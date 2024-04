Événements exclusifs de VT Markets à l'E-Prix de Monaco

SYDNEY, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier mondial multi-actifs VT Markets organise son événement le plus important à ce jour : un rassemblement exclusif de trois jours à Monaco, le lieu de résidence de son partenaire clé, l'équipe de Formule E Maserati MSG Racing.

Du 25 au 27 avril, les invités VIP, les partenaires et les médias sont conviés à participer à des expériences exclusives, notamment un événement médiatique, une promenade en yacht privé le long de la côte monégasque et des vues imprenables sur la course de Formule E.

L'événement médiatique comprendra des discours de représentants de VT Markets et de Maserati MSG Racing. Les participants auront l'occasion unique d'acquérir des connaissances inestimables sur l'avenir du trading, sur l'histoire du partenariat et sur l'importance de l'engagement commun des deux entreprises à saisir les opportunités et à favoriser le progrès.

« Nous nous attendons à une année 2024 éprouvante mais fructueuse, alors que nous augmentons notre empreinte mondiale, en apportant avec nous les opportunités et l'excellence que nous nous efforçons de fournir, a fait remarquer Ludovic Moncla, responsable des affiliés chez VT Markets, qui s'exprimera lors de l'événement. En plus de notre récente approbation en tant que membre de la Commission financière, cette initiative souligne notre engagement continu à améliorer l'expérience du client, avec d'autres améliorations à l'horizon. » Nous croyons fermement que notre partenariat avec VT Markets débloquera des opportunités passionnantes pour les deux marques, a indiqué un porte-parole de Maserati MSG Racing. En alignant nos valeurs communes d'innovation et de performance, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre de nouveaux publics et à connaître un plus grand succès ensemble. »

Les participants pourront assister à des discussions passionnantes, profiter d'opportunités de réseautage et obtenir des informations exclusives sur l'avenir du trading. Pour en savoir plus sur cet événement, veuillez consulter le site Web de VT Markets Events ( https://www.vtmarkets.com/company/about-us/events/) . Les membres de la presse ou des médias qui souhaitent accéder à l'événement ou obtenir de plus amples informations pour le couvrir peuvent contacter [email protected] .

À propos de VT Markets :

VT Markets est un courtier multi-actifs réglementé présent dans plus de 160 pays. À ce jour, il a remporté de nombreuses récompenses internationales, y compris le meilleur service client et le courtier à la croissance la plus rapide.

Conformément à sa mission de rendre le trading accessible à tous, VT Markets offre actuellement un accès illimité à plus de 1 000 instruments financiers et une expérience de trading transparente via son application mobile primée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de VT Markets ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse [email protected] . Vous pouvez également suivre VT Markets sur Facebook , Instagram , ou LinkedIn .