EvaClean und Microsplitting schmieden globale Allianz zur Revolutionierung der Reinigung und Desinfektion in Europa, Großbritannien und dem Nahen Osten

Microsplitting Ltd. schließt sich mit EvaClean Europe zusammen, um sein System zur Infektionsprävention und seine FlashDry-Absorptionslösungen in über 20 Ländern einzuführen und damit neue Maßstäbe für Hygiene und Sicherheit zu setzen.

BRAINTREE, Massachusetts, und ZYPERN, Griechenland, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- EvaClean Europe, ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Desinfektionssysteme, gibt mit Stolz eine entscheidende Partnerschaft mit Microsplitting Ltd bekannt. Diese Allianz zielt darauf ab, das System zur Infektionsprävention von EvaClean sowie die FlashDry-Industrieabsorptionsmittel und andere bahnbrechende Reinigungsprodukte in Ländern wie Griechenland, Zypern, Rumänien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Irland, Großbritannien, dem Nahen Osten und darüber hinaus einzusetzen. Als ernannter Hauptvertriebshändler ist Microsplitting bestens geeignet, die Wirkung dieser bahnbrechenden Desinfektionsmittelchemie, elektrostatischen Sprühtechnologien und schnell wirkenden Absorptionsmittel in allen Industriesektoren weltweit zu verstärken.

Die einzigartige hypochlorige Säure (HOCI) in den EvaClean-Reinigungsprodukten PurOne und PurTabs ist bekannt für ihre wirksamen und gleichzeitig sicheren Desinfektionseigenschaften und hat einen bedeutenden Beitrag zur Verringerung von therapieassoziierten Infektionen (Healthcare-associated Infections, HAI) geleistet. In Verbindung mit der elektrostatischen Sprühtechnologie von Protexus bietet das System eine umfassende Abdeckung, die die Wirksamkeit der Desinfektion auf ein neues Niveau hebt. Die krankenhausgerechten Lösungen von EvaClean tragen auch dazu bei, die Ausbreitung von Krankheiten in verschiedenen Bereichen wie dem Bildungswesen, dem Gastgewerbe und dem öffentlichen Verkehr zu verhindern.

Darüber hinaus wird Microsplitting die FlashDry Organic Industrial Absorbent-Linie vertreiben, eine Reihe von Hochleistungslösungen zur Kontrolle von Verschüttungen, einschließlich 100 % natürlicher Kokosfasern und -pads für jede Art von Verschüttung. Ihre schnellen Absorptionsfähigkeiten machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Branchen wie die Fertigung, die Lagerhaltung, die Automobilindustrie und andere.

Steve Wilson, Geschäftsführer von EarthSafe, der Muttergesellschaft von EvaClean und FlashDry, zeigte sich begeistert: „Wir fühlen uns geehrt, mit Microsplitting zusammenzuarbeiten, einem Partner, dessen tiefgreifende Branchenkenntnisse und umfassende Vertriebskapazitäten entscheidend dazu beitragen werden, unsere Reichweite zu vergrößern. Durch unsere kombinierten Stärken werden wir unvergleichliche Reinigungs- und Desinfektionslösungen anbieten, die Sicherheit und Hygiene auf der ganzen Welt neu definieren werden."

Der offizielle Startschuss für die Partnerschaft fällt im November auf der Medica in Düsseldorf, Halle 12 / C25. Das robuste Vertriebsnetz von Microsplitting wird diese transformativen Lösungen nach Europa, Großbritannien und in den Nahen Osten liefern, mit zukünftigen Expansionsplänen nach Afrika. In Vorbereitung auf diese weltweite Einführung erhöht das Unternehmen die Anzahl der Vertriebshändler in jedem Land.

Grigoris Anastapsopoulous, Inhaber von Microsplitting LTD, schilderte seine Sicht der Dinge: „Diese Allianz ist ein Meilenstein auf unserem Weg, unseren Kunden erstklassige Reinigungslösungen anzubieten. EvaClean und FlashDry passen perfekt zu unserem Engagement für Spitzenleistungen und Innovation. Die erstklassige Chemie, die hochmodernen elektrostatischen Sprühgeräte und die umweltfreundlichen Kokosfasern sorgen für eine unübertroffene Wirksamkeit und stellen gleichzeitig die Sicherheit der Anwender und die ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund."

„Diese strategische Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, die wachsende Nachfrage nach verbesserten Hygienestandards in wichtigen Branchen zu decken", sagte der Vorsitzende von EarthSafe, RJ Valentine. „Wir konzentrieren uns darauf, einen bedeutenden Beitrag zur öffentlichen Gesundheit auf globaler Ebene zu leisten."

Gemeinsam haben sich EvaClean Europe und Microsplitting dazu verpflichtet, neue Maßstäbe in der globalen Hygiene zu setzen, HAIs auszurotten und sicherere, gesündere Umgebungen für alle zu schaffen.

Informationen zu EarthSafe & EvaClean

EarthSafe Chemical Alternatives® wurde 2014 vom Pionier und Serienunternehmer RJ Valentine gegründet und ist als führender Anbieter von sichereren und nachhaltigeren Reinigungslösungen bekannt. Im Jahr 2016 führte EarthSafe das EvaClean®-Infektionspräventionssystem ein, das fortschrittliche elektrostatische Sprühtechnologien und sicherere Chemikalien nutzt. Im Jahr 2022 brachten sie eine ergänzende Reihe von Reinigungslösungen für den industriellen Einsatz auf den Markt, die ebenfalls sicherere Chemikalien und intelligentere Technologien enthalten. EarthSafe gilt als führende Autorität für gesündere Ansätze zur Reinigung und Desinfektion in der Umwelt- und Industriehygiene in allen Marktsektoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.earthsafeca.com und www.evaclean.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Facebook

Informationen zu Microsplitting Ltd

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Reinigung in Griechenland begann Microsplitting seine Reise als ASTOR-Reinigungskette und war ein Pionier bei der Einführung der Bio-Reinigungs-Technologie. In den 1990er Jahren gründete das Team GENESIS, die erste Teppichreinigungskette, und trat 2008 der ISSA World Cleaning Federation bei. Im Jahr 2019 wurde die Marke Microsplitting in Europa eingetragen und eine neue Reihe von Reinigungsmitteln eingeführt, die keine chemischen Rückstände hinterlassen. Ab 2024 wird Microsplitting exklusiver Vertreter der EvaClean-Desinfektionsmittel für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter https://microsplitting.com/. Für Anfragen zum Vertrieb wenden Sie sich bitte an [email protected]

