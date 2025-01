EVE Energy erhält das branchenweit erste TÜV SÜD-Zertifikat für die Batterie von Elektrofahrzeugen für die Verordnung (EU) 2023/1542

HUIZHOU, China, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- EVE Energy, („EVE Energy" oder „das Unternehmen") (SZSE: 300014), ein weltweit führendes Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien, hat das branchenweit erste TÜV SÜD-Zertifikat für die neue EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 für Batterien für Elektrofahrzeuge erhalten. Das Zertifikat wurde vom TÜV SÜD, einer weltweit anerkannten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation, am 18. Dezember 2024 ausgestellt. Es dient als Vorprüfungsbescheinigung für Modul D1 der Konformitätsbewertungsverfahren der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542. Das Zertifikat belegt die technische Kompetenz und das solide Qualitätsmanagementsystem von EVE Energy. Es stärkt auch die Position des Unternehmens auf den internationalen Märkten, insbesondere in der EU.

EVE Energy bildete eine spezialisierte Arbeitsgruppe mit Experten aus Abteilungen wie Strategie, F&E, Produktion, Qualität, ESG, Recht und Lieferkette, um den Prüfungs- und Zertifizierungsprozess zu koordinieren und zu verwalten. Die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen sorgte für einen erfolgreichen Abschluss des Audits, das schließlich mit der Zustimmung von TÜV SÜD endete.

In der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 sind die Anforderungen für den gesamten Lebenszyklus von Elektrofahrzeugbatterien festlegt. Sie soll die Ziele der EU in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Kohlenstoffneutralität unterstützen. Die Verordnung deckt alle Stufen von der Produktion bis zum Recycling ab und stellt strenge Anforderungen an Batterien für Elektrofahrzeuge, eine Schlüsselkomponente der neuen Energietransportindustrie. Sie umfasst Standards für eingeschränkte Stoffe, den CO2-Fußabdruck, recycelte Materialien sowie Leistungs- und Haltbarkeitsanforderungen und gewährleistet, dass das Produkt die Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele der EU erfüllt.

Diese Zertifizierung erfüllt die Anforderungen der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 in Bezug auf Sicherheit, eingeschränkte Stoffe, CO2-Fußabdruck, Leistung, Haltbarkeit, Kennzeichnung, Gesundheitszustand der Batterie (SOH) und erwartete Batterielebensdauer. TÜV SÜD hat auch das Qualitätssystem von EVE Energy nach dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D1 geprüft. Während des gesamten Prozesses arbeitete EVE Energy eng mit TÜV SÜD zusammen, um die vollständige Transparenz der Prüfung zu gewährleisten.

Für das Management des CO2-Fußabdrucks hält sich EVE Energy streng an die Methodik des Entwurfs der delegierten Verordnung (EU) 2023/1542. EVE sammelte unternehmensspezifische Daten von sieben Fabriken, die mehr als 200 Ströme umfassten, und vervollständigte den LCIA-Datensatz zum CO2-Fußabdruck durch Anwendung der Methode zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Footprint, EF) 3.1. Außerdem hat EVE ein umfassendes System zur Verwaltung des CO2-Fußabdrucks von Batterien für Elektrofahrzeuge eingerichtet, das die Qualitätssicherung der Daten zum CO2-Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus hinweg gewährleistet. Mit der Verifizierung durch den TÜV SÜD ist EVE das erste Unternehmen im Bereich der Batterieherstellung, das sowohl die Berechnung der CO2-Bilanz von Elektrofahrzeugbatterien als auch die Einrichtung eines Datenqualitätssystems im Rahmen der Verordnung (EU) 2023/1542 abgeschlossen hat, was die Kompetenz von EVE im Bereich des CO2-Managements und der Einhaltung von Richtlinien belegt.

Von der Produktentwicklung bis zur Produktion hält sich EVE Energy strikt an die EU-Anforderungen für einschlägige international harmonisierte Tests und Normen für Umweltschutz, Sicherheit, Langlebigkeit und Datenrückverfolgbarkeit und setzt eine umfassende Identifizierung und Kontrolle potenzieller Risiken um. Dieser Prozess umfasst nicht nur eine strenge Selbstüberprüfung auf Fabrikebene, sondern erstreckt sich auch auf eine detaillierte Prüfung der vorgelagerten Lieferanten.

EVE Energy erhält das TÜV SÜD-Zeichen, weil das Unternehmen sich für Produktqualität und Unternehmenssysteme einsetzt und gleichzeitig seinen proaktiven Ansatz zur Erfüllung der Anforderungen des internationalen Marktes unter Beweis stellt. Dieses Zertifikat stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Lithium-Batterielösung von EVE Energy und hilft dem Unternehmen, sich auf dem globalen Batteriemarkt zu behaupten. Dadurch kann EVE Energy außerdem eine führende Position bei der Sicherung des Zugangs zum EU-Markt und darüber hinaus einnehmen und seine Präsenz auf der globalen Bühne weiter festigen.

Für die Zukunft planen EVE Energy und TÜV SÜD, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen, um chinesische Batterieunternehmen bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen. EVE Energy will diese Zusammenarbeit nutzen, um Innovationen voranzutreiben und grüne Energietechnologien zu implementieren. Das Unternehmen möchte auch einen Beitrag zu den globalen grünen Entwicklungszielen leisten und die Herausforderungen des Klimawandels angehen, indem es mit Partnern in der globalen Wertschöpfungskette zusammenarbeitet, um eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Informationen zu TÜV SÜD

SÜD wurde 1866 gegründet und ist ein weltweit führendes Technologie-Dienstleistungsunternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und umfassender Branchenerfahrung. Mit mehr als 1.000 Niederlassungen in 50 Ländern weltweit und fast 28.000 Mitarbeitern hat TÜV SÜD bedeutende technologische Innovationen in den Bereichen Sicherheit und Zuverlässigkeit von Industrie 4.0, autonomes Fahren und erneuerbare Energien geschaffen.

Informationen zu EVE Energy

Das 2001 gegründete Unternehmen EVE Energy wurde 2009 erstmals an der Shenzhen GEM notiert. Nach 23 Jahren rasanter Entwicklung ist es zu einem globalen Lithiumbatterie-Unternehmen herangewachsen, das über Kerntechnologien und Lösungen für Verbraucherbatterien, Leistungsbatterien und Energiespeicherbatterien verfügt. Die Produkte des Unternehmens finden breite Anwendung in den Bereichen Internet der Dinge und Internet der Energie.

