EVE Energy realizuje první projekt na světě v oblasti skladování energie o kapacitě 400 MWh s použitím ultravelkých článků o kapacitě 628 Ah
News provided byEVE Energy
Sep 22, 2025, 15:01 ET
WUCHAN, Čína, 22. září 2025 /PRNewswire/ -- Jako průkopník v oblasti technologie velkých baterií stanovila společnost EVE Energy nový milník v oboru, a to na základě svých předchozích úspěchů v oblasti zavádění a hromadné výroby velkých článků. První projekt na světě v oblasti skladování energie o výkonu 400 MWh s použitím ultravelkých článků o kapacitě 628 Ah byl úspěšně připojen k síti v rámci druhé fáze projektu společnosti Ruite New Energy v Ling-šou v čínské provincii Che-pej. Tento úspěch nejen dokazuje plnou schopnost společnosti EVE od výzkumu a vývoje až po nasazení článků s vysokou kapacitou, ale také oficiálně ohlašuje nástup éry velkých baterií, pokud jde o skladování energie.
Průlomová technologie: technologie velkých článků umožňuje škálovatelné aplikace
V kontextu globální energetické transformace se systémy skladování energie rychle rozvíjejí, co se týče rozsahu a připravenosti na trh. Články s kapacitou přesahující 600 Ah jsou nyní klíčem ke zlepšení energetické hustoty, snížení nákladů na životní cyklus a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.
Dne 8. září byl úspěšně spuštěn samostatný projekt skladování energie Ling-šou 200 MW/400 MWh, který společně vyvinuly společnosti EVE Energy a State Grid Power Technology. Jedná se o první velkoplošné použití článků 628 Ah v zařízení o výkonu 100 MWh na světě, což stanovuje nový standard pro toto odvětví.
Rychlé nasazení a spolehlivý provoz
Společnost EVE Energy dodala a připojila k síti 80 energetických úložišť Mr. Giant a 40 integrovaných konvertorových skříní během pouhého jednoho týdne, čímž prokázala výjimečné schopnosti v oblasti realizace projektů. Od kontroly kvality a technické koordinace až po uvedení systému do provozu a provozní podporu společnost EVE Energy předvedla vyspělost a proveditelnost technologie velkých baterií.
Podpora moderní rozvodné sítě a urychlení energetické transformace
Jako první funkční projekt velkokapacitního úložiště o výkonu 100 MWh na světě poskytuje důležité praktické zkušenosti pro velkokapacitní aplikace, významně zlepšuje vyrovnávání špiček a regulaci frekvence v regionální rozvodné síti, zvyšuje spolehlivost dodávek energie a začlenění obnovitelných zdrojů energie a podporuje optimalizaci energetické struktury a uhlíkové cíle provincie Che-pej.
Globalizace: Mr. Giant se vydává do zahraničí
Globální expanze. Systém pro skladování energie Mr. Giant, vybavený články 628Ah, dokončil 10. září svou první sadu zámořských dodávek do Austrálie a Evropy. Díky minimalistickému designu, vysoké účinnosti, nízké hlučnosti (≤65 dB) a vhodnosti pro dlouhodobé skladování po dobu 4 a více hodin si Mr. Giant získal mezinárodní uznání. To znamená globální expanzi čínské technologie velkých článků.
Od prvního připojení k síti až po dodávky do zahraničí společnost EVE Energy nejenže realizovala plné tržní využití článků 628Ah, ale také posunula odvětví do nové fáze, která je efektivnější, ekonomičtější a spolehlivější.
Spolehlivé skladování energie s velkými bateriemi EVE. Do budoucna bude EVE i nadále využívat svou strategii založenou na technologii a výrobě a spolupracovat s globálními partnery na pokroku v oblasti přechodu na zelenou energii.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2777313/image_5024968_36448418.jpg
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article