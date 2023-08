EVE Energy annonce l'arrivée de ses solutions phares de cellules de puissance à l'IAA Mobility 2023, marquant le 5e anniversaire de sa première commande internationale de cellules

HUIZHOU, Chine, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy, un important fabricant mondial de batteries lithium-ion qui célèbre le 5e anniversaire de sa première commande internationale de batteries électriques, fera ses débuts avec l'IAA Mobility en septembre. À l'occasion du salon IAA Mobility 2023, EVE Energy présentera ses solutions de cellules de puissance pour véhicules de tourisme qui s'appuient sur des voies techniques cylindriques et prismatiques. La société présentera toute la chaîne de vie des produits cylindriques, des matières premières aux cellules, en passant les systèmes et le recyclage des batteries, tout en présentant des produits prismatiques haute et basse tension.

Lexy Liu, GM of the International OEM Department at EVE Energy

Au cours de la dernière décennie, EVE Energy a connu un succès remarquable en développant son activité internationale de cellules de puissance, en signant et en livrant des commandes dont la valeur dépasse les millions. Lexy Liu, directrice générale du département OEM international d'EVE Energy, a récemment marqué l'occasion en partageant des informations sur les performances exceptionnelles de l'entreprise, mettant l'accent sur l'esprit d'apprentissage continu, le travail d'équipe et une attitude positive.

Lexy Liu, qui a joué un rôle central dans le développement commercial international de l'entreprise, attribue son succès à un fort esprit d'équipe. « Le travail d'équipe est crucial pour atteindre nos objectifs, a-t-elle déclaré. Nous travaillons ensemble, nous apprenons de nos clients et de nos collègues et nous tirons parti de nos expériences personnelles et professionnelles pour favoriser l'amélioration continue. »

Lexy Liu a reconnu que chaque projet nécessitait une planification et une coordination méticuleuses entre les différentes équipes de l'entreprise. La collaboration entre les équipes de vente et les équipes de projet était essentielle pour fournir des solutions complètes et sécuriser les contrats. Afin de renforcer ses activités internationales, EVE Energy a créé le département OEM international en décembre 2021.

À l'avenir, EVE Energy se concentrera sur la croissance de sa portée mondiale et l'approfondissement des relations avec ses clients actuels tout en explorant de nouvelles opportunités dans les marchés émergents. Grâce à sa technologie de pointe et à son expertise, EVE Energy s'engage à contribuer au transport durable et à fournir des solutions de stockage d'énergie fiables dans le monde entier.

La carrière et la formation universitaire de Lexy Liu ont joué un rôle déterminant dans son développement professionnel et ont contribué au succès d'EVE Energy. Elle est titulaire d'une licence en technologie d'impression de l'Université de Technologie de Xi'An et a réalisé un programme d'échange de deux ans avec la Grande École des Médias de Stuttgart. Cette expérience lui a inculqué des bases solides couvrant la langue et la culture allemandes, ainsi que des contacts auprès de plusieurs fabricants automobiles renommés basés à Stuttgart. Lexy Liu a poursuivi ses études en Allemagne, se spécialisant dans les produits électroniques imprimés, y compris les claviers, les systèmes audio et les cellules solaires. Son implication dans des projets liés aux batteries, aux revêtements et aux ventes lui a permis d'acquérir des connaissances précieuses sur l'industrie des batteries lithium-ion.

Alors étudiante en master à l'université de technologie de Chemnitz, elle a également travaillé comme chercheuse adjointe au Laser Zentrum Hannover. Cette expérience lui a apporté un désir de stabilité dans sa vie. Après avoir atteint cette stabilité, elle a voulu se confronter à de nouveaux défis. C'est alors qu'elle a décidé de rejoindre EVE Energy. Grâce à son expertise commerciale et à sa maîtrise de l'allemand, elle était convaincue de pouvoir aider l'entreprise à développer ses activités internationales.

Passant d'un parcours de recherche à un poste de vente chez EVE Energy, Lexy Liu a trouvé une grande satisfaction à partager ses idées et ses points de vue avec les clients. Son expérience dans le développement de produits et l'interaction avec les clients en tant que directrice des produits l'a bien préparée pour ce poste. Lexy Liu a déclaré : « Je rencontre fréquemment des clients et je participe à des discussions qui ont permis de transformer les solutions techniques en proposition commerciales. Bien que le contenu puisse différer, l'essentiel demeure : il s'agit de conclure des contrats. Il faut comprendre les besoins des clients et réaliser des projets qui répondent à leurs besoins. »

En repensant au succès du département OEM international d'EVE Energy, Lexy Liu a exprimé sa sincère gratitude pour l'engagement indéfectible de l'équipe et l'expansion impressionnante de l'entreprise. Elle a souligné les obstacles initiaux rencontrés par l'équipe lors de son entrée sur le marché mondial, soulignant le rôle crucial d'un effort d'équipe soudé.

L'objectif global de la stratégie de développement commercial d'EVE Energy est de gagner 10 % de part de marché, et le département OEM international en Europe partage les mêmes attentes. Les 9 et 12 mai, la société a officiellement annoncé la construction d'usines de batteries écologiques en Hongrie et en Malaisie, affichant sa confiance dans ses projets internationaux à venir.

Dans son parcours d'internationalisation, EVE Energy a toujours excellé en matière de coopération et d'excellence, mettant en valeur ses capacités de fabrication et de recherche de premier ordre à travers le concept de « Quality First » (La qualité d'abord). La société n'a cessé de poursuivre un objectif de développement durable, en créant de la valeur pour les clients et la société, en obtenant la reconnaissance des principales entreprises nationales et internationales dans plusieurs segments, en recevant d'excellentes évaluations clients et en établissant des partenariats stratégiques stables et à long terme.

À l'avenir, EVE Energy continuera à fournir à ses clients des produits et des services de qualité supérieure, en s'efforçant de devenir le leader le plus innovant de l'industrie des batteries au lithium et en apportant une contribution exceptionnelle au développement durable mondial.

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 4 990 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 910 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ».

Pour en savoir plus sur EVE Energy, veuillez consulter le site https://www.evebattery.com/en .

