European Wellness und ABH Group gründen ein Weltklasse-Zentrum für Anti-Aging, Langlebigkeit und Krankheitsprävention auf Santorin, Griechenland

ATHEN, Griechenland, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ -- European Wellness International GMBH (EW Group) hat ein Joint Venture Agreement (JVA) mit ABH Clinical Prevention and Age Management S.A. (ABH Group) unterzeichnet, um gemeinsam ein medizinisches, Wellness- und ästhetisches Rückzugszentrum im Herzen von Santorin, Griechenland, zu errichten.

Vor der Kulisse einer der malerischsten Inseln der Welt wird das exklusive EW-ABH-Zentrum modernste biologische Regenerations-, Gesundheits- und Wellness-Lösungen anbieten - einschließlich firmeneigener integrativer Gesundheits- und Zelltherapien sowie Produkte und Dienstleistungen für das Altersmanagement -, die es als eine der fortschrittlichsten und bestausgestatteten Gesundheits- und Wellness-Einrichtungen im Mittelmeerraum auszeichnen werden.

Die beiden Parteien einigten sich darauf, ihre jeweiligen Ressourcen und ihr Fachwissen für das Joint Venture zu bündeln. Die Unterzeichnung fand am 29. April 2022 durch den Vorsitzenden der EW Group, Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan, und den Geschäftsführer der ABH Group, Dr. Athanasios Athanasiou, statt.

Die strategische Zusammenarbeit umfasst die Tochtergesellschaft der ABH Group, Athanasiou Iatriki S.A., sowie die kollektiven Tochtergesellschaften und Niederlassungen der EW Group, einschließlich der akademischen, biotechnologischen, Forschungs-, Gesundheits- und Wellnesszentren sowie der Produktvertriebsabteilungen.

Einem aktuellen Bericht der gemeinnützigen Organisation Global Wellness Institute zufolge wird die globale Wellness-Wirtschaft jährlich um 9,9 % wachsen und im Jahr 2025 einen Wert von 7,0 Billionen US-Dollar erreichen.

Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen Anti-Aging, Gesundheit, Wellness und biologische regenerative Medizin sind die EW Group und die ABH Group gut positioniert, um diesen schnell wachsenden Markt durch ihre Zusammenarbeit zu nutzen, wobei sie in ihrer Vision übereinstimmen, den umliegenden Gemeinden eine Möglichkeit für hochwertige Gesundheit und Wellness zu bieten.

Informationen zur European Wellness Biomedical Group

Die 1991 gegründete EW Group ist ein mehrfach preisgekrönter europäischer Konzern mit zahlreichen Patenten, der vor allem für seine bahnbrechenden Entwicklungen in den Bereichen Vorläufer-Stammzelltherapeutika, Immunmodulation, biologische Peptide und biologische regenerative Medizin bekannt ist. Das Portfolio der Gruppe umfasst multinationale Geschäftsbereiche, die gemeinsam in den aufstrebenden Bereichen der biologischen regenerativen Medizin tätig sind. Zu diesen Geschäftsbereichen gehören Forschung und Entwicklung, Bioproduktion, Schulung und Ausbildung, Anti-Aging-Zentren und der Vertrieb von Produkten an Ärzte und Verbraucher in 80 Ländern. Das Unternehmen besitzt auch ein wachsendes Netzwerk von 26 international akkreditierten Wellness-Zentren weltweit. Heute hat der Konzern seinen Hauptsitz in Deutschland und in Kota Kinabalu, Malaysia (Asien-Pazifik), und verfügt über strategisch günstig gelegene Produktionsstätten in Deutschland, der Schweiz, den USA, Großbritannien und der Europäischen Union.

https://european-wellness.eu

Informationen zur ABH Group

Die Athens Beverly Hills Medical Group (ABH) ist eine preisgekrönte medizinische Gruppe, die 2008 in Athen von Dr. Athanasiou und Dr. Fatsea gegründet wurde und sich auf die Bereiche plastische Chirurgie und Dermatologie spezialisiert hat. Die Gruppe hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und ihre Spezialgebiete um die Bereiche Gynäkologie, Andrologie, Gewichtsabnahme, Adipositas und Anti-Aging erweitert. Heute ist die Gruppe von der ESAAM (Europäische Gesellschaft für Präventiv-, Regenerations- und Anti-Aging-Medizin) als Exzellenzzentrum nominiert und gehört zu den etabliertesten und renommiertesten medizinischen Gruppen für plastische Chirurgie, Dermatologie und Altersmanagement in Griechenland.

https://abh-medicalgroup.com/en/

