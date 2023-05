EVE Energy encourage l'économie verte avec des initiatives environnementales complètes

HUIZHOU, Chine, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), un important fabricant de batteries lithium-ion et fournisseur de solutions de stockage d'énergie, a récemment publié son Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2022, démontrant son engagement en faveur de la durabilité environnementale et de la responsabilité sociale. Au cours du Mois de la Terre 2023, l'entreprise redouble d'efforts pour promouvoir une économie verte grâce à ses initiatives environnementales complètes.

Conformément au thème de la Journée de la Terre de cette année, « Investir dans notre Terre », EVE Energy intègre le recyclage des batteries (gestion dynamique du cycle de vie des batteries), les usines zéro carbone, et des mesures de gestion environnementale multidimensionnelle pour soutenir le développement d'une économie durable.

EVE Energy fait progresser la mise en œuvre du concept de gestion dynamique du cycle de vie des batteries d'énergie en intégrant les ressources de pointe de l'industrie pour créer une technologie de recyclage et d'utilisation des batteries au lithium-ion à faible teneur en carbone et écologique, établir une chaîne d'approvisionnement verte pour l'économie circulaire des « déchets de batteries au lithium-ion-matériaux chimiques-matériaux de batteries-batteries au lithium-ion ». En 2022, EVE Energy a conclu un accord avec Jinquan New Materials, investi par la société mère d'EVE Energy, Xizang EVE Holdings, pour lancer un projet de recyclage complet des déchets de batteries au lithium en 2023, avec une capacité de production annuelle de 18 000 tonnes, afin de recycler les déchets de batteries générés pendant le processus de fabrication et de poursuivre le recyclage des déchets de batteries. En juin dernier, Jinquan New Materials a lancé la phase II de son projet NMP à Jingmen, dans le Hubei. La phase II du projet NMP a investi 100 millions de CNY et peut traiter 50 000 tonnes de liquide de recyclage NMP par an, pour une valeur de production annuelle de 1,5 milliard de CNY.

EVE Energy attache une grande importance à la consommation d'énergie, aux émissions de polluants et de CO 2 , à l'utilisation et au recyclage en cascade des produits et à la consommation de ressources naturelles dans les activités de gestion et d'exploitation. En augmentant la proportion d'énergie renouvelable et de produits de stockage d'énergie, en utilisant pleinement les lignes de production intelligentes vertes et en établissant une chaîne industrielle de recyclage et d'utilisation des batteries au lithium-ion usagées, l'entreprise vise à minimiser son impact environnemental.

« EVE Energy encourage activement le développement des industries des véhicules à énergie nouvelle et du stockage de l'énergie, contribuant ainsi à la formation d'une société verte et à faibles émissions de carbone », a déclaré le Dr Liu Jincheng, président d'EVE Energy. « L'entreprise a toujours adhéré au concept de protection de l'environnement et de développement durable, et s'est engagée à créer une société plus efficace sur le plan énergétique, à faibles émissions de carbone et respectueuse de l'environnement. »

L'engagement d'EVE Energy en faveur du développement durable va au-delà du recyclage des batteries et de la gestion environnementale. L'entreprise intègre également des principes écologiques, à faibles émissions de carbone et durables dans la conception, la production et l'exploitation de ses produits. Cette approche a permis de développer une gamme de produits, de technologies et de processus nouveaux, écologiques et à faibles émissions de carbone.

Dans le cadre de ses efforts continus pour réduire son empreinte carbone, EVE prévoit de construire de nouvelles usines dans le but d'atteindre la norme « usine zéro carbone ». L'entreprise a évalué et testé différentes solutions au cours de la phase de planification de l'usine pour s'assurer que la nouvelle usine et les lignes de production sont efficaces sur le plan énergétique et peuvent fournir des produits de haute qualité tout en consommant moins d'énergie. Les solutions proposées comprennent la planification centralisée de la production, des équipements de production à grande vitesse, hautes performances et économes en énergie, des systèmes de chargement et de déchargement automatisés, des lignes logistiques et une couverture AGV complète, la technologie d'IA, la technologie 5G et l'utilisation d'énergies propres.

En outre, l'usine zéro carbone sera également dotée d'un système de récupération et de stockage de l'énergie thermique, de stations de stockage de l'énergie, de systèmes de refroidissement de l'eau et d'une équipe d'experts. EVE Energy estime qu'une usine zéro carbone permettra non seulement de réduire son impact environnemental, mais aussi d'améliorer sa compétitivité et de renforcer son engagement en faveur d'une économie durable.

L'entreprise se concentre sur des produits de conception écologique qui tiennent compte de l'ensemble du cycle de vie du produit, y compris de l'impact des matières premières, de la production et des processus de recyclage sur l'environnement. Grâce au choix des matériaux, à des processus de production propres, au recyclage des ressources et à l'élimination sans danger, l'entreprise réduit la consommation de ressources et la production de déchets pendant la production. Au cours de la période considérée, deux produits (ICR18650/20P et ICR18650/26V) ont été désignés comme produits de conception écologique par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.

L'entreprise utilise également des processus de production propres, tels que l'optimisation des procédés de mélange et de revêtement de surface, afin d'améliorer la performance du cycle des batteries et de réduire la consommation d'énergie et de matériaux. En outre, l'entreprise encourage le recyclage des ressources, comme la réutilisation et le recyclage des déchets et des batteries, et le recyclage des gaz résiduels NMP par condensation afin de réduire les émissions.

Grâce à ces initiatives, l'entreprise démontre son engagement en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement.

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 4 100 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 900 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ». Parallèlement, EVE Energy exploite sa technologie de modélisation des informations sur les bâtiments afin de fournir des données précises et fiables pour la gestion des projets, ce qui lui permet d'économiser un total de 2 533 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO 2 de 16 000 tonnes par an.

Pour en savoir plus sur EVE Energy, veuillez consulter le site https://www.evebattery.com/en .

SOURCE EVE Energy Co., Ltd