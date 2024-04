EVB stärkt EV-Industrie in der nordischen Region mit neuesten Lösungen auf dem Nordic EV Summit

OSLO, Norwegen, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- EVB, eine Untermarke von Beny, die sich auf intelligente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, präsentierte ihre neuesten Produkte und Technologien auf dem Nordic EV Summit in Oslo, Norwegen. Auf dem Gipfel stellte EVB seine integrierten Lösungen für das Laden von Wechsel- und Gleichstrom sowie für Solar- und Energiespeicher vor, um die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in der nordischen Region voranzutreiben.

Um die schnell wachsende Nachfrage nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Skandinavien zu befriedigen, hat die EVB Produkte entwickelt, die auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind und sowohl den privaten als auch den gewerblichen Bereich abdecken. Unter diesen zeichnen sich die intelligenten EV-Ladegeräte der Serie BCP durch ihre kompakte Größe und ihre vielseitige Funktionalität aus, wobei die Kompatibilität mit den OCPP-Standards hervorzuheben ist. Dies ermöglicht eine Interaktion aus der Ferne, so dass die Benutzer die Ladegeräte jederzeit und überall direkt über eine mobile App steuern und verwalten können, was die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert.

Im gewerblichen Bereich hat das bodenmontierte AC-EV-Ladegerät von EVB große Aufmerksamkeit erregt. Es ist mit Funktionen wie Körperwahrnehmung, Temperaturüberwachung und WPS-Wi-Fi-Konnektivität ausgestattet. Das Design mit zwei Steckdosen verbessert nicht nur die Platzausnutzung, sondern ermöglicht auch das gleichzeitige Laden von zwei Fahrzeugen. Die DLB-Funktion verbessert auch das Management der Ladestationen durch eine intelligente Verteilung der Ladeleistung.

Außerdem verfügt die nordische Region über reichhaltige Solarenergie-Ressourcen. Das Beispiel Norwegens zeigt, dass die jährliche photovoltaische Stromerzeugung 1044,9 Kilowattstunden pro Quadratmeter erreichen kann. Der lokale Photovoltaikmarkt hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt, mit einer zusätzlichen Installationskapazität von rund 300 Megawatt 2023. In diesem Zusammenhang realisiert die EVB-Lösung „PV + Energiespeicherung + EV-Ladung" nicht nur die Eigenerzeugung und den Eigenverbrauch, sondern auch die Energiespeicherung in Schwachlastzeiten, wodurch ein kontinuierlicher Geschäftsbetrieb und die Netzstabilität gewährleistet werden. Darüber hinaus können die Ladestationen der EVB auch Strom aus dem Netz oder aus Energiespeichern beziehen, was die Energieausnutzung verbessert.

Jundan Wang, Geschäftsführer von EVB, sagte: „Wir freuen uns, am Nordic EV Summit teilzunehmen und unsere integrierten Lösungen zu präsentieren, die sowohl die Anforderungen von Privat- als auch von Geschäftskunden erfüllen." EVB freut sich darauf, mit weiteren nordischen Partnern zusammenzuarbeiten, um bequemere und effizientere Lösungen anzubieten, die Solarenergie-Ressourcen vollständig zu nutzen und zur Entwicklung der EV-Industrie beizutragen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.evb.com oder kontaktieren Sie [email protected].