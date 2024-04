EVB stimule l'industrie des véhicules électriques dans la région nordique avec ses dernières solutions au Nordic EV Summit

OSLO, Norvège, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- EVB, une sous-marque de Beny dédiée aux solutions de recharge intelligente VE, a présenté ses derniers produits et technologies lors du Nordic EV Summit qui s'est tenu à Oslo, en Norvège. Lors de ce sommet, EVB a mis l'accent sur ses solutions intégrées pour la recharge en courant alternatif et continu, ainsi que sur le stockage solaire et énergétique, dans le but de faire progresser le développement des véhicules électriques dans la région nordique.

Pour répondre à la demande croissante de recharge de VE dans la région nordique, EVB a développé des produits adaptés aux besoins du marché, couvrant les secteurs résidentiel et commercial, offrant aux utilisateurs une expérience de recharge intelligente et sans souci. Parmi ces produits, les chargeurs de VE intelligents de la série BCP se distinguent par leur taille compacte et leur fonctionnalité polyvalente, ainsi que par leur compatibilité remarquable avec les normes OCPP. Cela permet une interaction à distance, permettant aux utilisateurs de contrôler et de gérer les chargeurs directement via une application mobile, à tout moment et n'importe où, améliorant ainsi considérablement l'expérience utilisateur.

Dans le secteur commercial, le chargeur CA au sol pour VE d'EVB a attiré beaucoup d'attention. Il est équipé de fonctionnalités telles que la détection du corps humain, la surveillance de la température et la connectivité Wi-Fi WPS. Sa conception à double prise améliore non seulement l'utilisation de l'espace, mais permet également la recharge simultanée de deux véhicules. La fonction DLB améliore également la gestion des bornes de recharge en distribuant intelligemment la puissance de recharge.

En outre, la région nordique peut se targuer de disposer d'abondantes ressources en énergie solaire. En Norvège, par exemple, la production annuelle d'énergie photovoltaïque peut atteindre 1044,9 kilowattheures par mètre carré. Le marché local de l'énergie photovoltaïque a connu une croissance rapide ces dernières années, avec une capacité d'installation supplémentaire d'environ 300 mégawatts en 2023. Dans ce contexte, la solution « PV + stockage d'énergie + recharge de VE d'EVB permet non seulement l'autoproduction et la consommation, mais aussi le stockage d'énergie pendant les heures creuses, ce qui garantit la continuité des activités et la stabilité du réseau. En outre, les bornes de recharge d'EVB peuvent également obtenir de l'électricité du réseau ou des systèmes de stockage d'énergie, ce qui améliore l'utilisation de l'énergie.

Jundan Wang, directeur général d'EVB, a déclaré : « Nous sommes heureux de participer au Nordic EV Summit et de présenter nos solutions intégrées, qui répondent parfaitement aux besoins des particuliers et des entreprises. » EVB se réjouit de collaborer avec d'autres partenaires nordiques pour fournir des solutions plus pratiques et plus efficaces, en exploitant pleinement les ressources d'énergie solaire et en contribuant au développement de l'industrie des véhicules électriques.