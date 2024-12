EVE Energy célèbre une étape importante avec l'arrivée d'un équipement de pointe sur le site de Malaisie

-- Son installation en Malaisie connectera le monde pour façonner l'avenir du développement durable

KULIM KEDAH, Malaisie, 22 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 14 décembre, EVE Energy (SZSE : 300014), leader mondial dans le domaine des piles au lithium, a franchi une étape importante dans sa stratégie de croissance mondiale visant à favoriser le développement durable, avec l'arrivée d'équipements de production de pointe dans sa nouvelle usine en Malaisie. Située à Kulim, cette usine, la 53e de l'entreprise, est appelée à devenir la pierre angulaire de sa capacité internationale de production et de livraison. Spécialisée dans la production de batteries cylindriques au lithium pour les outils électriques, les outils de nettoyage, les deux-roues électriques, etc., l'usine est conçue pour être un pôle de technologie et de productivité, contribuant à la transition énergétique et au développement à faible émission de carbone, essentiels pour l'avenir de l'industrie.

« L'implantation de l'usine d'EVE Energy en Malaisie renforcera encore la coopération et les échanges entre la Chine et la Malaisie dans le secteur des énergies renouvelables », déclare Liu Jianhua, cofondateur et CEO, EVE Energy. « L'usine malaisienne dispose d'une technologie de pointe et d'une capacité de production importante. Une fois opérationnelle, elle renforcera les capacités d'EVE Energy en matière de fabrication, de livraison et de coopération à l'échelle internationale, ce qui nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients en matière de livraison et de service dans le monde entier ».

Avec plus de deux décennies d'expertise dans la R&D et la fabrication de batteries au lithium, EVE Energy a livré trois milliards d'unités dans le monde entier. La croissance remarquable de l'entreprise est étayée par ses offres complètes dans de multiples scénarios, systèmes et tailles. L'usine malaisienne dispose d'un équipement d'automatisation de pointe associé à un niveau d'automatisation inégalé dans l'industrie, et est en passe de produire 680 millions de piles cylindriques par an. En outre, l'usine a mis en place un système de contrôle numérique intelligent couvrant l'ensemble du cycle de vie du produit et de la chaîne industrielle, afin de garantir l'efficacité de la production et la qualité du produit. Cette innovation permet à l'usine de fournir à ses clients des batteries de première qualité.

Au cours de la cérémonie, EVE Energy a conclu des accords de coopération stratégique avec plusieurs entreprises, dont Greenworks, Chervon et JTI, dans le but d'approfondir les partenariats et de forger un nouveau chapitre en collaboration. Au nom du gouvernement malaisien, YB. Le professeur Haim Hilman Bin Abdullah a remis à EVE Energy une plaque d'honneur, honorant les installations locales de l'entreprise de la désignation de « Kedah Strategic Partner Industrial Park ».

« L'usine malaisienne a atteint un objectif essentiel avec l'arrivée de l'équipement 16 mois seulement après le début des travaux en août 2023 », déclare Vincent Wong, vice-président principal, EVE Energy. « L'installation devrait commencer à produire au cours du premier trimestre de l'année prochaine, devenant ainsi la première usine d'EVE Energy en dehors de son marché national à atteindre une production et une livraison de masse. La présence croissante sur les marchés de l'ANASE, de l'Europe et de l'Amérique du Nord devrait permettre de répondre efficacement aux demandes des clients.

À l'avenir, EVE Energy prévoit de tirer parti de ses ressources avantageuses pour améliorer sa technologie, sa fabrication et ses capacités opérationnelles. L'entreprise s'est engagée à développer régulièrement ses activités internationales, à renforcer sa position de leader sur le marché des solutions globales pour les batteries cylindriques et à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et la société dans son ensemble.

