EVE Energy stellt fortschrittliche Omnicell 6C-Schnellladebatterie vor, die mit fünf Minuten Ladezeit eine Reichweite von 300 km erreichen kann

Mit einer aufgefrischten Markenvision wird EVE Energy die kommerziellen Anwendungen seiner Lithiumbatterien weiter ausbauen und dabei die Bereiche Smart Living, umweltfreundliche Transportmittel, Energieumwandlung und Zukunftserkundung einbeziehen.

HUIZHOU, China, 15. August 2024 /PRNewswire/ -- EVE Energy, ein weltweit führendes Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien, brachte diesen Juni seine branchenführende Omnicell 6C-Schnelllade-Allzweckbatterie in großer zylindrischer Bauform auf den Markt, die speziell für High-End-Personenkraftwagen entwickelt wurde. Die innovative Batterie zeichnet sich durch vier wichtige Eigenschaften aus: schnelles Aufladen, niedrige Temperatur, physikalische Eigenschaften und eine nachhaltige Lebensdauer. Bei einer normalen Temperatur von 25 °C kann sie in neun Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden und erreicht nach fünfminütigem Aufladen eine Reichweite von 300 Kilometern. Bei einer niedrigen Umgebungstemperatur von -30 °C dauert das Aufladen von 10 % auf 80 % nur 25 Minuten.

Johnson Feng, Produktdirektor beim EVE Energy Battery System Research Institute, gab Einblicke in die technischen Kernaspekte der Omnicell-Batterie und das Designkonzept ihres Produktzyklus, der die breitere Anwendung von Lithiumbatterien fördert. „Die Schwierigkeit beim Erreichen von 6C, wobei C das Maß für die Batterieentladung im Verhältnis zur maximalen Kapazität der Batterie ist, besteht darin, den Innenwiderstand zu reduzieren und gleichzeitig die Kühleffizienz zu verbessern", kommentiert Johnson Feng. „Die Beschleunigung des Wärmeaustauschs bei gleichzeitig niedrigem Innenwiderstand der Batterie sorgt dafür, dass die Batterie bei optimaler Temperatur läuft."

Der laufende Prozess von EVE Energy konzentriert sich auf innovatives Design und Lösungen zur Bewältigung der technischen Herausforderung, den Innenwiderstand der Zelle zu verringern und gleichzeitig den Wärmeaustausch zu erhöhen.

Reduzierung des Innenwiderstands: Es wurden technische Innovationen bei Elektrolyt, Separator und anderen Materialien in der Batteriezelle vorgenommen, wodurch der Innenwiderstand der Batteriezelle auf 1,4 mΩ reduziert wurde, was einer Reduzierung des Innenwiderstands um 20 % bei einer 10-minütigen Schnellladung entspricht.

Beschleunigung des Wärmeaustauschs: Omnicell verwendet ein dreiseitiges Wärmeableitungsdesign auf der Oberseite und beiden Seiten jeder Zelle, um die Temperatur der Batteriezelle besser zu kontrollieren und das Problem der Erwärmung der Hochspannungsstromplatte der Batterie weiter zu lösen. So kann die gesamte Batterie mit einer Wärmetauscherfläche von 52,3 mm²/Wh eine geeignete Temperatur aufrechterhalten werden, wodurch die Wärmeaustauscheffizienz beim Schnellladen um 270 % erhöht wird.

Gleichzeitig bietet die Omnicell nachhaltige Vorteile, die den CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren und die Batterielebensdauer verlängern.

Hoher Restwert: Durch die Verwendung von NCM-Materialien erreicht Omnicell einen um 10 % höheren Restwert als Lithium-Eisenphosphat-Batterien, und das zylindrische Design gewährleistet eine standardisierte Demontage und ein einfacheres Recycling. Die Produktionslinie für zylindrische Zellen von EVE Energy verwendet bei der Herstellung von Anode, Kathode und Zelle 100 % Ökostrom und 50 % sekundäre NCM-Materialien, was den neuesten EU-Batteriegesetzen entspricht.

EVE Energy hat außerdem nacheinander Batterien für elektrisches Starten und Landen (Electric Vertical Take-off and Landing, eVTOL) auf den Markt gebracht und die Forschung und Entwicklung von Festkörperbatterien beschleunigt.

Batterien für elektrisches Starten und Landen (Electric Vertical Take-off and Landing, eVTOL): Die eVTOL-Batterie von EVE Energy hat eine Energiedichte von 320 Wh/kg, die innerhalb von 10 Minuten schnell auf 80 % aufgeladen werden kann, eine hohe Ausgangsleistung von 10 C während des gesamten Lebenszyklus bietet und mehr als 7.000 Ladezyklen garantiert, was der aufstrebenden Low-Altitude-Economy neuen Schwung verleiht.

Feststoffbatterien: Eve Energy plant die Einführung von leistungsstarken, umweltverträglichen und sicheren Feststoffbatterien im Jahr 2026 und die schrittweise Förderung von 400 Wh/kg Festkörperbatterien bis 2028.

