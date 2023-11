European Wellness et DXN signent un protocole d'accord pour créer un centre de bien-être de classe mondiale !

CYBERJAYA, Malaisie, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- European Wellness Biomedical Group (EW Group) a signé un protocole d'accord avec DXN Holdings Berhad (DXN) pour développer et établir conjointement un centre de bien-être complet qui s'appuie sur l'expertise et l'expérience approfondies des deux parties.

EW Group est reconnu pour son travail de pionnier dans les thérapies à base de cellules souches précurseurs, l'immunomodulation, les nutraceutiques, la médecine bio-régénérative et autres, ainsi que pour son réseau croissant de plus de 40 hôpitaux et centres de bien-être médical accrédités au niveau international et spécialisés dans la médecine bio-régénérative dans le monde entier. Leurs objectifs s'alignent sur ceux de DXN, l'une des sociétés malaisiennes cotées en bourse les mieux établies et les plus mondialisées dans le domaine de la recherche, de la production et de la commercialisation de produits de santé et de bien-être biologiques.

Ensemble, elles sont en pole position pour révolutionner l'industrie de la santé et du bien-être.

« Cette collaboration est importante ; nous allons de l'avant ensemble pour établir une nouvelle référence en matière de solutions holistiques de bien-être et de prise en charge du rajeunissement », a déclaré le professeur Dato' Sri Dr Mike Chan, président, fondateur et scientifique en chef d'EW Group.

Dr Mike, qui est également sénateur de la BWA (Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur) et conseiller du KSI (Institut stratégique pour l'Asie-Pacifique), a également réitéré son plaidoyer en faveur de collaborations stratégiques visant à améliorer l'indice de santé mondial.

Le fondateur et président exécutif de DXN, Datuk Lim Siow Jin, a abondé dans son sens en déclarant que ce partenariat ouvrira la voie à un avenir où le public pourra profiter des avantages des soins de santé holistiques intégrés, qui associent des solutions biomédicales de pointe à des produits alimentaires sains de haute qualité.

Lors de la cérémonie de signature, EW Group était représenté par le chef de son comité consultatif médical, le professeur Dr Dmytro Klokol, et DXN par son président exécutif, Datuk Lim Siow Jin.

Dans le cadre de cet accord, EW Group s'engagera dans la recherche et le développement en partenariat avec des universités renommées, y compris, mais sans s'y limiter, l'Université de Heidelberg en Allemagne, l'université de Californie à Irvine, aux États-Unis, et d'autres, afin de renforcer les connaissances scientifiques et médicales sur les cellules souches, les peptides, l'inversion du processus de vieillissement, l'immunologie, les cellules sénescentes et les phytothérapies et les mycothérapies. Tout au long du partenariat, EW Group fournira également une expertise en matière de bien-être, un soutien académique, des nutraceutiques et des connaissances en matière de formation à tous les distributeurs de DXN dans le monde entier, tandis que les deux parties assureront la promotion et la vente croisée de leurs produits respectifs.

European Wellness Biomedical Group

Un groupe européen primé à plusieurs reprises, composé de divisions commerciales multinationales opérant collectivement dans les domaines émergents de la médecine bio-régénérative. Ces divisions comprennent la R&D, des installations de bio-fabrication, des centres de formation et d'éducation, la distribution de produits, des centres anti-âge, des hôpitaux et des cliniques dans 80 pays. Le siège de l'entreprise se trouve en Allemagne, en Grèce, au Royaume-Uni, en Suisse et en Malaisie, avec des centres de soutien et des installations de recherche situés stratégiquement dans le monde entier.

DXN

DXN s'est imposé comme un acteur mondial de renom dans le secteur des aliments et boissons enrichis, spécialisé dans la culture, la fabrication et la commercialisation de produits haut de gamme, avec un fort accent sur le Ganoderma Lucidum. L'engagement indéfectible de la société en faveur de la qualité et de l'innovation a alimenté une croissance constante au fil des ans, atteignant environ 15,9 millions de membres dans le monde entier.

Contact pour les médias :

Équipe des médias d'EW Group

[email protected]