EVE Energy présente la batterie Omnicell 6C à charge rapide atteignant 300 km d'autonomie en cinq minutes de charge

Avec une nouvelle vision de la marque, EVE Energy continuera à développer les applications commerciales de ses batteries au lithium pour inclure la vie intelligente, le transport vert, la transformation de l'énergie et l'exploration future.

HUIZHOU, Chine, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- EVE Energy, l'une des principales sociétés mondiales de batteries au lithium-ion, a lancé Omnicell 6C en juin dernier, sa batterie polyvalente cylindrique de grande taille à charge rapide, leader du secteur, spécialement conçue pour les voitures de tourisme haut de gamme. La batterie innovante présente quatre points forts, à savoir la charge rapide, les basses températures, les caractéristiques physiques et un cycle de vie durable. Elle peut se recharger de 10 % à 80 % en neuf minutes à une température normale de 25 °C, ce qui lui permet d'atteindre une autonomie de 300 kilomètres après cinq minutes de charge. Dans un environnement à basse température (-30 °C), la charge de 10 % à 80 % ne prend que 25 minutes.

Johnson Feng, directeur de produit à l'Institut de recherche sur les systèmes de batteries d'EVE Energy, a révélé des informations techniques essentielles concernant la batterie Omnicell et la conception de son cycle de produit qui favorise une application plus large des batteries au lithium. « La difficulté pour atteindre 6C, le C étant la mesure de la décharge de la batterie par rapport à sa capacité maximale, est de réduire la résistance interne tout en améliorant l'efficacité du refroidissement », explique Johnson Feng. « L'accélération de l'échange thermique tout en maintenant une faible résistance interne de la batterie permet à cette dernière de fonctionner à une température optimale. »

Le processus en cours d'EVE Energy se concentre sur la conception et les solutions innovantes pour relever le défi technique consistant à réduire la résistance interne de la cellule tout en augmentant son échange de chaleur.

Réduction de la résistance interne : Des innovations techniques ont été apportées à l'électrolyte, au séparateur et à d'autres matériaux de la cellule de la batterie, réduisant la résistance interne de la cellule de la batterie à 1,4 mΩ, ce qui se traduit par une réduction de 20 % de la résistance interne pour 10 minutes de charge rapide.

Accélération de l'échange de chaleur : Omnicell adopte une conception de dissipation thermique à trois côtés sur le dessus et les deux côtés de chaque cellule pour mieux contrôler la température de la cellule de la batterie et résoudre le problème de chauffage de la plaque de courant à haute tension de la batterie, permettant à l'ensemble de la batterie de maintenir une température appropriée avec une zone d'échange thermique pour atteindre 52,3 mm²/Wh, augmentant l'efficience de l'échange thermique de 270 % lors d'une charge rapide.

Par ailleurs, l'Omnicell présente des avantages durables qui réduisent considérablement l'empreinte carbone grâce à une durée de vie prolongée de la batterie.

Valeur résiduelle élevée : Grâce aux matériaux NCM, Omnicell atteint une valeur résiduelle supérieure de 10 % à celle des batteries lithium-fer-phosphate, et la conception cylindrique garantit un démontage standardisé et un recyclage plus facile. La ligne de production de cellules cylindriques d'EVE Energy utilise 100 % d'électricité verte pour la fabrication de l'anode, de la cathode et de la cellule, et 50 % de matériaux secondaires NCM, conformément aux dernières lois européennes sur les batteries.

EVE Energy a également lancé successivement des batteries électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) et accéléré la R&D sur les batteries à semi-conducteurs.

Batteries pour les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL): La batterie eVTOL d'EVE Energy a une densité énergétique de 320Wh/Kg qui peut être rapidement chargée à 80 % en 10 minutes, répond à une capacité de sortie élevée de 10C pendant le cycle de vie et garantit plus de 7 000 cycles, ce qui donne un nouvel élan à l'économie à basse altitude qui émerge rapidement.

Batteries à semi-conducteurs : Eve Energy prévoit de lancer des batteries à semi-conducteurs de grande puissance et à haute tolérance environnementale en 2026, et de promouvoir progressivement les batteries à semi-conducteurs de 400 Wh/kg d'ici à 2028.

À propos d'EVE Energy

Fondé en 2001, EVE Energy Co. (code boursier : 300014) est entré à la bourse Shenzhen GEM en 2009. Après 23 ans de développement rapide, EVE est aujourd'hui une entreprise mondiale de batteries au lithium qui possède des technologies et des solutions de base pour les batteries grand public, les batteries de puissance et les batteries de stockage d'énergie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.evebattery.com/en.

