VT Markets' exklusive Veranstaltungen beim Monaco E-Prix

SYDNEY, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- Der globale Multi-Asset-Broker VT Markets veranstaltet seine bisher bedeutendste Veranstaltung - ein exklusives dreitägiges Treffen in Monaco, dem Heimatland seines wichtigsten Partners, dem Formel E-Team Maserati MSG Racing.

Vom 25.. bis zum 27.. April sind ausgewählte VIP-Gäste, Partner und Medienvertreter zu exklusiven Erlebnissen eingeladen, darunter ein Medienevent, eine exquisite Privatyacht entlang der monegassischen Küste und spannende Einblicke in das Formel-E-Rennen.

Auf dem Medienevent werden Vertreter von VT Markets und Maserati MSG Racing einleitende Worte sprechen. Die Teilnehmer werden die einmalige Gelegenheit haben, wertvolle Einblicke in die Zukunft des Handels, die Geschichte der Partnerschaft und die Bedeutung des gemeinsamen Engagements beider Unternehmen für die Nutzung von Chancen und den Fortschritt zu gewinnen.

„Wir freuen uns auf ein herausforderndes, aber erfolgreiches Jahr 2024, in dem wir unsere globale Präsenz ausbauen und die Chancen und die Exzellenz, die wir anstreben, mit uns bringen", sagte Ludovic Moncla, Head of Affiliates, VT Markets, der auf der Veranstaltung sprechen wird. „Zusätzlich zu unserer kürzlichen Zulassung als Mitglied der Finanzkommission unterstreicht diese Initiative unser kontinuierliches Engagement für die Verbesserung des Kundenerlebnisses, und weitere Verbesserungen sind in Sicht. „Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Partnerschaft mit VT Markets beiden Marken aufregende Möglichkeiten eröffnen wird", sagte ein Sprecher von Maserati MSG Racing. „Indem wir unsere gemeinsamen Werte Innovation und Leistung aufeinander abstimmen, sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam neue Zielgruppen erreichen und größere Erfolge erzielen können.

Die Teilnehmer können sich auf spannende Diskussionen, Networking-Möglichkeiten und exklusive Einblicke in die Zukunft des Handels freuen. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website von VT Markets Events (https://www.vtmarkets.com/company/about-us/events/). Pressevertreter und Medienvertreter, die Zugang oder weitere Informationen zur Berichterstattung über die Veranstaltung wünschen, können sich an [email protected] wenden.

Informationen zu VT Markets:

VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker mit einer Präsenz in über 160 Ländern. Bis heute hat das Unternehmen zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter für den besten Kundenservice und den am schnellsten wachsenden Broker.

Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zu machen, bietet VT Markets derzeit uneingeschränkten Zugang zu über 1.000 Finanzinstrumenten und ein nahtloses Handelserlebnis über seine preisgekrönte mobile App.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website von VT Markets oder per E-Mail an [email protected]. Alternativ können Sie VT Markets auf Facebook, Instagram, oder LinkedIn folgen.

Für Medienanfragen und Sponsoringmöglichkeiten wenden Sie sich bitte per E-Mail an [email protected].