dans les tests de diagnostic clinique moléculaire et hautement spécialisés.

Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant au sein d'un réseau de quelque 800 laboratoires répartis dans une cinquantaine de pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions d'Eurofins sont cotées sur le marché Euronext Paris.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/848249/DISCOVERY_Logo.jpg

Related Links

http://www.eurofins.com



SOURCE Eurofins Discovery