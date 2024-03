European Wellness et le gouvernement de Sabah vont faire de l'État un centre de biotechnologie de classe mondiale pour le tourisme médical et de bien-être

KOTA KINABALU, Malaisie, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- European Wellness, leader dans le domaine de la santé et du bien-être, annonce une collaboration inédite avec le gouvernement de l'État de Sabah, visant à faire de cet État une destination de choix pour le tourisme médical et de bien-être à l'échelle mondiale.

Le ministre en chef Datuk Seri Hajiji Noor salue et soutient l'engagement du professeur Dato' Seri Mike Chan, éminent scientifique spécialisé dans les cellules souches, qui promet un investissement sans précédent de 80 millions de dollars (378,8 millions RM) pour créer une usine de fabrication et de recherche biopharmaceutique dans le parc industriel de Kota Kinabalu. Cette initiative, approuvée par le ministre en chef, marque une étape décisive dans l'évolution des soins de santé holistiques, du bien-être médical et du tourisme à Sabah.

Le professeur Mike Chan et son épouse sabahaise, le professeur Dato' Sri Michelle Wong, soulignent leur volonté d'étendre leurs activités à Sabah, afin de répondre aux besoins des marchés de l'ANASE et de la zone de croissance de l'ANASE orientale du Brunei Darussalam, de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines (BIMP-Eaga). Ce partenariat, qui met l'accent sur le bien-être médical et le tourisme éducatif, vise à exploiter la beauté naturelle de Sabah, son riche patrimoine et l'expertise d'European Wellness pour créer une expérience holistique en matière de soins de santé.

Dans le sillage des défis sanitaires mondiaux posés par la pandémie de COVID-19, cette collaboration marque un tournant dans le parcours de Sabah vers le tourisme, la reprise économique et l'excellence en matière de soins de santé. Le ministre en chef exprime sa gratitude au professeur Mike Chan pour son engagement inébranlable à faire progresser les capacités biomédicales de Sabah.

Le professeur Mike Chan, à son tour, exprime sa gratitude au ministre en chef pour son leadership visionnaire et son soutien. En outre, nous remercions chaleureusement Datuk Lucy Irene Wong pour le rôle déterminant qu'elle a joué dans la promotion du dialogue et de la coopération entre European Wellness et le gouvernement de l'État.

Alors que Sabah émerge en tant que phare du bien-être médical et du tourisme éducatif, European Wellness reste fidèle à son engagement de favoriser les résultats en matière de santé et de bien-être à l'échelle mondiale. Ensemble, nous entreprenons un voyage transformateur vers un avenir plus sain et plus dynamique.

