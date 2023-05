EVE Energy fördert grüne Wirtschaft mit umfassenden Umweltinitiativen

HUIZHOU, China, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- (EVE Energy), ein führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat vor Kurzem seinen Social Responsibility Report 2022 veröffentlicht, der sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung demonstriert. Während des Earth Month 2023 verstärkt das Unternehmen seine Anstrengungen zur Förderung einer grünen Wirtschaft mit umfassenden Umweltinitiativen.

Im Einklang mit dem diesjährigen Earth-Day-Thema „Investieren In unsere Welt" integriert EVE Energy das Batterierecycling (dynamic energy battery lifecycle management), Zero-Carbon-Fabriken und multidimensionale Umweltmanagementmaßnahmen, um die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstützen.

Indem EVE Energy branchenführende Ressourcen integriert, um eine kohlenstoffarme und umweltfreundliche Recycling- und Verwertungstechnologie für Lithium-Ionen-Abfallbatterien zu entwickeln, treibt das Unternehmen die Umsetzung des Konzepts des dynamischen Energiebatterie-Lebenszyklusmanagements voran und schafft eine grüne Lieferkette für die Kreislaufwirtschaft „Lithium-Ionen-Abfallbatterien – Chemikalien – Batteriematerialien – Lithium-Ionen-Batterien". Im Jahr 2022 schloss EVE Energy eine Vereinbarung mit Jinquan New Materials, die von der Muttergesellschaft von EVE Energy, Xizang EVE Holdings, finanziert wird, um im Jahr 2023 ein umfassendes Recyclingprojekt für Lithium-Altbatterien mit einer jährlichen Produktionskapazität von 18.000 Tonnen zu starten, um Batterieabfälle, die während des Herstellungsprozesses anfallen, zu recyceln und das Recycling von Batterieabfällen weiter voranzutreiben. Im vergangenen Juni hat das Unternehmen Jinquan New Materials sein NMP-Phase-II-Projekt in Jingmen, Hubei, gestartet. Das NMP-Phase-II-Projekt, in das CNY 100 Millionen investiert wurden, kann jährlich 50.000 Tonnen NMP-Recyclingflüssigkeit verarbeiten und erreicht einen jährlichen Produktionswert von CNY 1,5 Milliarden.

EVE Energy misst dem Energieverbrauch, den Schadstoff- und CO 2 -Emissionen, der Kaskadennutzung und dem Recycling von Produkten sowie dem Verbrauch natürlicher Ressourcen bei der Verwaltung und den betrieblichen Aktivitäten große Bedeutung bei. Durch die Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien und Energiespeicherprodukten, die vollständige Nutzung umweltfreundlicher, intelligenter Produktionslinien und den Aufbau einer industriellen Recycling- und Verwertungskette für Lithium-Ionen-Batterien will das Unternehmen seine Umweltauswirkungen minimieren.

„EVE Energy fördert aktiv die Entwicklung der Branchen für neue Energiefahrzeuge und Energiespeicherung und trägt damit zum Aufbau einer grünen und kohlenstoffarmen Gesellschaft bei", sagte Dr. Liu Jincheng, Vorsitzender von EVE Energy. „Das Unternehmen hat sich immer an das Konzept des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung gehalten und sich verpflichtet, eine energieeffizientere, kohlenstoffarme und umweltfreundliche Gesellschaft zu schaffen.

Das Engagement von EVE Energy für eine nachhaltige Entwicklung geht über das Batterierecycling und das Umweltmanagement hinaus. Das Unternehmen integriert außerdem grüne, kohlenstoffarme und nachhaltige Prinzipien in sein Produktdesign, seine Produktion und seinen Betrieb. Dieser Ansatz hat zur Entwicklung einer Reihe von neuen, umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Produkten, Technologien und Verfahren geführt.

Im Rahmen seiner kontinuierlichen Bemühungen um eine Verringerung des Carbon-Ausstoßes plant EVE den Bau neuer Fabriken mit dem Ziel, den Standard einer „Zero-Carbon-Fabrik" zu erreichen. Das Unternehmen hat in der Planungsphase der Fabrik verschiedene Lösungen geprüft und getestet, um sicherzustellen, dass die neue Fabrik und die Produktionslinien energieeffizient sind und qualitativ hochwertige Produkte bei geringerem Energieverbrauch liefern können. Die vorgeschlagenen Lösungen umfassen eine zentralisierte Produktionsplanung, schnelle, leistungsstarke und energieeffiziente Produktionsanlagen, automatisierte Be- und Entladesysteme, Logistiklinien und eine umfassende AGV-Abdeckung, KI-Technologie, 5G-Technologie und die Nutzung sauberer Energie.

Darüber hinaus wird die Zero-Carbon-Fabrik auch über Wärmerückgewinnung und -speicherung, Energiespeicherstationen, Wasserkühlsysteme und ein Expertenteam verfügen. EVE Energy ist davon überzeugt, dass eine Zero-Carbon- Fabrik nicht nur die Umweltauswirkungen verringern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigern und sein Engagement für den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft verstärken wird.

Das Unternehmen konzentriert sich auf Produkte mit grünem Design, die den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigen, einschließlich der Auswirkungen von Rohstoffen, Produktions- und Recyclingprozessen auf die Umwelt. Durch die Auswahl der Materialien, saubere Produktionsprozesse, Ressourcenrecycling und unbedenkliche Entsorgung reduziert das Unternehmen den Ressourcenverbrauch und die Abfallerzeugung während der Produktion. Während des Berichtszeitraums wurden zwei Produkte (ICR18650/20P und ICR18650/26V) vom Ministerium of Industry and Information Technology of China als umweltfreundliche Designprodukte ausgezeichnet.

Das Unternehmen setzt auch saubere Produktionsverfahren ein, wie z. B. die Optimierung von Misch- und Oberflächenbeschichtungsprozessen, um die Zyklusleistung der Batterien zu verbessern und den Energie- und Materialverbrauch zu senken. Darüber hinaus fördert das Unternehmen das Ressourcenrecycling, z. B. die Wiederverwendung und das Recycling von Abfallstoffen und Batterien sowie das Recycling von NMP-Abgasen durch Kondensation, um die Emissionen zu verringern.

Mit diesen Initiativen demonstriert das Unternehmen sein Engagement für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz.

Informationen zu EVE Energy

Das 2001 gegründete und 2009 in Shenzhen börsennotierte Unternehmen EVE Energy hat sich zu einem internationalen Unternehmen auf dem Markt entwickelt, das Kerntechnologien und umfassende Lösungen für Verbraucher- und Energiebatterien anbietet, insbesondere für das Internet der Dinge und den Energiesektor. Zurzeit hat EVE Energy ein Forschungsinstitut mit 60 Ärzten und mehr als 4.100 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Materialien, Elektrochemie, Strukturdesign und elektronischem Schaltungsdesign eingerichtet, das mehr als 5.900 nationale Patente in China erhalten hat. Das Unternehmen hat einen Fahrplan zur Verringerung des Carbon-Ausstoßes mit einer Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, des Herstellungsprozesses, der Lieferkette und des Ressourcenmanagements eingeführt und wurde zur„National Green Factory" ernannt. In der Zwischenzeit nutzt EVE Energy seine BIM-Technologie, um genaue und zuverlässige Daten für das Projektmanagement bereitzustellen. Dies spart insgesamt 2.533 Tonnen Standardkohle und reduziert jährlich 16.000 Tonnen CO 2 -Emissionen.

