European Wellness signe un protocole d'entente de plusieurs millions de dollars pour la distribution exclusive des suppléments et des soins de la peau MF3 Suisse en Chine

PÉKIN, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- La cérémonie de signature d'un protocole d'accord s'est déroulée à Pékin, en Chine, et marque une étape importante pour European Wellness Biomedical Group (EW Group), par l'intermédiaire de sa filiale malaisienne, European Wellness Academy (EWA), dans la mise en place d'une plateforme de technologie numérique en partenariat avec Shenzhen Dumbo Future Technology Co. (SDFT Co.), le fournisseur mondial de services de marketing de TikTok Digital, la première plateforme de vidéos de courte durée au monde.

A visit to ByteDance's HQ in Beijing. A warm welcome from SDFT Co. Director, Mr. Zhang De Ping

Cette collaboration représente une étape clé dans les efforts déployés par EW Group pour intégrer le bien-être biologique intégratif dans sa plateforme, en tirant parti de la technologie numérique pour atteindre un public et un marché mondial.

En présence de l'honorable Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, 10e Premier ministre de Malaisie, le protocole d'accord a été signé par le président d'EW Group, Prof Dato' Sri Dr Mike Chan, et par le directeur de SDFT, Zhang De Ping.

Une plateforme d'éducation numérique appelée « European Wellness Digital Education Center for Biological Wellness » sera mise en place pour fournir un contenu éducatif de haute qualité lié au bien-être intégratif et biologique, en coopération avec TikTok Digital et avec le soutien d'EW Group. Ce programme spécialement conçu est susceptible de devenir un outil numérique précieux et puissant pour les médecins et les professionnels de la santé de renommée mondiale, afin d'engager et d'éduquer les communautés numériques sur des sujets liés aux soins de santé et au bien-être.

Ce partenariat prévoit également la création d'un « couloir numérique du bien-être » technologiquement avancé, dans lequel les deux parties devraient étudier les possibilités de coopération en matière de technologies numériques. Grâce à ce lien, les adeptes du bien-être à l'échelle mondiale auront accès à des soins de santé intégratifs et à des services de bien-être fondés sur la norme de procédures d'EW Group, qui englobe les diagnostics, la désintoxication, les interventions de réparation et les traitements de rajeunissement, connus sous le nom de « protocole DDRRTM ». Ces services seront accessibles par le biais de la télémédecine en ligne et de programmes de voyage pour des retraites de bien-être via des plateformes numériques et des plateformes de marketing hors ligne.

Par ailleurs, SDFT Co. distribuera en exclusivité la marque suisse de renommée mondiale MF3 Suisse pour les produits nutraceutiques, les soins de la peau, les produits cosméceutiques et les produits thérapeutiques. Cette collaboration permettra d'étendre la distribution et la disponibilité de ces produits prestigieux à un public et à un marché plus large dans toute la Chine. Cet objectif sera atteint en facilitant la distribution des produits nutraceutiques et cosméceutiques de haute qualité, fondés sur des preuves et prescrits par EW Group, grâce aux technologies numériques et aux plateformes de commercialisation hors ligne développées dans le cadre de ce partenariat.

Cette coopération devrait aider la Malaisie à renforcer son économie numérique, ce qui stimulerait à son tour la croissance économique numérique locale et contribuerait à l'avenir à l'économie nationale, en particulier dans le secteur en plein essor des soins de santé intégratifs et du bien-être.

