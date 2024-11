EvaClean et Microsplitting forment une alliance mondiale pour révolutionner le nettoyage et la désinfection en Europe, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient

Microsplitting Ltd s'associe à EvaClean Europe pour introduire son système de prévention des infections et ses solutions absorbantes FlashDry dans plus de 20 pays, établissant ainsi de nouvelles normes en matière d'hygiène et de sûreté.

BRAINTREE, Massachusetts et CHYPRE, Grèce, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- EvaClean Europe, pionnier des systèmes de désinfection avancés, est fier d'annoncer un partenariat majeur avec Microsplitting Ltd. Cette alliance vise à déployer le système de prévention des infections d'EvaClean, ainsi que les absorbants industriels FlashDry et d'autres produits de nettoyage novateurs dans des pays tels que la Grèce, Chypre, la Roumanie, l'Allemagne, la France, l'Autriche, l'Italie, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient et d'autres pays encore. En tant que distributeur principal désigné, Microsplitting est bien placé pour amplifier l'impact de ces produits chimiques désinfectants révolutionnaires, des technologies de pulvérisation électrostatique et des absorbants à action rapide dans les secteurs industriels du monde entier.

Reconnue pour ses propriétés désinfectantes puissantes mais plus sûres, la chimie de l'acide hypochloreux (HOCI) des produits de nettoyage PurOne et PurTabs d'EvaClean a fait d'importants progrès dans la réduction des infections associées aux soins de santé (IAS). Associé aux technologies de pulvérisation électrostatique Protexus, le système offre une couverture complète, portant l'efficacité de la désinfection à de nouveaux sommets. Les solutions de qualité hospitalière d'EvaClean contribuent également à prévenir la propagation des maladies dans diverses applications, notamment dans l'enseignement, l'hôtellerie et les transports publics.

En outre, Microsplitting distribuera la gamme FlashDry Organic Industrial Absorbent, un ensemble de solutions de contrôle des déversements de haute performance, y compris des absorbants et des tampons en fibre de coco 100 % naturelle pour tous les types de déversements. Ses capacités d'absorption rapide en font un outil essentiel pour les industries telles que la fabrication, l'entreposage, l'automobile, etc.

Steve Wilson, CEO, EarthSafe, société mère d'EvaClean et de FlashDry, fait part de son enthousiasme : « Nous sommes honorés de collaborer avec Microsplitting, un partenaire dont les connaissances approfondies du secteur et les capacités de distribution étendues nous permettront d'élargir notre champ d'action. Grâce à nos forces combinées, nous fournirons des solutions de nettoyage et de désinfection inégalées qui redéfiniront la sécurité et l'hygiène dans le monde entier ».

Le partenariat sera officiellement lancé lors du salon Medica à Düsseldorf en novembre, Hall 12 / C25. Le solide réseau de distribution de Microsplitting est prêt à fournir ces solutions transformatrices en Europe, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, avec des plans d'expansion futurs en Afrique. Pour préparer ce déploiement mondial, l'entreprise augmente le nombre de distributeurs dans chaque pays.

Grigoris Anastapsopoulous, propriétaire de Microsplitting LTD, déclare : « Cette alliance marque une étape importante dans notre démarche visant à offrir à nos clients des solutions de nettoyage de classe mondiale. EvaClean et FlashDry correspondent parfaitement à notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation. Leur chimie de premier ordre, leurs pulvérisateurs électrostatiques de pointe et leurs absorbants en fibre de coco respectueux de l'environnement offrent une efficacité inégalée tout en donnant la priorité à la sécurité des utilisateurs et à la durabilité de l'environnement. »

« Ce partenariat stratégique permet de répondre à la demande croissante de normes d'hygiène renforcées dans les industries essentielles », déclare RJ Valentine, président du conseil, EarthSafe. « Nous sommes déterminés à apporter des contributions significatives à la santé publique à l'échelle mondiale. »

Ensemble, EvaClean Europe et Microsplitting s'engagent à établir de nouvelles références en matière d'hygiène globale, à éradiquer les infections nosocomiales et à créer des environnements plus sûrs et plus sains pour tous.

À propos d'EarthSafe et d'EvaClean

EarthSafe Chemical Alternatives® a été fondé en 2014 par RJ Valentine, un entrepreneur en série pionnier, et est reconnu comme un fournisseur de premier plan de solutions de nettoyage plus sûres et plus durables. En 2016, EarthSafe a lancé le système EvaClean® de prévention des infections, qui s'appuie sur des technologies avancées de pulvérisation électrostatique et des produits chimiques plus sûrs. En 2022, la société a lancé une gamme complémentaire de solutions de nettoyage à usage industriel qui intègrent également des produits chimiques plus sûrs et des technologies plus intelligentes. EarthSafe est considéré comme une référence absolue en matière d'approches plus saines du nettoyage et de la désinfection dans les domaines de l'hygiène environnementale et de l'hygiène industrielle dans tous les secteurs du marché. Pour en savoir plus, consultez les sites www.earthsafeca.com et www.evaclean.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Facebook

À propos de Microsplitting Ltd

Avec plus de 60 ans d'expérience dans le domaine du nettoyage en Grèce, Microsplitting a commencé son parcours en tant que chaîne de nettoyeurs ASTOR et a été un pionnier dans l'introduction de la technologie du bio-nettoyage. Dans les années 1990, l'équipe a créé GENESIS, la première chaîne de nettoyage de tapis, et en 2008, elle a rejoint l'ISSA World Cleaning Federation. En 2019, la société a déposé la marque Microsplitting en Europe et lancé une nouvelle gamme de nettoyants qui ne laissent aucun résidu chimique. Depuis 2024, Microsplitting est le représentant exclusif des désinfectants EvaClean pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour plus d'informations, consultez le site https://microsplitting.com/. Pour toute question relative à la distribution, veuillez contacter [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2546243/EvaClean_Infection_Prevention_by_EarthSafe.jpg