Neuentdeckung oder Neupositionierung von Medikamenten gegen COVID-19: Eurofins Discovery bringt menschliche Immunmodelle auf den Markt

ST. CHARLES, Missouri, 18. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Eurofins Discovery, der Marktführer für pharmakologische Dienstleistungen und Produkte zur Wirkstoffentwicklung mit über vierzig Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie, kündigt die Einführung neuer Dienste zur Unterstützung von Kunden an, die sich mit den Immunfolgen von SARS-CoV-2 und anderen Infektionskrankheiten befassen. Diese vom Eurofins Discovery Phenotypic Center of Excellence entwickelten Primärzellsysteme ermöglichen klinische Erkenntnisse aus der Bewertung von Proteinbiomarkern, die speziell für die Relevanz bezüglich COVID-19 ausgewählt wurden.

Die einzigartigen Co-Kulturmodelle spiegeln die Biologie der stimulierten T-Zell-Immunaktivierung wider, wie sie in drei verschiedenen Gewebekompartimenten auftritt: in sekundären Lymphknoten (AdapT-B), systemischen Gefäßen (AdapT-E) und peripherem Stromagewebe (AdapT-F). Dank dieser Modelle kann den Kunden eine quantitative Bewertung des niedermolekularen oder biologischen Einflusses auf über 35 klinisch relevante Proteinbiomarker, einschließlich Zelloberflächenmembranrezeptoren, Chemokinen, Zytokinen und Messungen der Zellgesundheit, geboten werden. Die Modelle dienen einer Vielzahl von Programmstrategien von der Neuentdeckung bis zur Neupositionierung und von individuellen bis hin zu Kombinationstherapien.

Die Immunantwort ist ein zentraler Akteur bei der Heilung, aber auch der Verschlimmerung, von Infektionskrankheiten. Humanzentrierte In-vitro-Assays und physiologische Modelle, die relevante Immunreaktionen erfassen, sind für die Weiterentwicklung der Behandlungsoptionen der Folgen einer Virusinfektion entscheidend. Bei Eurofins Discovery schätzen wir die anhaltenden Bemühungen unserer Kunden in diesem Bereich.

Die neuen Modelle werden im Rahmen der Drug Discovery Chemistry Virtual Conference 2021 in einem Poster vorgestellt. Ein Beispiel für einen Kundenbericht steht auf dem Link adaptive-immune-response-models zum Download zur Verfügung.

