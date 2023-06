European Wellness signe un protocole d'entente avec Tianyou pour développer l'éducation, la recherche et le développement, et les soins de santé en Chine

PÉKIN, 24 juin 2023 /PRNewswire/ -- European Wellness Academy (EWA), la branche éducative malaisienne d'European Wellness Biomedical Group (EW Group), et Tianyou (Macau) Group Co. ont signé un protocole d'accord visant à renforcer les secteurs de l'éducation, de la recherche et du développement, ainsi que des soins de santé dans toute la Chine.

Le Premier ministre malaisien, l'honorable Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, a assisté à cet événement majeur, alors que le président d'EW Group, Prof. Dato' Seri Dr Mike Chan, et le co-directeur de Tianyou, Zheng Yangjun, signaient le protocole d'accord au nom de leurs sociétés respectives.

L'un des objectifs de cet effort commun est la création de « centres d'excellence European Wellness pour la médecine biologique régénérative ». Le premier centre sera une European Wellness-Academy et un centre de médecine intégrative, de bien-être et d'esthétique de marque. Un second centre se consacrera à l'exploitation et à la consultation de patients de haut niveau pour les praticiens de santé de toute la Chine, dans le but de recommander et d'aider les patients locaux intéressés par les méthodes et techniques avancées de la médecine biologique régénératrice à l'étranger.

Le deuxième aspect du partenariat est le développement de l'« European Wellness Academy », qui servira d'académie d'enseignement et de formation biomédicale dans le but d'assurer le développement professionnel, qui est accrédité au niveau international par la certification European Wellness.

Outre la création du « Centre international de recherche European Wellness pour la médecine bio-régénérative intégrative, l'immunologie et la thérapie cellulaire », les deux parties collaboreront également à la mise en place d'un organisme universitaire international et d'un institut de recherche à Macao. Cet institut sera spécialisé dans la recherche et la technologie des cellules souches. Il s'agira d'un établissement spécialisé dans la réalisation d'études et de recherches de pointe dans ces domaines.

L'éducation, la recherche et le développement, ainsi que les soins de santé sont des moteurs importants de l'économie malaisienne et devraient continuer à jouer un rôle majeur dans la croissance et le développement futurs du pays. Ce partenariat devrait ouvrir de nouvelles voies et opportunités à la Malaisie pour développer son industrie des soins de santé et du bien-être, ainsi que pour cultiver des talents hautement qualifiés.

European Wellness Academy

Organisme académique à but non lucratif d'EW Group situé en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Grèce, aux États-Unis et en Malaisie, en tant qu'organisme agréé pour le DPC, avec une aile de formation et de développement de premier ordre qui s'articule autour des modalités de pointe de la médecine bio-régénératrice pour les praticiens et les chercheurs. Elle dispose de nombreuses années d'expérience clinique combinée et d'une équipe académique de base composée de médecins, d'immunologues et de scientifiques qualifiés ayant de nombreuses affiliations et accréditations internationales.

CONTACT : Ferellica Martin, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2010114/EWBG_Logo.jpg

SOURCE European Wellness Biomedical Group