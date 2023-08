EVE Energy kündigt an, zum fünften Jahrestag seines ersten internationalen Auftrags über Zellen seine Spitzenlösungen für Batteriezellen auf der IAA Mobility 2023 vorzustellen

HUIZHOU, China, 28. August 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy, ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien im fünften Jahr nach seinem ersten internationalen Auftrag für Leistungsbatterien, stellt erstmals auf der IAA Mobility im September aus. Auf der IAA Mobility 2023 präsentiert EVE Energy seine Batteriezellenlösungen für Personenkraftwagen, die auf zylindrischen und prismatischen technischen Designs basieren. Das Unternehmen wird die gesamte Lebenskette von zylindrischen Produkten vorstellen, von den Rohstoffen bis hin zu Zellen, Systemen und dem Recycling der Batterien sowie prismatische Produkte für Hoch- und Niederspannung.

Lexy Liu, GM of the International OEM Department at EVE Energy

In den letzten zehn Jahren hat EVE Energy bemerkenswerte Erfolge bei der Expansion seines internationalen Batteriezellengeschäfts erzielt und Aufträge in Millionenhöhe abgeschlossen und ausgeliefert. Lexy Liu, General Manager of International OEM bei EVE Energy, feierte diesen Anlass, indem sie Einblicke in die herausragende Leistung des Unternehmens teilte und den Geist von kontinuierlichem Lernen, Teamwork und einer lösungsorientierten Einstellung betonte.

Lexy Liu, die eine zentrale Rolle bei der internationalen Geschäftsentwicklung des Unternehmens gespielt hat, schreibt dessen Erfolg einem starken Teamgeist zu. „Teamwork ist entscheidend, um unsere Ziele zu erreichen", sagte Lexy Liu. „Wir arbeiten zusammen, lernen von unseren Kunden und Kollegen und nutzen unsere persönlichen und geschäftlichen Erfahrungen, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben."

Lexy Liu räumte ein, dass jedes Projekt eine sorgfältige Planung und Koordination zwischen verschiedenen Teams innerhalb des Unternehmens erfordere. Die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- und Projektteams war von entscheidender Bedeutung, um umfassende Lösungen zu liefern und Vertragsabschlüsse zu gewährleisten. Um sein internationales Geschäft weiter auszubauen, gründete EVE Energy im Dezember 2021 die Abteilung International OEM.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich EVE Energy darauf, seine globale Reichweite auszubauen und die Beziehungen zu aktuellen Kunden zu vertiefen und gleichzeitig neue Möglichkeiten in Schwellenländern zu erkunden. Mit fortschrittlicher Technologie und Fachwissen möchte EVE Energy einen Beitrag zu nachhaltigem Transport zu leisten und weltweit zuverlässige Energiespeicherlösungen anbieten.

Lexy Lius persönlicher Werdegang und ihr akademischer Hintergrund spielten eine wichtige Rolle bei ihrer beruflichen Entwicklung und haben zum Erfolg von EVE Energy beigetragen. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Drucktechnologie von der Xi'an University of Technology und absolvierte ein zweijähriges Austauschprogramm mit der Hochschule der Medien in Stuttgart. Diese Erfahrung vermittelte ihr ein solides Fundament der deutschen Sprache und Kultur und brachte sie in Kontakt mit mehreren namhaften Automobilherstellern mit Hauptsitz in Stuttgart. Lexy Liu setzte ihre Studien in Deutschland fort und spezialisierte sich auf gedruckte elektronische Produkte, darunter Tastaturen, Audiosysteme und Solarzellen. Ihre Beteiligung an Projekten in den Bereichen Batterie, Beschichtung und Vertrieb verhalf ihr zu wertvollen Einblicken in die Lithium-Ionen-Batterieindustrie.

Während ihres Masterstudiums an der TU Chemnitz arbeitete Lexy Liu als Forschungsassistentin amLaser Zentrum Hannover. Diese Erfahrung entfachte in ihr den Wunsch nach Stabilität in ihrem Leben. Sobald sie diese Stabilität erreicht hatte, sehnte sie sich nach neuen Herausforderungen. Zu diesem Zeitpunkt beschloss sie, sich EVE Energy anzuschließen. Mit ihrer Vertriebskompetenz und ihren fließenden Deutschkenntnissen war sie überzeugt, dass sie zum Ausbau des internationalen Geschäfts des Unternehmens beitragen könne.

Als sie von einem Forschungshintergrund zu einer Vertriebsposition bei EVE Energy wechselte, fand Lexy Liu große Befriedigung darin, ihre Ideen und Perspektiven mit den Kunden auszutauschen. Durch ihre bisherige Erfahrung in der Produktentwicklung und dem Umgang mit Kunden als Produktmanager war sie gut auf diese Rolle vorbereitet. Lexy Liu sagte: „Ich treffe mich häufig mit Kunden und führe Gespräche, die von technischen Lösungen zu Geschäftsangeboten übergehen. Obwohl der Inhalt unterschiedlich sein kann, bleibt der Kern des Geschäftsabschlusses gleich. Dazu gehört das Verständnis der Bedürfnisse der Kunden und die Bereitstellung von Projekten, die ihren Anforderungen entsprechen."

Mit Blick auf den Erfolg der Abteilung International OEM bei EVE Energy drückte Lexy Liu ihren aufrichtigen Dank für das unermüdliche Engagement des Teams und die beeindruckende Expansion des Unternehmens aus. Sie hob die anfänglichen Hindernisse hervor, mit denen das Team beim Eintritt in den globalen Markt konfrontiert war, und unterstrich dabei die entscheidende Rolle einer kohärenten Teamarbeit.

Das Ziel der allgemeinen Geschäftsentwicklungsstrategie von EVE Energy ist es, einen Marktanteil von 10 % zu gewinnen, eine Erwartung, die die Abteilung International OEM in Europa teilt. Am 9. bzw. am 12. Mai kündigte das Unternehmen offiziell den Bau von umweltfreundlichen Batteriefabriken in Ungarn und Malaysia an und zeigte sich zuversichtlich in Bezug auf seine bevorstehenden internationalen Projekte.

Auf dem Weg zur Internationalisierung hat sich EVE Energy stets durch Kooperation und hervorragende Leistungen ausgezeichnet und seine erstklassigen Fertigungs- und Forschungsfähigkeiten durch das Konzept „Qualität geht vor" unter Beweis gestellt. Das Unternehmen hat kontinuierlich eine nachhaltige Entwicklung verfolgt und dabei Mehrwerte für seine Kunden und die Gesellschaft geschaffen, Anerkennung durch führende inländische und internationale Unternehmen in mehreren Segmenten verdient, perfekte Bewertungen von Kunden erhalten und langfristige und stabile strategische Partnerschaften aufgebaut.

Auch in Zukunft wird EVE Energy seinen Kunden immer qualitativ höherwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit dem Ziel, zum innovativsten Marktführer in der Lithium-Batterie-Branche zu werden und einen herausragenden Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

Informationen zu EVE Energy

Das 2001 gegründete und 2009 in Shenzhen notierte Unternehmen EVE Energy hat sich zu einem globalen Akteur auf dem Markt entwickelt und bietet Kerntechnologien und umfassende Lösungen für Verbraucher- und Leistungsbatterien an, insbesondere für das Internet der Dinge und das Energie-Internet. Zurzeit betreibt EVE Energy ein Forschungsinstitut mit 60 Ärzten und mehr als 4.990 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Materialien, Elektrochemie, Strukturdesign und elektronisches Schaltungsdesign, das mehr als 5.910 nationale Patente in China erhalten hat. Das Unternehmen hat einen Fahrplan zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes mit einer Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes in den Bereichen des Energieverbrauchs, des Herstellungsprozesses, der Lieferketten und des Ressourcenmanagements eingeführt und wurde zur „National Green Factory" ernannt.

Weitere Informationen zu EVE Energy finden Sie auf https://www.evebattery.com/en.

