EVE Energy présente ses solutions pour les véhicules à énergie nouvelle au Battery Show 2023 en Allemagne

STUTTGART, Allemagne, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les produits d'EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), l'un des principaux fabricants de batteries au lithium-ion et fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, ont connu un succès retentissant au Battery Show Europe 2023, qui s'est tenu à Stuttgart, en Allemagne, du 23 au 25 mai 2023. Cet important événement, réputé au sein de l'industrie internationale des batteries, a réuni plus de 770 exposants et attiré plus de 10 000 participants.

Les batteries d'alimentation, les BMS, les cellules, les modules et les systèmes de batteries d'EVE Energy ont été présentés lors de l'événement. Ils sont plus que capables de répondre aux exigences des applications couvrant différents scénarios et de mieux répondre aux besoins des différents modèles de véhicules, offrant ainsi des services diversifiés aux clients.

Au cours de l'exposition, les clients partenaires d'EVE Energy, notamment BMW, Daimler, Bosch et d'autres entreprises, ont accueilli leurs propres experts et personnalités qui ont pris le temps de visiter personnellement le stand d'EVE Energy. Ils se sont livrés à des échanges enthousiastes avec le personnel technique et commercial présent sur place, exprimant leur grande reconnaissance à l'égard des produits de la société.

L'un des temps forts de l'exposition aura été la présentation des grandes batteries cylindriques et des systèmes de batteries « π ». Les grandes batteries cylindriques, qui permettent une charge ultra-rapide, se caractérisent par une énergie spécifique élevée et une conception légère. Grâce à leur faible résistance interne et à leur puissance élevée, ces conceptions structurelles innovantes répondent aux exigences des modèles HEV et BEV, en fournissant une forte puissance de conduite. EVE Energy a récemment annoncé la construction d'une usine à Debrecen, en Hongrie, pour produire en masse de grandes batteries cylindriques.

Outre les grandes batteries cylindriques, d'autres produits tels que les produits xHEV, les produits Prismatic Stacked et les systèmes de batteries basse tension 12V et 48V ont également été exposés. Ces produits peuvent être utilisés pour une large gamme de modèles de véhicules sur le marché, offrant des solutions de haute sécurité, de haute qualité et de haute fiabilité pour les déplacements à l'énergie propre.

Les produits Prismatic Stacked présentent des avantages en termes de fabrication et de performance, car ils utilisent pleinement l'espace interne des cellules de batterie pour fournir une densité énergétique plus élevée, une structure interne plus stable et une sécurité accrue dans les véhicules particuliers et les véhicules commerciaux.

Le système de batterie « π », très attendu, a suscité une grande attention lors de l'exposition. Ce système utilise une technologie de refroidissement liquide tridimensionnel en forme de π, qui permet de recharger rapidement le système de batterie en 9 minutes. Grâce à la technologie de refroidissement en forme de π, des canaux conducteurs de chaleur sont installés dans la partie supérieure et sur les côtés gauche et droit de la cellule pour réaliser un transfert de chaleur tridimensionnel, ce qui permet de résoudre le problème de chauffage de la recharge rapide. En s'appuyant sur la technologie d'intégration CTP, des matériaux composites et des adhésifs à haut rendement sont utilisés pour obtenir une réduction de poids de 10 % au niveau du système, ce qui permet de réduire l'espace et le poids tout en augmentant l'autonomie du système. Cela permet de réduire la dépendance à l'égard de l'autonomie du véhicule, ce qui a pour effet de réduire le poids et le coût du véhicule, et de diminuer le coût global pour la société.

Le système de batterie 12V résout une série de problèmes inhérents aux batteries au plomb acide et offre des résultats exceptionnels en termes de performances à basse température, d'utilisation à haute température et de durée de vie. Il est compatible avec différents modèles de véhicules, notamment les SUV, les camionnettes, les berlines et les coupés, répondant ainsi aux diverses exigences du marché avec un rapport coût-efficacité élevé. Le système de batterie 48V utilise un refroidissement liquide intégré et une technologie d'équilibre des températures extrêmes, assurant une puissance importante pour le fonctionnement du véhicule.

En outre, la batterie prismatique pour véhicules commerciaux, le système BMS et la batterie standard pour véhicules commerciaux d'EVE Energy ont attiré l'attention de nombreux visiteurs. Ces dernières années, l'entreprise a travaillé en étroite collaboration avec les principaux constructeurs nationaux de véhicules commerciaux, et ses produits sont largement utilisés dans les véhicules logistiques, les voitures particulières, les poids lourds et dans d'autres domaines. À l'avenir, EVE Energy entend renforcer sa présence dans le monde et établir des relations et des collaborations avec des clients internationaux. Les produits innovants et fiables proposés par l'entreprise témoignent de son engagement à fournir des solutions énergétiques durables et efficaces.

EVE Energy a manifesté sa confiance dans l'expansion de ses activités à l'étranger, ses avantages technologiques de premier plan et son approche visant à favoriser une coopération harmonieuse. EVE Energy consacre ses efforts à contribuer à l'électrification automobile et à la transformation énergétique dans le monde.

Fondé en 2001 et coté à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenu un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 4 100 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 900 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ». Parallèlement, EVE Energy exploite sa technologie de modélisation des informations sur les bâtiments afin de fournir des données précises et fiables pour la gestion des projets, ce qui lui permet d'économiser un total de 2 533 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO 2 de 16 000 tonnes par an.

